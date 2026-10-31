Simon Leys no hizo como Mbappé con Mao

La rendición de Mbappé, del Real Madrid y de la Liga ante el poder totalitario del Partido Comunista chino es la rendición de toda una civilización, la europea y occidental. No solo es sumisión al Partido del peor genocida del siglo XX, Mao, y del peor dictador del XX, Xi Jinping, sino también a otras dictaduras igual de criminales, como las islámicas de Catar y Arabia Saudí. Ahora resulta que debemos ser prudentes y tener cuidado de no ofender los sentimientos de los adoradores de totalitarios como los sátrapas de ayer y hoy porque te pueden cortar la cabeza o cancelar la emisión de los partidos. Esto último, lo peor para los mercaderes del fútbol, que venderían a su madre por un merchandising. Quien dice una madre dice una cruz.

En 2017, el Real Madrid firmó un pacto para la venta de camisetas, bufandas y demás productos en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Catar, Kuwait, Baréin y Omán, en el cual se adaptó el escudo suprimiendo la cruz para evitar sensibilidades islámicas. Cabe la posibilidad de que en China el Real Madrid haya sustituido la cruz por una hoz y un martillo. O el retrato de Mao realizado por Andy Warhol, aunque vete tú a saber si también considera Winnie the Pooh asiático (es el mote del dictador actual chino, que también te puede enviar a un campo de reeducación a mayor gloria del Libro Rojo de Mao) que la obra del artista norteamericano es ofensiva para la delicada sensibilidad del típico funcionario chino que le pone una vela a Confucio y otra a Karl Marx.

Para comprender lo que se nos viene encima hay que estudiar cómo la dictadura marxista-maoísta ha destrozado el espíritu de cientos de millones de chinos, haciéndolos adictos a la servidumbre voluntaria más abyecta. Y para ello nada mejor ni más oportuno que dos libros de Simon Leys, el pseudónimo de Pierre Ryckmans, un sinólogo belga que vivió y trabajó en China manteniendo los ojos bien abiertos ante el simulacro de utopía socialista que organizaba el Partido Comunista para sus groupies intelectuales europeos.

En 1971 publicó Los trajes nuevos del presidente Mao, una referencia al cuento de don Juan Manuel y Andersen acerca de un idiota emperador y su no menos estúpido pueblo que se dejaban engañar por unos sastres espabilados que les advertían que quien no pudiera ver la supuesta magnífica tela que vendían era un zampabollos. Todo el mundo se comió el bollo de la mentira hasta que llegó un niño y se rio de todos denunciando que el emperador iba desnudo.

El libro del niño Leys se publicó en Francia con Mao todavía vivo mientras en París se vendían los carteles y listillos como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, líderes de una secta satánica solo comparable a la de Charles Manson y sus esclavas sexuales, repetían, como quien reza a Lucifer, que la Revolución Cultural era el único camino para una humanidad libre y feliz. Leys, sin embargo, contó lo que realmente pasaba en la peor dictadura comunista de la historia y es que un viejo demente y violador se aferraba al poder azuzando a los estudiantes contra sus propios padres, profesores y camaradas porque habían dejado de amarlo, respetarlo y obedecerlo. Ya solo le quedaba ser temido. Muy temido. Libros quemados, gente enviada a "reeducar" y cuando los Guardias Rojos dejaron de serle útiles, también a ellos los mandó al campo de lavado de cerebro para eliminarles cualquier rastro de capitalista aburguesamiento. Aquello fue una revolución, sin duda, pero al estilo criminal de los socialistas, de octubre de 1917 a Cuba pasando por el Gran Timonel: una purga.

Los maoístas franceses, los de Tel Quel y los que orbitaban a su alrededor (Philippe Sollers, Julia Kristeva y Marcelin Pleynet se convirtieron en el núcleo visible de esa defensa intelectual del maoísmo en Francia) volvían de China creyéndose profetas del paraíso con todos los gastos pagados a la cuenta de la Gran Purga de burgueses, intelectuales y demás bazofia capitalista, hablando de comunas y de igualdad plena. Y es que la igualdad plena era muy importante, nada de igualdad de oportunidades, ese vicio pequeñoburgués. Y sí consiguieron la igualdad plena, la de los cementerios. Eran implacables con la Unión Soviética por revisionista, pero a Mao le perdonaban los gulags con vistas al río Amarillo. A Leys, por supuesto, lo quisieron emplumar como ya habían hecho con Camus, Orwell, Russell y cualquiera que se atreviese a denunciar que el Emperador Rojo era rojo por ideología y por la sangre que le manchaba las manos. Se le echaron encima. Lo llamaron reaccionario, sinólogo a sueldo del imperialismo (ya saben, la CIA, la NBA y McDonald's, como usted y como yo, estimado lector), traidor.

Sartre sabía perfectamente que lo que contaba era cierto, pero no le perdonaba que lo hiciera público. En Sartre contra Leys tenemos una de las representaciones más dramáticas del antagonismo radical entre la ceguera ideológica de la izquierda existencialista parisina y el rigor factual de un experto sobre el terreno ante los horrores del comunismo maoísta, que representaba para la pareja de amantes tóxicos y Tel Quel la utopía pura. Leys consideraba que la actitud de Sartre de justificar dictaduras criminales y hambrunas en nombre de la "libertad teórica" era la máxima expresión de la irresponsabilidad del intelectual burgués de Occidente, cuyas obras eran todavía más oscuras que sus palabras, una jerga retorcida y abstrusa reflejo de un alma siniestra y cruel.

Luego vino Sombras chinescas, en 1974. Este es el libro del viaje, ya que Leys había estado allí y escribió lo que vio: calles donde nadie hablaba de otra cosa que de la consigna impuesta, gente con la vista clavada en el suelo, no fuese que les adivinasen un pensamiento desviado en una mirada desesperanzada, viejos profesores que habían enseñado a los burgueses Mozart o Einstein barriendo panfletos y fregando sangre derramada. Sobre todo, el miedo a decir algo que no fuera, palabra por palabra, la frase de ese mes.

Mbappé, Huijsen (que también tuvo que pedir perdón hace unos meses por quítame allá un like) y, por extensión, el resto de deportistas habrán tomado nota: si Roma no pagaba traidores, China no paga a los que dicen la verdad. A eso han reducido los comunistas a un país entero y ahora pretenden extenderlo a todo el planeta. La Liga ahora, como ayer la NBA. Los mismos maoístas franceses que habían subido a Mao a los altares, y lo habían embalsamado, volvieron a la carga.

Si Leys tenía razón, ellos llevaban años defendiendo una mentira y un crimen. Eso no se perdona nunca. Leys no pedía fe sino algo más sencillo, aunque más honesto: simplemente que se mirara la realidad sin la impostura de los sesgos y los clichés de los palabros. Y lo que había a la vista era un Partido que había convertido a cientos de millones de personas en gente incapaz de vivir sin la consigna y sin el miedo. Y eso sigue ahí, aunque ahora venga vestido de fútbol y de no herir sensibilidades. Creo que con este artículo he tachado otro país de mi lista de los que me quedan por visitar. Siempre nos quedará Taiwán. Al menos, mientras lo defienda la Sexta Flota de EEUU Porque, como esperen que los defienda Europa, van listos.