Lo que no cuenta "La bola negra": el fusilamiento de actores de La Barraca por la República

La inspiración de Alberto Conejero como dramaturgo es una de las más poderosas razones de la emotividad de La bola negra, la aclamada película de Javier Ambrossi y Javier Calvo. Su obra teatral La piedra oscura, dedicada a Rafael Rodríguez Rapún, el gran amor de Federico García Lorca, sostiene una de las tres historias del filme, la que más impacta, a mi juicio.

Impacta por su argumento, que es la imaginada relación del que fue secretario del grupo teatral La Barraca con Sebastián, un soldado de poca fortuna del bando franquista que le vigila como prisionero, pero también por la magistral interpretación que de éste realiza el cantautor Guitarricadelafuente, bien complementado por Miguel Bernardeau en el papel de Rodríguez Rapún.

Rapún y Sebastian en "La bola negra"

Pero la historia de La bola negra no responde a las vicisitudes reales de Rodríguez Rapún en la Guerra Civil. El que fue inspirador de los Sonetos del amor oscuro lorquianos no fue hecho prisionero ni fusilado por los sublevados como lo fue García Lorca.

La recreación de Conejero, en pos de una poética identificación de destinos entre el autor de Yerma y su amor en tiempos de La Barraca, se basa en una parte de las vicisitudes de Rodríguez Rapún, pues es cierto que fue herido en el frente de Santander, donde estaba desplegado en agosto de 1937 como oficial de artillería del Ejército Popular de la República.

Estudiante de Minas y militante de la Juventud Socialista Madrileña, Rodríguez Rapún se presentó como aspirante en diciembre de 1936 en la Escuela Popular de Guerra de Lorca (Murcia), destinada a formar a la oficialidad de artillería.

En febrero de 1937 salió con la graduación de teniente en campaña, después de un tiempo de prácticas en Madrid. Un mes después fue trasladado en avión con otros compañeros para servir en las fuerzas republicanas del frente del Norte, primero en Oviedo, después en Bilbao y finalmente en Santander.

Portada del libro de Pedro Corral

En mi libro Cómicos en guerra hago una investigación lo más pormenorizada posible sobre las circunstancias de la muerte de Rodríguez Rapún. En tierras cántabras, sus baterías de cañones Krupp del calibre 77 fueron acantonadas a mediados de agosto de 1937 como reserva en el valle del río Besaya, en la localidad de Bárcena de Pie de Concha, a la espera de recibir órdenes para desplegarse con el fin de detener el avance de las tropas franquistas, que ya se habían apoderado de la vecina Reinosa.

Después de haberlas identificado el día anterior con un reconocimiento fotográfico, la aviación franquista desencadenó el 17 de agosto un durísimo ataque sobre esas reservas. A consecuencia de este bombardeo resultó herido Rodríguez Rapún, que fue evacuado al hospital de sangre número 4 de Santander, en el paseo de Pérez Galdós, con "heridas de metralla en espalda y región lumbar".

Falleció al día siguiente con 25 años recién cumplidos a consecuencia de estas heridas: la misma fecha del asesinato de García Lorca, pero un año después, como descubrió Ian Gibson por el certificado de defunción que le facilitó Tomás Rodríguez Rapún, el hermano de Rafael. Los franquistas tardarían aún ocho días en entrar en Santander.

Otros miembros de La Barraca caídos en la Guerra

La muerte de Rodríguez Rapún se suma a las de otros miembros de La Barraca caídos en la Guerra Civil. Los integrantes del grupo teatral dirigido por Federico García Lorca y Eduardo Ugarte sufrieron la tragedia fratricida a ambos lados de las trincheras que dividieron a España. La mayor parte de ellos murieron en combate en el bando republicano.

Noticia del entierro en Valencia del teniente José Alcalá-Zamora Castillo. Crónica (Madrid), n.º 438, 3 de abril de 1938 (BNE)

Emilio Loma, Luis Manresa y David Tarancón dieron también su vida en el frente por la causa republicana, según el balance que César Oliva y Javier Huerta realizan en su obra teatral Las maravillas del retablo o el retablillo de La Barraca. Citan también entre los "barracos" caídos en el frente al teniente José Alcalá-Zamora Castillo, hijo del que fue primer presidente de la República, que coincidió con Rodríguez Rapún en el comité de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos (UFEH). Militante comunista, murió en 1938 de una grave enfermedad derivada, según la prensa de entonces, de una antigua herida recibida en combate.

Otros muchos "barracos" partirían al exilio, entre ellos Luis Simarro, muerto nada más cruzar la frontera francesa, y Francisco Boluda Ferrero, teniente de un batallón de etapas, asesinado con 26 años en el campo de concentración nazi de Mauthausen en 1941. Otros sufrirían cárcel en la posguerra, como el poeta Germán Bleiberg, que resultó herido también en el frente de Santander por un bombardeo franquista.

Con todo, la ficción de La bola negra presenta ante el mundo el fusilamiento de un integrante de La Barraca lorquiana por los franquistas que nunca se produjo. En nombre de la libertad de creación todo es legítimo. Pero cabe debatir sobre los límites de la ficción cuando se trata de un pasado tan complejo, que despierta tantas sensibilidades y que da pie a tantas distorsiones tendentes a acentuar la barbarie del bando franquista, minimizando o incluso justificando la del republicano.

