Samhain, el origen irlandés de Halloween, en el Museo NOMAD de Madrid

Mucho antes de los disfraces, calabazas y caramelos de Halloween, los antiguos celtas ya celebraban una de las noches más mágicas y misteriosas del año. Se trata de Samhain, una tradición de origen irlandés con más de 2.000 años de historia que marcaba el final de las cosechas, el comienzo de la estación oscura y la llegada del Año Nuevo celta. Hoy en día, esta fiesta ancestral, eminentemente agrícola, druídica y espiritual, continúa viva en Irlanda conviviendo con la moderna Halloween, de la que es raíz cultural.

Para acercar esta herencia al público español, Turismo de Irlanda presenta en Madrid Samhain, un portal entre dos mundos. Cruza al origen de Halloween, una experiencia teatral e interactiva que invita a adentrarse en las leyendas, los personajes y las costumbres que dieron forma a una de las festividades más populares del mundo. La propuesta - que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de octubre en el Museo Inmersivo NOMAD, situado en Gran Vía, 78 - se perfila como un plan original para disfrutar del puente de Todos los Santos.

Samhain, cuando los vivos y los muertos se encuentran

La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre ocupa un lugar especial en el calendario tradicional irlandés. Según las antiguas creencias celtas, durante Samhain la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más tenue, permitiendo el encuentro entre ambos mundos.

El nombre de esta festividad significa «final del verano» en gaélico y se pronuncia saw-en. Para las comunidades celtas, era un momento de transición: terminaba el ciclo agrícola, comenzaba la estación oscura y se daba la bienvenida a un nuevo año. Las celebraciones incluían grandes hogueras, bailes y disfraces elaborados con máscaras rudimentarias, que ayudaban a protegerse de los espíritus o a pasar inadvertidos entre ellos. La colina de Ward, en el condado irlandés de Meath, conserva evidencias arqueológicas relacionadas con estas antiguas celebraciones.

Con el paso de los siglos, muchas de estas creencias y prácticas evolucionaron y se mezclaron con otras tradiciones, hasta contribuir a la aparición del Halloween actual, término que procede de All Hallows' Eve (Víspera de Todos los Santos). Una herencia que los emigrantes irlandeses llevaron consigo a Estados Unidos y que, desde allí, se extendió por buena parte del mundo.

Un viaje a la Irlanda más misteriosa sin salir de Madrid

La experiencia organizada por Turismo de Irlanda trasladará a los visitantes a los bosques irlandeses y al universo de mitos y leyendas que han pasado de generación en generación. A través de una puesta en escena teatral e interactiva, el público podrá descubrir el significado de Samhain y conocer las historias que se esconden detrás de algunas de las costumbres más populares de Halloween.

La actividad está dirigida a todos los públicos y cada pase tendrá una duración aproximada de 15 minutos. Las sesiones se celebrarán el jueves 29 de octubre, de 17:00 a 20:00 horas, y el viernes 30 y el sábado 31, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, en el Museo Inmersivo NOMAD, ubicado en Gran Vía, 78, junto a la estación de metro de Plaza de España. La entrada será gratuita, aunque será necesario realizar una reserva previa a través de entradas.com, con un coste de gestión de 0,60 euros por persona y pase.

La directora de comunicación de la oficina de Turismo de Irlanda, Soraya Gabriel, entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, destaca la idoneidad del lugar para realizar el evento, ya que se trata de "un espacio con 48 proyectores sincronizados que cubren paredes y suelo posibilitando una experiencia envolvente". Por otro lado, Gabriel revela que "es curioso, pero incluso los propios irlandeses, durante las últimas épocas, han estado celebrando un poco más la versión americana que nos ha llegado a Europa pero, desde hace unos cuantos años, ha surgido esta intención de reclamar los orígenes de esta celebración, de contarle al mundo de dónde viene y de exponer su cultura celta". También ha destacado que es algo que "nos une también mucho con toda la España celta, porque recordemos que en zonas como Galicia o Asturias también se celebra el famoso Samaín por la llegada de la estación oscura, una fiesta que tiene que ver mucho con la cosecha".

De las velas a las calabazas: las tradiciones que viajaron desde Irlanda

Gran parte de las costumbres, asociadas hoy con Halloween en todo el mundo, parten de antiguas tradiciones de la isla esmeralda.

Una de ellas consiste en encender velas en memoria de los difuntos. Este gesto simboliza la intención de iluminar su camino y guiarlos en su tránsito entre mundos. También tiene raíces históricas el popular «truco o trato», relacionado con la costumbre de dejar alimentos a los muertos y con prácticas medievales en las que personas, incluidos niños pobres, recorrían las casas para pedir comida o limosna a cambio de rezar por las almas de los fallecidos. Con el tiempo, esta tradición evolucionó hasta convertirse en la búsqueda de dulces que protagonizan los niños cada 31 de octubre.

Las calabazas talladas, otro de los grandes iconos de Halloween, también guardan una historia irlandesa. Originalmente, se utilizaban nabos y otras raíces vegetales para crear faroles. La costumbre cambió cuando los emigrantes irlandeses llegaron a Estados Unidos, donde encontraron calabazas más abundantes y fáciles de vaciar y tallar.

Estos faroles están vinculados a la leyenda de Jack O’Lantern, también conocido como Jack el Tacaño. Según el relato popular, Jack engañó al diablo y, tras su muerte, quedó condenado a vagar entre el cielo y el infierno. Para iluminar su camino recibió una brasa, que colocó dentro de un nabo ahuecado. La historia terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de la noche de Halloween.

Irlanda se prepara para celebrar Samhain con grandes festivales

Quienes quieran vivir estas tradiciones en su lugar de origen encontrarán en Irlanda una amplia programación de actividades durante los últimos días de octubre y el comienzo de noviembre. Entre las citas más destacadas figura Derry Halloween, en Irlanda del Norte, que celebrará su 40ª edición del 28 de octubre al 1 de noviembre en Derry-Londonderry. La ciudad amurallada se transforma durante estos días con desfiles, espectáculos y actividades que la han consolidado como uno de los grandes destinos europeos para celebrar Halloween.

Otra propuesta es el Festival de Púca, que tendrá lugar del 29 de octubre al 1 de noviembre en Trim y Athboy, en el condado de Meath. Esta región está estrechamente vinculada a los orígenes de Samhain y ofrece un escenario privilegiado para descubrir la mitología y el patrimonio cultural de la Irlanda celta.

Dublín, por su parte, acaba de acoger el Festival Bram Stoker del 23 al 26 de octubre. Una cita que rinde homenaje al escritor irlandés que creó a Drácula, el célebre personaje de su novela publicada en 1897, con una programación que combina literatura, artes escénicas y propuestas de ambiente gótico.

Con sus leyendas milenarias, sus celebraciones populares y sus paisajes cargados de historia, Irlanda invita a descubrir Halloween desde una perspectiva diferente: como una tradición que nació de antiguas creencias sobre el cambio de estación, la memoria de los difuntos y el misterio de lo desconocido. Y este año, gracias a la iniciativa de Turismo de Irlanda, será posible cruzar simbólicamente ese portal entre dos mundos sin salir de Madrid.