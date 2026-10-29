"Magnífico éxito" de la subasta de Meirás: 19.000 euros por el maletín personal de Franco

La subasta de los 689 objetos procedentes del Pazo de Meirás, organizada por Magna Art Auctions, concluyó con la venta de un maletín personal dedicado a Franco por 19.000 euros y una fotografía del rey emérito Juan Carlos I —con su dedicatoria— al dictador por 8.000 euros.

El director de la casa de subastas, José Miguel Carrillo, ha calificado el resultado de "rotundo y magnífico éxito", ya que únicamente han quedado sin vender 12 lotes. En declaraciones a Europa Press, ha precisado que en la primera jornada de esta subasta, celebrada el martes, hubo una "avalancha" de pujas registradas.

En concreto, el maletín personal de piel marrón dedicado a Franco se ha vendido por 19.000 euros, tras un precio de salida de 350 euros. La pieza, con unas dimensiones de 35 por 38 centímetros, presenta un interior compartimentado y forrado en seda adamascada. La dedicatoria hace referencia a Franco como Caudillo de España y Jefe Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

Por su parte, la fotografía de Juan Carlos I, fechada en 1970, cuenta con un marco de plata española con marcas de Pérez Fernández y una dedicatoria del monarca al entonces jefe del Estado. El lote, que partía de un precio de 200 euros, ha alcanzado los 8.000 euros.

Otras ventas destacadas

También se han vendido dos retratos de Franco: uno militar por 1.400 euros, tras un precio de salida de 300 euros, y otro ha conseguido 1.100 euros tras arrancar con un precio de 100 euros. La venta más cara de la subasta, una colección de ocho espingardas, ha alcanzado los 20.000 euros.

Asimismo, una jarra de pico de cerámica esmaltada de Talavera de la Reina del siglo XVII, perteneciente a la serie tricolor o del rayado naranja, se ha vendido por 10.000 euros, frente a los 350 euros de su precio de salida. La pieza presenta una decoración en azul, naranja y manganeso con un animal fantástico alado y motivos vegetales.

Entre las ventas también destaca un tapiz repostero heráldico con las armas de la monarquía hispánica del siglo XX que se ha vendido por 9.000 euros.

Catálogo

A priori, se esperaba que las piezas del catálogo que más valor alcanzarían correspondían a la sección pictórica y de ebanistería fina. Se trataba de una obra del pintor argentino Benito Quinquela Martín, titulada Amanecer rosado, partía de 4.500 euros. La estrella del catálogo era una obra pictórica atribuida al círculo de Luis Tristán, discípulo directo de El Greco, tasada con un precio inicial de 5.000 euros, que representa un San Francisco orante ante el crucifijo y la calavera.

Dentro de la sección de mobiliario antiguo —el bloque más nutrido, con más de 170 lotes—, sobresalía una elegante pareja de consolas de estilo Carlos III del siglo XVIII, con un precio de salida de 3.750 euros.

Pazo de Meirás

La escritora Emilia Pardo Bazán mandó construir a finales del siglo XIX el Pazo de Meirás como residencia de verano, en la localidad coruñesa de Sada. Tras la muerte de la condesa, pasó por diversas manos hasta que, en el año 1938, fue entregado a Francisco Franco. Desde entonces, el pazo funcionó como la residencia estival oficial del dictador durante décadas.

Tras una larga y compleja batalla judicial, los tribunales determinaron en 2020 que la donación original fue un fraude y que el complejo pertenecía legítimamente al patrimonio público del Estado español, ordenando su devolución sin indemnización. Actualmente, el Estado ya ha asumido la titularidad del edificio para reconvertirlo en un espacio cultural y de memoria.

Antes de entregar las llaves y abandonar el inmueble, la familia Franco retiró todos los enseres particulares que albergaba en su interior, los que han protagonizado esta subasta.

Ante las críticas de políticos y distintas asociaciones, el Ministerio de Cultura aclaró que estas pertenencias no formaban parte del lote patrimonial reclamado judicialmente por el Estado, al considerarse bienes muebles de carácter privado no sujetos a la restitución del edificio.