Su figura se aparece cada día a la vista de todo el mundo en el madrileño paseo de la Castellana, en el monumento erigido en los Nuevos Ministerios en recuerdo de su paso por la cartera de Trabajo en tiempos de la Segunda República. Pero, para muchos, su escultura evoca por encima de todo su terrible papel en las matanzas de presos en Madrid en el otoño e invierno de 1936.

Escultura de Largo Caballero, Nuevos Ministerios

¿Cuál fue el papel que desempeñó el socialista Francisco Largo Caballero, entonces jefe de Gobierno, en el exterminio de miles de personas consideradas desafectas al Frente Popular que estaban presas en las cárceles Modelo, Ventas, San Antón y Porlier de la capital?

Más de tres mil presos fueron asesinados en Paracuellos de Jarama, Rivas Vaciamadrid, Aravaca o Soto de Aldovea entre el 7 de noviembre y el 3 de diciembre de 1936. Veinte convoyes, formados en su mayor parte por autobuses de dos pisos de la Sociedad Madrileña de Tranvías, salieron de las cárceles hacia esos destinos para que sus ocupantes acabaran ante piquetes de ejecución armados de ametralladoras, fusiles ametralladores, escopetas y pistolas. Solo cinco expediciones llegaron sanas y salvas a Alcalá de Henares.

La inmensa mayoría de los detenidos estaban en prisión sin haber cometido delito alguno y sin haber sido imputados ni juzgados. Conservar en casa una fotografía de Alfonso XIII o una tarjeta de visita de José Calvo Sotelo, leer el ABC o ir a misa, ser religioso o militar retirado, estar afiliado a partidos de derechas o trabajar como obreros en diarios conservadores, eran razones suficientes para ser incluido en las llamadas "expediciones negras".

Todo se hizo bajo la apariencia de traslados a cárceles de otras ciudades ante la proximidad de las tropas de Franco, que desde el mismo día 7 habían iniciado su asalto a la capital, finalmente frustrado. El día anterior, el Gobierno de Largo Caballero huyó a Valencia, dejando en Madrid un órgano delegado, la Junta de Defensa de Madrid, presidida por el general José Miaja y con el comunista Santiago Carrillo como consejero de Orden Público.

Ángel Galarza

Si Largo Caballero dejó Madrid el día antes del comienzo de las sacas, ¿qué responsabilidad pudo tener su Gobierno en las matanzas de los días siguientes?

La respuesta es que la implicación del Gobierno en la cadena de acontecimientos que culminará con los fusilamientos masivos de presos entre noviembre y diciembre de 1936 comienza de forma decisiva en el mes anterior.

Los responsables de Gobernación ejecutarán en ese mes de octubre una serie de acciones destinadas primeramente a llenar las cárceles de Madrid de potenciales enemigos que, en caso de entrar Franco en la capital, podrían sumarse a sus fuerzas; y, en segundo lugar, a elaborar listas con los nombres de aquellos que por su peligrosidad deben ser eliminados.

Así, el 8 de octubre se difunden anuncios en prensa y radio para convocar a los militares retirados en la Casa de la Moneda, en la plaza de Colón, a una reunión con el fin de solventar el pago de sus pensiones, que se había anulado desde el mes de julio. Cerca de dos mil militares se presentan a la reunión, que es en realidad una trampa del Ministerio de Gobernación, ideada por su titular, Ángel Galarza: según entran en la Casa de la Moneda, salen detenidos por otra puerta para ser introducidos en furgones con destino a diferentes cárceles. En La Modelo ingresan mil quinientos militares retirados, de los que serán asesinados medio millar un mes después.

Recorte diario 'Ahora'. 8 de octubre de 1936

Sin embargo, la trampa de la Casa de la Moneda no surte los efectos deseados por el Gobierno frentepopulista. Muchos militares retirados han optado prudentemente por no presentarse a la cita. Esto llevará al Gobierno a planificar, organizar y ejecutar una gran redada barrio por barrio, calle por calle, casa por casa, durante cuatro noches consecutivas, las del 13 al 16 de octubre.

No sólo son capturados militares retirados, sino también religiosos, estudiantes, funcionarios, obreros o profesionales liberales, incluidos menores de edad, muchos de los cuales serían asesinados en las matanzas del mes siguiente. Una idea del volumen de la gran redada es que produjo la detención de un tercio de las mujeres apresadas a finales de octubre en el convento de las capuchinas de la plaza de Conde de Toreno.

En cuanto a la elaboración de listas de presos candidatos a la eliminación física por su "peligrosidad", Julius Ruiz prueba en Paracuellos, una verdad incómoda (Espasa) la participación en los interrogatorios de miembros de la checa gubernamental de Fomento, creada por el Ministerio de Gobernación el 4 de agosto de 1936. Estas listas se fueron realizando entre finales de octubre y principios de noviembre, es decir, cuando el Gobierno se encontraba aún en Madrid.

Para la confección de estas listas, Gobernación puso a disposición de sus agentes los ficheros de la Oficina de Control de Nóminas, un departamento dependiente de la Dirección General de Seguridad (DGS) que contenía los archivos de partidos de derechas y organizaciones católicas con los datos personales de sus miembros. Otra prueba de la implicación gubernamental.

La primera consecuencia de esta labor de selección en las prisiones será la saca de treinta y dos presos de la cárcel de Ventas el 29 de octubre, con figuras como Ramiro de Maeztu o Ramiro Ledesma Ramos. El director de la prisión, Antonio Garay de Lucas, contará que cuando se negó a entregar a los detenidos sin una orden por escrito, el jefe de las milicias llamó por teléfono al ministro de Gobernación, el socialista Ángel Galarza.

Manuel Muñoz Martínez

El ministro le exigió al director de la prisión que dejara salir a los presos con los milicianos, prometiéndole que le enviaría más tarde la autorización. El testimonio de Garay de Lucas concuerda con un hecho irrefutable: la autorización, firmada por el titular de la DGS, Manuel Muñoz Martínez, tiene fecha del 31 de octubre, dos días después de que los presos fueran asesinados en el cementerio de Aravaca.

El temor de los diplomáticos acreditados en Madrid por la suerte de los presos derechistas los lleva a encargar al doctor George Henny, delegado de Cruz Roja Internacional en Madrid, que escriba a Largo Caballero para que garantice la vida de los detenidos. El argumento de Henny es que los presos políticos tienen la condición de prisioneros de guerra, por lo que están protegidos por las convenciones internacionales firmadas por España.

Como revelé en mi obra ¡Detengan Paracuellos! (La Esfera de los Libros), la carta de Henny a Largo Caballero tiene fecha de 2 de noviembre. El jefe de Gobierno socialista le responderá el día 4, autorizándole a visitar las cárceles, pero en cuanto a garantizar la vida de los presos, le contestará lacónicamente: "En su día, contestaré a los otros extremos de su carta". No hubo nunca contestación de Largo Caballero a ese llamamiento a favor de la protección de los presos.

Tres días después de las evasivas de Largo Caballero al responsable de Cruz Roja Internacional, en las cárceles de San Antón, Porlier y Modelo comienzan los preparativos de un supuesto traslado de prisioneros. En la última de estas prisiones, una lista de detenidos elaborada por la DGS, y con la firma de su subdirector general, Vicente Girauta, servirá para que el día 7 de noviembre cerca de mil presos de la Modelo sean conducidos a Paracuellos de Jarama en autobuses de dos pisos para ser masacrados junto con otros centenares de detenidos de Porlier y San Antón. Las matanzas habían empezado.