Logroño revive el juicio de las brujas de Zugarramurdi y la historia del inquisidor que las defendió

La leyenda negra pinta una Inquisición española con fama de haber sembrado España de hogueras para perseguir a mujeres acusadas de brujería, pero uno de los episodios más célebres de esa supuesta caza de brujas, la de Zugarramurdi y Urdax, cuenta una historia bastante diferente: la de un inquisidor que se enfrentó a la superstición, desmontó cientos de acusaciones y consiguió frenar una persecución que amenazaba con convertirse en una masacre.

Precisamente este fin de semana, Logroño conmemora el aniversario del proceso judicial con una obra de teatro y un homenaje a las víctimas en el 'Bosque de la memoria', un espacio del logroñés parque del Ebro, formado por once olmos plantados en círculo, con una placa central con los nombres de las cinco mujeres y los seis varones que fueron condenados.

El caso empezó en 1609. El rey Enrique IV envió al jurista Pierre de Lancre a la zona del País Vasco francés para acabar con una supuesta epidemia de brujería. Allí puso en marcha una persecución que acabó con entre cien y seiscientas personas condenadas a la hoguera.

Las historias sobre aquelarres, pactos con Satanás y reuniones nocturnas de brujas comenzaron a extenderse por el norte de Navarra y llegaron hasta Guipúzcoa. En localidades como Zugarramurdi y Urdax empezaron a multiplicarse las acusaciones: un hombre asegura que ha visto a su vecina volar por los aires y los niños empiezan a señalar a sus propios familiares.

La Inquisición comenzó a investigar los hechos de la mano de los inquisidores Juan del Valle y Alonso Becerra Holguín. Las declaraciones se multiplicaban y los testimonios describían escenas cada vez más extravagantes: el demonio sentado en un trono, ceremonias nocturnas, animales diabólicos y supuestos vuelos para acudir a las reuniones. El caso se les iba de las manos y parecía que no iba a haber leña para tanta bruja.

Once condenas a la hoguera

En junio de 1610 se incorporó al tribunal de Logroño Alonso de Salazar y Frías, un inquisidor burgalés que empezó a cuestionar las pruebas: declaraciones contradictorias, relatos inverosímiles, discrepancias entre los testigos… De hecho, llegó a denunciar ante La Suprema —el máximo órgano de la Inquisición— que los otros dos miembros del tribunal tenían "celo en sentenciar rápidamente".

Esto demuestra que la Inquisición española era "mucho más garantista y racional" que otros tribunales europeos, según señala la investigadora e historiadora Rosa Sandín en declaraciones a EFE.

En cualquier caso, el proceso contra los 53 presuntos brujos culminó en el solemne auto de fe de Logroño del 7 de noviembre con once condenas a la hoguera, aunque solo seis fueron quemados vivos. Los otros cinco habían fallecido previamente en las cárceles de la Inquisición.

El abogado de las brujas

Tras el juicio, el inquisidor Salazar no dio el asunto por cerrado. Convencido de que se estaban cometiendo errores, se dedicó a recorrer Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya para investigar qué había detrás de las historias de hechiceros y lo que encontró fue todavía más inquietante que las propias brujas.

Las acusaciones se habían convertido en un instrumento para ajustar cuentas entre vecinos y familias. Algunas personas confesaban por miedo a ser linchadas y otras lo hacían después de sufrir torturas. En algunos pueblos la situación había desembocado en auténticos episodios de violencia: vecinos que maltrataban a mujeres acusadas de brujería, enfrentamientos entre familias e incluso el asesinato de una niña.

Su conclusión fue demoledora: aquella supuesta secta de brujas y adoradores del demonio no existía. Era una construcción alimentada por la superstición, las falsas confesiones y el interés de quienes denunciaban a sus vecinos. Aquello, por cierto, le valió el sobrenombre de el abogado de las brujas.

En marzo de 1612 remitió sus conclusiones a la Suprema, que aceptó sus recomendaciones. A partir de entonces se impuso una mayor cautela en los procesos de brujería, con instrucciones para evitar la difusión de rumores, comprobar rigurosamente las declaraciones y no dar por buenas las confesiones sin pruebas.

"En contra de la creencia popular, la brujomanía no fue tan cruenta en España como en el resto del continente", explican Javier Prado Coronel y Clara Dies Valls en Breve viaje por la España de las brujas. El caso de Zugarramurdi marcó un precedente decisivo y, aunque las acusaciones de brujería no desaparecieron, nunca volvieron a alcanzar en España una virulencia semejante.