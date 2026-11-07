Así fueron las primeras sacas: días 7, 8 y 9 de noviembre de 1936

Este siete de noviembre se cumplen noventa años de los fusilamientos en Paracuellos de Jarama. Aniversario en el que se recuerda aquel acontecimiento que venía precedido de una lucha armada junto con una revolución política, social y antirreligiosa. Todos estos componentes desembocaron en un exterminio sistemático contra todo aquel desafecto a la República, supuesto derechista o por no renegar de sus convicciones religiosas.

En Madrid capital, desde el comienzo de la guerra, se constituyeron comités, checas y prisiones dependientes de todos los partidos políticos y organizaciones sindicales del Frente Popular. En concreto, enseguida fueron incautados los colegios de San Antón, y la conocido por el de Porlier de los Escolapios y convertidos los dos en prisiones, ya que antes de la guerra, estaban para los hombres la cárcel Modelo o Celular, y la de Ventas para mujeres. Esta última enseguida fue convertida para hombres a donde irían a parar todos aquellos detenidos fundamentalmente por anarquistas. Con respecto a la cárcel Modelo, desde los primeros días del Alzamiento, fueron llegando todos aquellos militares que fueron detenidos en sus acuartelamientos, aparte de los paisanos, sacerdotes y religiosos que después de ser detenidos y conducidos a la Dirección General de Seguridad, eran destinados a esta cárcel o a las otras tres ya mencionadas.

El colegio madrileño de las Escuelas Pías de San Antón fue convertido en cárcel

En cada una de las cárceles o prisiones enseguida se constituyó un comité compuesto por milicianos y su correspondiente jefe o responsable, con sus respectivos directores y funcionarios del Ministerio de Justicia, pese a que todas ellas dependían del Gobierno.

Con respecto a la cárcel Modelo, esta tenía cinco naves o galerías, y cada una de ellas con cuatro pisos con cincuenta celdas por planta. En total tenía 1.138 celdas, más varias dependencias auxiliares para la administración, enfermería, capilla y lavaderos.

El 8 de agosto 1936, el diario Política, órgano del Partido de la Izquierda Republicana, escribió sobre los presos de la Modelo:

Varios curas, castrenses o civiles, y como cumple a su oficio, gordos y lustrosos, salvo rara excepción… Sin afeitar la mayoría, no se diferencian gran cosa de los presos vulgares. El aire distinguido se lo daba la ropa o el uniforme… Hablan poco, meditan mucho y sollozan bastante… En otras galerías… albergan más fascistas de los comprometidos en la rebelión y otros que fueron apresados… Y existen, por fin, los presos políticos. Antiguos y recientes…. ¡Lástima que Lerroux y Gil Robles no les puedan hacer compañía!

Llegado el mes de noviembre y con las cárceles repletas de presos en su mayoría preventivos, el ejército llamado Nacional se estaba aproximando a la capital por la zona oeste, y para ello la defensa de Madrid estaba a punto de iniciarse. Según el general Vicente Rojo, a la defensa de Madrid se llegó de la siguiente manera:

…a la batalla de Madrid se llega después de tres meses y medio de una crisis nacional de significado, más que revolucionario, caótico, en la que el Estado había quedado fundamentalmente derrumbado en la totalidad de su estructura orgánica y espiritual, desde las raíces de sus soportes políticos y sociales hasta la cumbre de las ideas. La savia que de estas podía fluir, envenenada por sectarismos extremistas, había podrido el árbol, y de la sociedad destruida solamente quedaba en pie, envuelto en la turbia polvareda del hundimiento, el hombre: unos hombres desconcertados e indefensos y, los menos, contaminados del virus de una revolución que venía germinando largo tiempo en la masa social, desde las crisis monárquicas del siglo XIX y, más agudamente, durante el siglo XX".

El mismo Vicente Rojo en sus memorias nos adelanta la composición del segundo Gobierno republicano que se formaría el 4 de noviembre, y que iba a permanecer en Madrid hasta su huida a Valencia el 6 de noviembre de 1936.

El primer gobierno presidido por el Sr. Largo Caballero, que reemplazó al del Sr. Giral en los primeros días de septiembre fue ampliado a fines de octubre para dar cabida a mayor número de organismos políticos y sindicales, estando constituido en la época del suceso que examinamos, del siguiente modo: Presidencia y Guerra: Sr. Largo Caballero…Gobernación: Sr. Galarza… La Presidencia de la República la ejercía Don Manuel Azaña…

Antes de la salida del Gobierno, Largo Caballero encargó a general Jose Miaja la composición de una Junta de Defensa de Madrid, con el fin de defender la capital ante la inminente entrada de las tropas nacionales, cosa que nunca ocurrió. Esta Junta de Defensa, se conformó por todos aquellos representantes del Frente Popular con sus respectivas Consejerías y Delegados, siendo designado para la de Orden Público Santiago Carrillo, y como Delegado a sus órdenes a Segundo Serrano Poncela, teniendo sus subordinados a todos los jefes de las checas oficiales de Madrid así como de los comités revolucionarios.

