En el siglo XX, a partir del triunfo de los bolcheviques en Rusia (gracias a la financiación alemana) nacieron las guerras revolucionarias y contrarrevolucionarias, tanto civiles como internacionales, en las que la población sospechosa o culpable de formar parte del enemigo de clase o del subversivo se convirtió en un objetivo a aniquilar. Esa persecución del paisano desarmado, de las mujeres y hasta de los niños también ocurrió en España.

Nada más comenzada la guerra civil en julio de 1936, las autoridades de cada bando tomaron medidas para encarcelar, reprimir y liquidar a quienes consideraban sus enemigos. Y en estas matanzas participaron muchos canallas para vengarse de rencillas o para saquear. La represión no habría sido tan extensa sin aparatos de propaganda que la justificasen y que difundiesen el pánico.

En estas fechas, se cumple el nonagésimo aniversario de las matanzas de población indefensa en Madrid, sobre unas personas por sus condiciones y creencias, en vez de por sus actos, y con tanta saña que bien puede calificarse de genocidio. Su perpetración por miembros armados del Frente Popular no habría sido posible sin la colaboración del aparato administrativo y sin una campaña de odio.

El bulo de la 'Quinta Columna'

La revolución de octubre de 1934 fracasó, en parte, porque los izquierdistas implicados fueron pocos y el PSOE, la UGT y la ERC no lograron la movilización de su masa, a pesar de sus invocaciones a la venida inminente del fascismo. Pero la primavera y el verano de 1936 fueron distintos. El Frente Popular, con sus periódicos, panfletos y mítines difundió primero el odio, antes de la guerra, y, después, el miedo al asesinato o a la venganza. En el caso de Madrid, la expresión que encubrió delaciones, encarcelamientos, torturas, robos, injusticias y ejecuciones fue la "quinta columna", como en los años veinte en Rusia la palabra "kulak" sirvió a los comunistas para justificar las confiscaciones a los campesinos, la colectivización y los asesinatos.

Coronel Moscardó, General Franco, General Varela en el Alcázar de Toledo el 29 de septiembre de 1936

Después de que el Ejército de África cruzase a la Península el 5 de agosto y los nacionales uniesen las dos zonas que controlaban a mediados de ese mes, el siguiente gran objetivo militar fue la toma de Madrid. El Gobierno del Frente Popular enloquecía a sus tropas y su población con una propaganda de terror, en la que sobresalían la supuesta matanza de Badajoz y las violaciones de mujeres realizadas por los soldados marroquíes.

El 27 de septiembre, el general Franco liberó a los sitiados del Alcázar de Toledo; el 1 de octubre, sus camaradas le eligieron generalísimo; y prosiguió su avance hacia Madrid, que había sufrido el primer bombardeo la noche del 27 al 28 de agosto. A lo largo de octubre, los nacionales tomaron Navalcarnero, Griñón y otros pueblos; en Seseña aparecieron los primeros tanques soviéticos (T-26) y los legionarios usaron contra ellos los cócteles Molotov. En los primeros días de noviembre, cayeron Alcorcón, Móstoles, Getafe, Leganés, Fuenlabrada… Las cuatro columnas mandadas por los generales Enrique Varela y Emilio Mola se cernían sobre Madrid por el norte y el oeste.

El 6 de noviembre, los nacionales irrumpieron en Carabanchel y Villaverde. El Gobierno de la Victoria, presidido por el socialista Largo Caballero, creía imposible resistir y huyó a Valencia; detrás de él, dejó a la Junta de Defensa de Madrid, presidida por el general José Miaja y formada por representantes de todos los partidos del Frente Popular. Al joven socialista Santiago Carrillo (nació en 1915), elegido en junio secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), se le nombró consejero de Orden Público.

En esa situación de miedo y derrota, apareció la expresión "quinta columna". Según Julius Ruiz (El Terror rojo),

La primera utilización pública del término que se conoce en la zona republicana fue la que hizo Dolores Ibárruri en Mundo Obrero el 3 de octubre de 1936.

Su artículo, publicado en la portada del periódico, fijó el mito: a una pregunta de unos periodistas de cuál de sus cuatro columnas entraría primero en Madrid, Mola respondió que la quinta, la que estaba dentro de la ciudad. Ibárruri concluía con una de sus habituales arengas a la matanza, del estilo de las que pronunciaba en las Cortes: "a este enemigo hay que aplastar inmediatamente".

