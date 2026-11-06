El Sacamantecas de Vitoria, el peón de campo considerado el primer asesino en serie documentado en España

El historiador Eladio Romero, autor de libros sobre Juan Díaz de Garayo, repasó en En Casa de Herrero de esRadio la historia de este campesino alavés al que Vitoria acabó llamando el Sacamantecas. El motivo es el estreno de una película que se llama Sacamantecas, del director David Pérez Sañudo, basada en los asesinatos de este misterioso criminal en la Vitoria de 1870.

En España hubo varios sacamantecas, todos ellos eran criminales despiadados que dieron vida al viejo cuento del hombre que mataba a mujeres y niños para extraer sus grasas y usarlas para hacer ungüentos, pues se creía que la grasa curaba enfermedades.

El apelativo en realidad formaba parte del mito, el nombre esconde a un criminal español que acabó con la vida de 6 mujeres y que logró engañar a la policía durante casi una década.

Eladio Romero situó el origen del mito mucho antes del caso de Vitoria. "El Sacamantecas era un personaje ficticio basado en la existencia de personas que en el pasado se dedicaban a sacar grasas de seres humanos con la intención de fabricar cosméticos", explicó. El historiador añadió que esas raíces se remontaban casi a la Edad Media.

Entre los primeros casos famosos citó a Manuel Blanco Romasanta, que también es conocido por ser "el hombre lobo gallego de mediados del siglo XIX, que asesinaba a mujeres para robarlas". Sobre él precisó: "También fue acusado de sacar mantecas, lo cual era falso y él siempre también lo negó".

Un peón de campo con apellidos de noble

Detrás de Juan Díaz de Garayo y Ruiz de Argandoña se encontraba un campesino analfabeto, cincuentón, que se ganaba la vida como peón de campo, aunque tuviera nombre aristocrático. Nacido en Éguilaz, en Álava, en 1821, se convirtió en el primer asesino en serie documentado en España. Romero resumió así su vida familiar: "Se casó cuatro veces y enviudó tres. Quedó a cargo de cinco hijos de su primer matrimonio y con la cuarta esposa se peleaba constantemente".

En 1870 comete su primer crimen, el de una prostituta a la que violó, asfixió y dejó tirada en una cuneta. Después llegaron más víctimas, todas con un patrón común: mujeres humildes de clase baja, algunas mendigas, otras ancianas, que eran asaltadas, violadas y estranguladas.

El historiador explicó que el apodo no respondía a lo que hacía Garayo con las víctimas, a las que estrangulaba sin mutilarlas. "La gente comenzó a hablar de la presencia de un sacamantecas sin motivo porque no había mantecas por ningún lado", señaló. Con su último crimen, según Romero, el asesino cambió de método: "Para despistar un poco, a su última víctima sí la destripó". Su intención, añadió, era desviar las culpas hacia otras personas.

La molinera que escapó

Durante cerca de una década, las mujeres de Vitoria no se atrevieron a caminar solas al atardecer y el miedo se extendió por la región. Se cree que Garayo atacó a 10 mujeres, de las cuales mató a 6, y que gracias a que una pudo escapar, la policía pudo ponerle bajo sospecha.

Romero contó ese episodio. "En 1878 atacó a una molinera que se llamaba Ángela López de Armentia y esta logró huir y lo denunció", recordó. La denuncia, matizó, fue por agresión y no por intento de asesinato. "Entonces Garayo fue detenido y pasó unos 4 meses en prisión", añadió, aunque "no se le vinculó con los asesinatos que se habían producido en la comarca".

Garayo actuaba en una España convulsa, en una zona donde la única policía que actuaba era el cuerpo de alguaciles y serenos, que patrullaban con una vara y que no tenían medios.

El final llegó de la mano de un agente local. Según Romero, un alguacil vitoriano de lo que hoy sería la Policía Municipal, que se llamaba Pío Fernández de Pinedo, "decidió detenerlo y en 1880 lo metieron en la prisión de Vitoria. Y allí consiguieron que confesara". No se sabe si bajo coacciones físicas o amenazas, pero Garayo enumeró sus crímenes con total frialdad sin fingir atisbo de locura.

¿Loco o asesino?

El juicio atrajo a la opinión pública y expertos de la época se enfrentaron exponiendo versiones opuestas. "Surgieron dos teorías básicas", explicó Romero. La primera la defendió un psiquiatra que se llamaba José María Esquerdo y Zaragoza, que había fundado en 1877 un manicomio en Carabanchel.

Esquerdo estudió a Garayo en Vitoria y sostuvo que algunos criminales "estaban condicionados por taras hereditarias o anomalías físicas, lo cual anulaba su responsabilidad penal porque él decía que eran locos que no lo aparentaban". Frente a esa tesis, una serie de médicos vitorianos que también analizaron a Garayo concluyeron, según el historiador, "que se hacía pasar por loco". "Al final triunfó esta segunda tesis", señaló Romero, y Garayo fue condenado a muerte.

Los cronistas de la época lo describieron como un hombre "vulgar, ceñudo y de aspecto repulsivo". Entre rejas aprendió a leer y a escribir, mostró su cara más amable, pero fue ajusticiado por garrote vil. Antes de morir cargó contra sus antiguas esposas por haberle llevado, dijo él, por el mal camino.