Juan Negrín, Manuel Azaña, y los generales José Miaja y Valentín González 'el Campesino'

En el libro la Causa General, se describe que:

Disuelta la checa de Fomento, sus miembros se reparten; con autorización del Gobierno, parte de los fondos obtenidos en los saqueos, a razón de 30.000 pesetas cada juez de la checa. Estos mismos individuos formaron inmediatamente un Consejo de Policía, presidido por los comunistas Santiago Carrillo y Segundo Serrano Poncela, a cuyo cargo quedó de un modo exclusivo el orden público en la capital abandonada por el Gobierno rojo. El referido Consejo de Orden Público repartió a sus miembros entre las diversas cárceles de Madrid y tras una brevísima selección, que ya había sido comenzada por el disuelto Comité de Investigación Pública, fueron extraídos de las prisiones, entonces abarrotadas, varios millares de presos de todas las edades, profesiones y condiciones sociales, que fueron asesinados por las Milicias de Vigilancia [de Retaguardia], improvisadas por el Gobierno rojo en Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz y otros lugares próximos a Madrid, donde reposan los restos de estas víctimas. Las órdenes que sirvieron para realizar estas extracciones aparecen firmadas por las autoridades rojas de Orden Público.

Hasta ahora, la formación, la selección y la culpabilidad de los que participaron en las sacas de presos, tenían más o menos un denominador común propiciado por la oficialización de los diferentes comités y Tribunales Populares, compuestos en su mayoría por malhechores, milicianos, policías y demás jefes adheridos al Frente Popular, habiendo participado con una violencia aparentemente "incontrolada", aprovechando el confusionismo del ambiente callejero. Pero sobre todo, actuando deliberadamente en contra de las disposiciones de un Gobierno impotente, más ocupado en las internas disputas políticas y por la extrema situación de peligro ante la proximidad de las tropas del ejército nacional el mismo día 7 de noviembre de 1936. Pero desde primeros días, la anarquía y el paroxismo criminal, en todo el amplio sentido de la palabra, iba a hacerse patente con respecto a las grandes sacas de presos extraídos de las cuatro cárceles de Madrid. Sobre todo a partir de la huida del Gobierno de Largo Caballero a Valencia.

Arsenio de Izaga, preso en varias cárceles, escribió después de la guerra, refiriéndose a la Modelo:

"Unas veces se hacían a pretexto de falsas libertades; otras, capturando en los patios o sorprendiendo en las celdas a las víctimas de particulares delaciones; muchas, llevando a los reclusos en expediciones colectivas, sin norma, sin selección, atendiendo al número y al volumen de los vehículos de que podían disponer los asesinos... ¡Y podían disponer de tantos!.... Parecía natural que, tratándose de eliminar adversarios, se procediese con algún criterio o se siguieran determinadas instrucciones, según el grado de culpabilidad de cada uno a tenor de los expedientes incoados y de las pruebas que demostrasen los fundamentos de veracidad de la imputación que pesara sobre ellos. Más no fue así... Los tribunales –esto es, los sindicatos de asesinos- que se constituyeron en los diversos Ateneos libertarios, así como los de las diferentes checas –la de la Casa de Campo, la de San Bernardo, la de Bellas Artes, la de Fomento, la de Atocha, la de Génova, la de San Lorenzo, la del Cine Europa, la de los sótanos de Gómez Baquero; todas en fin- realizaban sus crímenes de la manera más arbitraria... ¡Pobre del que ha de presentarse ante su erróneo e inexorable fallo! Se le moteja de fraile o de cura y lo matan, aunque jamás haya vestido el sayal o la sotana; se le acusa de militar y lo ejecutan, aunque no viera en su vida la bala de un fusil; se le atribuye el delito de ser fascista o de ser carca y lo mandan tranquilamente al otro mundo... No atienden a las declaraciones de los acusados, sino a las viles imposturas de los que los detienen o los denuncian, atentos exclusivamente al morboso placer de los paseos. Los que tienen libre acceso a la Cárcel Modelo, en uso de facultades que sólo el crimen pudo concederles, venían a proceder casi de idéntica manera. Feroces por instinto y perversión, aspiraban a matar, a matar mucho, a matar siempre. Lo demás carecía de importancia para ellos. Hubo casos –y fueron muchos- en que llevaban previamente la relación de los que iban a sacar, ora por su significación religiosa, política o militar, ora por saciar venganzas personales, propias o ajenas, ora también por imponer perpetuo silencio a los que un día pudiesen revelar nombres y circunstancias de sus bestialidades y de la de otros facinerosos como ellos, según ocurrió con los viejos policías, que figuraron en la misma expedición y murieron en el mismo lugar; pero, en general, solían recurrir a distintos procedimientos, arbitrarios todos, de los que pendía la vida de los recluidos."

