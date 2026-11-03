El Boletín Oficial del Estado publicó este lunes la declaración de la ciudad de Ferrol como Lugar de Memoria Democrática, expuesta en una resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por su "resistencia frente a la dictadura" y sus "valores democráticos".

El documento señala que la urbe naval reúne numerosos espacios vinculados a "la defensa de la legalidad republicana, a la represión y a las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas durante y después de la Guerra Civil".

Espacios de la ciudad

Entre esos espacios, se citan los cementerios de Serantes y Canido, este último ya desaparecido: "Entre los escenarios más significativos de esta violencia institucional se encuentra el cementerio civil de Canido, transformado desde los primeros meses de la guerra en un lugar habitual de fusilamientos de marineros, sindicalistas y ciudadanos comprometidos con la legalidad republicana. Este cementerio conservó, hasta 1965, varias fosas comunes con trescientas víctimas de la represión violenta entre 1936 y 1945. Con el paso del tiempo, el antiguo cementerio desapareció y sobre su solar se levantó el actual Instituto de Canido, símbolo de la transformación del espacio de la muerte en un lugar de educación y memoria. A su lado se conserva la Iglesia de San Rosendo, antigua capilla del cementerio, hoy parroquia".

Además, aparecen otros lugares como el castillo de San Felipe, el cuartel de Dolores, la comisaría de la Policía Nacional o el astillero de Navantia.

"Diversos espacios de la ciudad adquirieron un papel central en la represión política y social. El castillo de San Felipe se convirtió en prisión militar y centro de fusilamientos, erigiéndose como uno de los principales espacios de represión", puede leerse.

La resolución también menciona lugares vinculados a la vida democrática, cultural y obrera de la ciudad, como el teatro Jofre, el Centro Obrero de Cultura y Beneficencia o el Cantón de Molíns.

Nombres propios

Asimismo, alude a la memoria de figuras como Concepción Arenal, Ricardo Carvalho Calero y Pablo Iglesias Posse, nacidos en Ferrol y vinculados, respectivamente, a la defensa del reformismo social, la cultura y la lengua gallegas y los derechos de los trabajadores.

"La toponimia urbana conserva también la memoria de la represión sobre el pensamiento libre: la Avenida Mestre García Niebla recuerda al maestro laico vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, asesinado en agosto de 1936 por su defensa de una educación racionalista y democrática", dice la nota.

"En conjunto, estos elementos conforman una geografía histórica que permite hacer visible la violencia ejercida por la dictadura y preservar la memoria", refleja la nota explicativa.