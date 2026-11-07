Histórica beatificación en Santander de 80 mártires de la Guerra Civil

Cientos de fieles y familiares llenaron este sábado la Catedral de Santander para asistir a la beatificación de 80 mártires del siglo XX de la diócesis cántabra, asesinados durante la Guerra Civil española. Una ceremonia presidida por el cardenal Marcello Semeraro, representante del papa León XIV, que convierte a Francisco González de Córdova y a sus 79 compañeros en nuevos beatos.

La expectación se ha hecho notar desde primera hora. Dos horas antes del comienzo de la celebración ya se formaban largas colas a las puertas de la catedral, mientras se ultimaban los preparativos y las medidas de seguridad. La afluencia ha obligado a habilitar distintos espacios de la ciudad para seguir el acto en directo, entre ellos la plaza del obispo José Eguino y Trecu y la plaza Alfonso XIII, donde se ha instalado una carpa con capacidad para 600 personas. También se ha podido seguir desde la iglesia de El Cristo, reservada a los familiares, y desde el entorno del claustro.

La ceremonia ha reunido a representantes de las principales instituciones cántabras, con la presencia de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la presidenta del Parlamento autonómico, María José González Revuelta, además de autoridades civiles, militares y religiosas.

Durante el acto, se ha procedido a la lectura de la Carta Apostólica y la proclamación oficial de los nuevos beatos. El obispo de Santander, Arturo Ros, ha solicitado al cardenal Semeraro que los 80 mártires sean inscritos en el libro de los santos. A continuación, el representante del Papa ha leído el decreto de beatificación, recibido con un repique de campanas.

La celebración ha continuado con el descubrimiento de un cuadro que recoge la imagen de los 80 nuevos beatos, obra del artista Indalecio Sobrino. Sus reliquias, trasladadas en procesión en una urna elaborada para la ocasión, han sido incensadas junto a la pintura.

De los 80 mártires se ha señalado que "son muchos, pero cada uno de ellos tiene un rostro, una historia, una vocación". Además, se ha recordado que los nuevos beatos no quedan relegados a la historia, sino que pasan a formar parte de la vida de la Iglesia como "testigos que siguen indicándonos el camino de la fidelidad".

Luego se ha llevado a cabo la Eucaristía, donde la música ha corrido a cargo de la Coral A Capella, acompañada por el organista Luis Ángel Martínez, el trompetista Marco Cubillas y miembros de la Escolanía de la Catedral. El acto ha concluido con el Himno a los Mártires de la Montaña, compuesto por Galán para esta ocasión.

Una causa iniciada hace años

Detrás de la ceremonia de este sábado hay un proceso que se ha prolongado durante años. La causa está encabezada por Francisco González de Córdova, párroco de Santoña, que tenía 48 años cuando murió. Junto a él han sido beatificados otros 79 compañeros: 67 sacerdotes diocesanos, tres religiosos carmelitas, tres seminaristas y siete laicos, entre ellos cinco miembros de Acción Católica, un juez de primera instancia y un maestro católico.

El procedimiento arrancó durante el episcopado de José Vilaplana Blasco, que constituyó la comisión encargada de reunir testimonios, declaraciones y documentación. La fase diocesana quedó clausurada el 28 de julio de 2018, bajo el mandato de Manuel Sánchez Monge, y el expediente se trasladó posteriormente a Roma. Allí comenzó una nueva etapa en mayo de 2020.

El pasado 22 de mayo, el papa León XIV firmó las Letras Apostólicas que han permitido culminar el proceso con la beatificación celebrada este sábado en Santander.

La presidenta de Cantabria ha calificado el acto de "reconocimiento histórico". "Su legado no pertenece solo al pasado, sino que nos interpela también en el presente", ha señalado.