En el mes de agosto, y por boca de Indalecio Prieto, el Gobierno rojo había anunciado que "Franco sólo encontraría en Madrid ruinas y cadáveres". Tal promesa se cumplió en el mes de noviembre y diciembre. Como escribió Álvaro Portes, oficial interino de Prisiones en la cárcel Modelo a donde fue destinado en el mes de agosto, y testigo presencial los hechos, escribió:

Las expediciones se suceden casi a diario. Constantemente tengo en el despacho, y muchas veces también en mi casa, visitas de personas que acuden a mí para informarse de la suerte de familiares suyos que han salido de la prisión y cuya suerte se desconoce. Sé –porque a todas horas se habla de ello en la prisión-, que estas expediciones son muy frecuentes; pero como siempre se verifican por la noche, yo no he podido, hasta ahora, ser testigo de ninguna. Por fin, un día, a primera hora de la mañana, irrumpen en el despacho unos cuantos milicianos. Vienen todos vestidos con mono y armados de pistolas. Llevan las insignias de la FAI y la locomotora de los ferroviarios... Entran con insultante grosería, y uno de ellos me larga un papel. Como casi todos los forajidos del Comité son también ferroviarios, los saludan muy efusivamente. Entran con insultante grosería, y uno de ellos me larga un papel. -¡Toma!... Vengo por éstos... son todos peces gordos, y van a adelgazar lo suyo... Otro inconsciente –pienso-, que viene, como Pedro Luis de Gálvez, pretendiendo sacar gente por su bonita cara. Pero el papel que me larga no es una lista hecha a capricho, como la del poeta. Es un oficio de la Dirección General de Seguridad, con el sello y la firma del director general. La leo, y como en su lectura puse toda mi atención; y como después pasaron por mis manos muchas idénticamente redactadas, retengo en la memoria el texto íntegro, y juro por Dios y por mi honor que estas órdenes decían textualmente: 'Entréguese al responsable de las milicias portadoras de esta orden, los detenidos expresados al dorso'. La fecha, la firma y rúbrica del tristemente célebre Manuel Muñoz, y el sello de la Dirección General de Seguridad. En otras órdenes que vi posteriormente, el texto era el mismo, pero indicaba el destino de los presos. O sea: 'Entréguese al responsable de las milicias portadoras de esta orden, para ser trasladados (a tal sitio) o para ser puestos en libertad, los reclusos expresados al dorso…

Vista aérea de la Cárcel Modelo

Por su parte, Arsenio de Izaga describió el ambiente en el interior de la Modelo, manifestando que:

"Los ordenanzas sabían o adivinaban cuanto sucedía dentro y, a menudo, fuera de la prisión. Eran presos como nosotros; pero gozaban de privilegios que a los demás se nos negaban,… Según sus manifestaciones, nuestra suerte se hallaba supeditada al capricho salvaje, a la sádica imaginación de nuestros implacables verdugos frente al fichero en que estábamos filiados, por orden alfabético, todos los reclusos. Unas veces, tomaban las primeras y las últimas fichas –fichas amarillas—de cada letra hasta completar el número de los sentenciados que cabían en los autobuses o en los camiones preparados a ese efecto; otras, las cogían a puñados del sitio en que antes caían sus manos teñidas en sangre inocente; muchas, las extraían, también a ciegas, también de aquí y de allá, las echaban al aire y se llevaban a los desgraciados cuyos nombres constaban en las que caían al suelo con la inscripción hacia arriba…"

A continuación y con respecto a la selección de los presos, sigue escribiendo:

"Esta selección a boleo, este pavoroso cara o cruz, este sorteo macabro, era tan del gusto de aquellos sicarios sin criterio y sin entrañas que, al verificarlo en el centro de la cárcel, lo celebraban entre carcajadas de cretinos y blasfemias de réprobos. Y lo hacían con tanta algaraza y tanto desorden que no pocas veces originaron la pérdida, el extravío o el trastrueque de algunas fichas. Por eso acaeció que en más de una ocasión no pudo encontrarse a determinados presos que reclamaban las autoridades, por haberse dictado la libertad de los mismos, o eran buscados para darles el paseo, lo que obligaba a los asesinos a recorrer las celdas o a inspeccionar los patios en su deseo de apoderarse de sus víctimas… Se sacaba a los que no habían prestado todavía declaración y se dejaba a los que estaban condenados por los Tribunales; quedaba en la cárcel un fascista confeso de tal y se llevaba al que había sido detenido por la sola consideración de que era su hermano... En fin; arbitrariedad a todo pasto.

