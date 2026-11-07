El origen español del calendario gregoriano: de la Universidad de Salamanca a Felipe II

Cada vez que consultamos el calendario para comprobar una fecha, organizar nuestras vacaciones o recordar un cumpleaños estamos utilizando un sistema que tiene una historia mucho más española de lo que habitualmente se cuenta. El calendario gregoriano, empleado actualmente como referencia civil en prácticamente todo el mundo, nació de una reforma impulsada por el papa Gregorio XIII en 1582, pero sus fundamentos científicos tienen una importante conexión con la Universidad de Salamanca y con la Monarquía Hispánica de Felipe II.

De hecho, la historia comienza mucho antes de aquella reforma. Recordemos que el calendario juliano, establecido por Julio César en el año 46 antes de Cristo, llevaba siglos utilizándose en Europa. Su principal problema era que calculaba el año solar en 365,25 días, cuando su duración real es aproximadamente de 365,2422 días. La diferencia parece insignificante, apenas unos once minutos anuales, pero su acumulación terminó provocando un desfase de diez días en el siglo XVI.

El problema no era únicamente astronómico. También tenía consecuencias religiosas, porque el calendario determinaba la celebración de la Pascua, una de las festividades fundamentales del cristianismo. El equinoccio de primavera, que debía servir de referencia para calcularla, ya no coincidía con la fecha establecida por la tradición eclesiástica.

Salamanca, el origen científico de la reforma

Uno de los episodios menos conocidos de esta historia tuvo lugar en España. En 1515, el papa León X y Fernando el Católico solicitaron a la Universidad de Salamanca, junto a otros centros de conocimiento europeos, un informe para corregir los problemas del calendario juliano.

Los matemáticos salmantinos estudiaron el desfase acumulado y plantearon distintas soluciones. Entre ellas figuraba eliminar once días de un mes o suprimir determinados años bisiestos durante un periodo prolongado para corregir progresivamente el error.

Décadas después, el asunto volvió a cobrar importancia. Gregorio XIII solicitó nuevos informes a universidades y especialistas europeos para abordar definitivamente la reforma. Salamanca volvió a participar y recordó que ya había presentado una propuesta en 1515.

La historiadora Ana María Carabias Torres ha investigado esta contribución en su trabajo Salamanca y la medida del tiempo. Según su interpretación, los cálculos de los profesores salmantinos tuvieron un papel decisivo en la solución que terminó adoptándose. La investigadora incluso plantea que el italiano Aloysius Lilio, tradicionalmente asociado a la propuesta matemática de la reforma, pudo aprovechar los planteamientos anteriores de Salamanca. Se trata de una atribución historiográfica que no debe confundirse con un consenso definitivo sobre la autoría.

También tuvo relevancia el español Pedro Chacón, teólogo y antiguo alumno de Salamanca, que trabajó en Roma y participó en la elaboración y edición del documento técnico relacionado con la reforma. Su contribución permitió trasladar los conocimientos matemáticos al trabajo de la comisión pontificia.

Felipe II hizo desaparecer diez días del calendario

La reforma definitiva llegó el 24 de febrero de 1582, cuando Gregorio XIII promulgó la bula Inter gravissimas, que estableció el nuevo calendario. Su aplicación supuso eliminar diez días para recuperar la correspondencia entre las fechas y el ciclo astronómico.

Aquí aparece nuevamente Felipe II. El monarca español, que había seguido el proceso de reforma y mantenido contactos con el papado, fue uno de los principales responsables de su rápida implantación. El 29 de septiembre de 1582 promulgó en Lisboa una pragmática que ordenaba aplicar el nuevo calendario en sus territorios.

La consecuencia fue extraordinaria: en los reinos de la Monarquía Hispánica, al jueves 4 de octubre de 1582 le siguió directamente el viernes 15. Los días comprendidos entre el 5 y el 14 de octubre desaparecieron del calendario oficial.

No se trataba de que aquellas jornadas no hubieran transcurrido, sino de corregir la numeración de las fechas para ajustarla al tiempo astronómico. La elección de octubre tampoco fue casual: era un periodo con menos celebraciones religiosas importantes, lo que facilitaba la transición.

La regla de los años bisiestos que seguimos utilizando

La reforma no consistió solamente en eliminar diez días. También modificó el sistema de años bisiestos para evitar que el desfase volviera a acumularse.

El calendario juliano establecía un año bisiesto cada cuatro años, sin excepciones. El gregoriano introdujo una corrección: los años divisibles por 100 dejan de ser bisiestos, salvo que también sean divisibles por 400. Por eso el año 2000 fue bisiesto, mientras que 1900 no lo fue. Y por esa misma regla, 2100 tampoco tendrá un día adicional en febrero.

La precisión del nuevo sistema permitió mantener una correspondencia mucho más ajustada entre el calendario civil y el año solar.

De los dominios de Felipe II al calendario internacional

La adopción del calendario gregoriano no fue inmediata en todo el planeta. Los territorios católicos lo incorporaron rápidamente, mientras que numerosos países protestantes mantuvieron durante décadas el calendario juliano. Inglaterra, por ejemplo, no realizó el cambio hasta 1752, y Rusia no lo hizo hasta 1918.

La reforma terminó convirtiéndose en una referencia internacional para organizar la vida civil, las relaciones comerciales y la actividad institucional.

Así, detrás de una herramienta que hoy parece completamente cotidiana se encuentra una historia de astronomía, religión, matemáticas y poder político. La Universidad de Salamanca aportó conocimientos fundamentales, Pedro Chacón participó en los trabajos técnicos y Felipe II convirtió la reforma en una realidad administrativa en los extensos territorios de la Monarquía Hispánica.

Un legado científico español que, más de cuatro siglos después, sigue presente cada vez que miramos qué día es.