En definitiva, la Guerra Civil es un terreno que los investigadores pisamos con pies de plomo, de ahí que en ocasiones seamos exigentes, incluso a veces demasiado, lo reconozco, también con el mundo de la creación, sobre todo cuando la realidad histórica apunta a una verdad radicalmente diferente a la ficción.

Los fusilados en retaguardia por el bando republicano

Porque, aparte de García Lorca, asesinado por los sublevados en Granada el 18 de agosto de 1936 después de haberse refugiado en casa de los Rosales, sus amigos falangistas, el resto de los miembros o colaboradores de La Barraca fusilados en retaguardia en la Guerra Civil lo fueron por el bando republicano.

El primero de ellos fue el actor Eduardo Ródenas Llusía, de 20 años, asesinado en Madrid once días antes que García Lorca. En 1935 ingresó en el Consejo Nacional de Falange Española por designación de su líder, José Antonio Primo de Rivera, que por otra parte era amigo de García Lorca. Fue detenido el 7 de agosto de 1936 por milicias de las Juventudes Socialistas Unificadas. Se presentó ante sus captores después de estar escondido ante las amenazas que profirieron contra su madre y su hermano.

Eduardo Ródenas fue llevado a la checa del Círculo de Bellas Artes y después a la carretera de La Coruña, donde sus asesinos se ensañaron con él. Su padre, el abogado Alfonso Ródenas, que reconoció el cadáver en el depósito del cementerio de La Almudena cuatro días después, aseguró que "presentaba un aspecto horroroso: le habían deshecho la cabeza a culatazos, le habían sacado un ojo y presentaba señales de que el asesinato había sido efectuado con ensañamiento, presentando además una herida por arma de fuego en el pecho".

Autorretrato de Alfonso Ponce de Leon (1936). Museo Reina Sofía

El segundo es el pintor y escenógrafo Alfonso Ponce de León Cabello, de 38 años, autor de varios decorados del grupo teatral. Sería detenido por falangista por miembros de la checa socialista de "La Motorizada", que tenían su checa en el palacio de Medinaceli, en la plaza de Colón 1, donde el actual Museo de Cera. Su cadáver apareció con rotura de la base del cráneo en la carretera de Vicálvaro el 27 de septiembre de 1936. También fueron asesinados en Madrid su padre y dos de sus hermanos.

El tercero de ellos es Ambrosio Fernández-Llamazares y González del Ron, hijo de un abogado y banquero leonés, quien formó parte del selecto grupo de jóvenes huéspedes de la Residencia de Estudiantes en Madrid. Allí se congregó una de las más brillantes conjunciones de talentos de esa generación, con Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Pepín Bello o José María Hinojosa, este último introductor del surrealismo en España, destacado poeta de la Generación del 27, asesinado por las milicias del Frente Popular en Málaga, y por ello siempre preterido en el recuerdo de las figuras de la cultura asesinadas en la contienda.

Al estallar la guerra, Fernández-Llamazares, que ejercía como abogado y que años antes había hecho el servicio militar como alférez de complemento, se sumó con esa graduación a las fuerzas de los sublevados en León. Destinado en el puerto de Somiedo, en la raya con Asturias, sus posiciones fueron atacadas por los republicanos entre el 27 y el 29 de octubre de 1936. Después de durísimos combates, los "nacionales" quedaron copados, por lo que fueron forzados a la rendición.

Lorca con bufanda blanca. A su derecha Fernández-Llamazares. Sentado (primero izquierda) Eduardo Ródenas

En los días siguientes, más de una veintena de prisioneros serían ejecutados por los republicanos en distintos lugares de Somiedo, entre ellos tres enfermeras de Cruz Roja procedentes de Astorga, beatificadas en 2021 como mártires de la fe bajo el papado de Francisco: Pilar Gullón Iturriaga, Olga Pérez-Monteserín Núñez y Octavia Iglesias Blanco.

Ambrosio Fernández-Llamazares, que contaba con 26 años, sería asesinado días después, junto con el comandante José Berrocal Carlier, el capitán Luciano Pérez Martínez, el médico militar Luis Viñuela Herrero y el capellán castrense Pío Fernández González. Historias terribles de la Guerra Civil que estremecen o deberían de estremecer más allá de ideologías y de bandos, más allá de ficciones y mistificaciones.

Las fotografías del grupo teatral La Barraca que nos han llegado son un buen reflejo de la España que pudo ser, animada por un sentido común de mejoramiento compartido por personas de distintas procedencias, creencias y pensamientos políticos. A la vez, retratan la dimensión del abismo que se abrió entre las dos Españas para que ese proyecto común se precipitara en una orgía de sangre y barbarie.

En esas imágenes de La Barraca posan juntos, con sus monos azules y su emblema de "barracos", cuatro de sus víctimas: Federico García Lorca, Rafael Rodríguez Rapún, Eduardo Ródenas Llusía y Ambrosio Fernández-Llamazares, como si nos invitaran a que cada uno de nosotros representemos nuestro mejor papel para seguir construyendo la España de todos.