Arrancan las sacas a Paracuellos

A lo largo de la tarde noche del día 6 de noviembre, llegaron las listas de presos confeccionadas en la DGS al despacho del director de la Modelo Jacinto Ramos. De allí y con el miliciano correspondiente comenzaron a leerse los nombres de los presos en cada una de las galerías muy de madrugada. Los presos nombrados comenzaron a bajar y a reunirse en el rastrillo de la cárcel previo registro de sus petates, y requisadas sus pertenencias personales, traspasaron la entrada principal del edificio y conducidos a los autobuses de dos pisos y camiones dando inicio a las llamadas sacas. Después de atravesar varios controles a lo largo del itinerario, llegaron al lugar denominado 'Los cuatro pinos' en el actual cementerio, comenzando los fusilamientos desde el alba hasta la tarde noche del día 7.

Al día siguiente, llegaron otras tantas sacas de la Modelo y Porlier, pero como aún no se había terminado de enterrar a los del día anterior, estas sacas se desviaron a un lugar denominado Soto de Aldovea, a 2 kilómetros de Torrejón de Ardoz, donde 414 reclusos fueron asesinados.

Viudas rezan en Paracuellos al acabar la guerra

Félix Schlayer ingeniero y empresario alemán que fue cónsul de Noruega en Madrid durante el primer año de la guerra acudió a este lugar en busca de lo sucedido, y después de ser informado por un vecino de Torrejón, descubrió las fosas. Pocos años después lo describió así:

"El río es muy hondo y sus orillas están muy pobladas de árboles y matorrales. Me fue sospechoso este camino en el cual, sin embargo, no había huellas de carruajes que hubiesen podido reconocerse, ya que no había llovido hacía tiempo. A nuestras preguntas con precaución, por los autobuses que hubiesen llegado el pasado domingo, declararon con timidez unas mujeres que estaban sentadas delante de una casa cercana al Castillo, que ellas eran forasteras, como que habían sido traídas de sus pueblos en aquellos días, y que no habían observado ni oído nada. Seguimos río arriba pasando por una pequeña casa aislada; allí estaba en casa sola, por suerte, la mujer. Ella contó con toda libertad que el domingo por la mañana llegaron de Madrid una buena cantidad de autobuses llenos de hombres y que torcieron por el mencionado camino. Al poco rato dijo que había empezado una fusilería que duró toda la mañana: que había sido en el lecho del río muy cerca del Castillo, que el lunes temprano había llegado otra vez un solo autobús con algunos más. Seguimos entonces por el camino hasta el Castillo y observamos el cauce del río, a causa de la espesura de la arboleda no pudimos llegar al sitio a pie, fuimos en el coche entonces al Castillo en el que entré. Allí estaba el guarda de un establecimiento de Remonta que había sido instalada en la hacienda; pregunté por un responsable que, por suerte, no se hallaba allí. Entonces pregunté al soldado de guardia (un miliciano) a bocajarro, dónde estaban enterrados los hombres fusilados el domingo, dando el hecho por conocido. El hombre inició una descripción algo confusa del camino. Le dije que era más sencillo que viniese conmigo y me enseñara el sitio, a lo que él, obediente, colgó el fusil y nos llevó. Aproximadamente a unos 150 metros del Castillo bajó a una zanja profunda y seca que conduce desde el Castillo al río. Era el llamado caz, una antigua acequia de riego. Allí empezaba en el fondo de ese foso un amontonamiento de tierra reciente de unos dos metros de altura; señaló en aquella dirección y dijo: "-Aquí empieza". Un fuerte olor de podredumbre emanaba del suelo, en el que se percibían ciertas irregularidades, como miembros que sobresalían; todavía en un sitio asomaban unas botas. Solamente una leve capa de tierra había sido echada sobre los cuerpos. Seguimos el foso, en dirección al río. La tierra recién removida y la correspondiente elevación del terreno era de unos 300 metros de longitud; esto significaba, pues, la tumba de 500 a 600 hombres. Como pude todavía sonsacarle al miliciano, parece ser que los autobuses, según iban llegando, paraban en la parte alta de la pradera, siendo cada diez hombres atados de dos en dos y desposeídos de sus objetos, haciéndoseles bajar así al foso, donde inmediatamente eran fusilados, en tanto que los diez siguientes bajaban, y los milicianos arrojaban tierra encima de los anteriores. Es indudable que como este procedimiento bestial de asesinato fueron enterrados una gran cantidad de heridos graves, que aún no habían muerto, bien que en algunos casos se disparaba el tiro de gracia".

Entre los días 7, 8 y 9 de noviembre, se asesinó a mil doscientas en el cementerio de Paracuellos, y cuatrocientos catorce en Soto de Aldovea. Que Dios los bendiga.