Unos días después, Milicia Popular, periódico del Quinto Regimiento, dio más detalles por boca del comisario de la unidad, el italiano Vittorio Vidali, agente soviético, y añadió lo que les interesaba a los comunistas (Paul Preston, en El holocausto español):

El general Mola ha tenido la complacencia de indicarnos el lugar donde se encuentra el enemigo. (…) La 'quinta columna' es un conglomerado de todos los elementos que hay emboscados en Madrid todavía, de gentes que simpatizan con el enemigo o que son 'neutrales', en contra de los cuales ha tomado ya nuestro Gobierno medidas oportunas, que han empezado a ponerse en práctica.

Sin embargo, el abogado navarro José María Iribarren, que fue secretario personal de Mola entre 1936 y su muerte en accidente de aviación, el 3 de junio de 1937, no describe esa escena ni cita la expresión en ninguno de los dos libros que dedica al general, editados en 1937 y 1938.

Ruiz subraya que

El discurso del PCE en 1936 hacía hincapié en que la eliminación del enemigo interno era una condición sine qua non para la victoria en la Guerra Civil. Este mensaje fue recalcado una y otra vez aquel mes de noviembre. Mundo Obrero declaraba el día 3 que el partido tenía la 'obligación vital de aniquilar' a la quinta columna.

Ésta fue la justificación que emplearon los comunistas, mandados por Carrillo, para trasladar a los presos facciosos (de los que muchos no habían tenido ninguna relación con los rebeldes) a otras cárceles más alejadas del frente.

Julius Ruiz asegura que no ha encontrado ninguna prueba de esa temeraria declaración atribuida a Mola.

Para conjeturar sobre el origen conviene recordar que, a finales de agosto, llegó a Madrid el embajador de la URSS (la Segunda República no reconoció al régimen de Moscú hasta comenzada la guerra), Marcel Rosenberg. Con él vinieron numerosos técnicos militares y "adiestrados periodistas y policías soviéticos": Mijail Koltsov, Ilya Ehrenburg, Lev Lazarevich Nikolsky, que fue jefe de la NKVD en España… Ellos pudieron tener la idea de lanzar el bulo de la quinta columna.

El propagandista Koltsov, que, como Rosenberg, fue ejecutado por Stalin en una deliciosa justicia inmaterial, escribió en la prensa:

En las cárceles madrileñas hay 8.000 fascistas encerrados; de ellos, 3.000 son oficiales. Si el enemigo penetra en Madrid este tendrá ya preparada una columna de excelentes oficiales.

Pocos días antes de que el Gobierno huyera, el periódico La Voz, incautado a sus propietarios por el comité formado por los sindicatos UGT y CNT, publicó el 3 de noviembre una consigna aterradora:

Hay que fusilar en Madrid a más de cien mil fascistas camuflados, unos en las cárceles, otros en las retaguardias.

Cien mil personas. La décima parte de la población de la ciudad. Una acusación sin nombre contra cualquiera. Así funcionaba el terror comunista.

El comunista Enrique Castro (Hombres made in Moscú) confiesa que le dijo en esos días de noviembre a un camarada:

La quinta columna de la que habló Mola debe ser destruida antes de que comience a moverse. ¡No te importe equivocarte! Hay veces que uno se encuentra ante veinte personas. Sabe que entre ellas está un traidor, pero no sabe quién es. Entonces surge un problema de conciencia y un problema de partido. ¿Me entiendes?

El escritor Wenceslao Fernández Flórez, que pasó los primeros meses de la guerra en Madrid escondiéndose de las Milicias de Vigilancia de Retaguardia en pisos de amigos hasta que pudo refugiarse en una embajada y, gracias a la protección del gobierno de Holanda, escapar de la España leal, describe el ambiente en que se vivía (La novela número 13):

La vida humana ya no merece el menor respeto, la justicia se condiciona a la política, la autoridad toma partido por un grupo, los transeúntes se juzgan por sus vestiduras y se cruzan miradas de desafío, el odio se expande y se infiltra como un gas en toda la vida española.

Lo sorprendente es que en Madrid no existió ninguna organización clandestina colaboradora de los nacionales hasta diciembre de 1936 (Javier Cervera, en Madrid en guerra. La ciudad clandestina 1936-1939). La creó la persecución.

Cientos de prisiones

La cantidad de desdichados detenidos desde el verano por ser militares y funcionarios desafectos, militantes de partidos legales, miembros de cofradías religiosas o suscriptores de ABC y El Debate era tan grande que no bastaban las cárceles oficiales y se abrieron docenas de ellas, por parte del Gobierno, los partidos y sindicatos del Frente Popular y los facinerosos.

Una investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos, realizada en 2016, inventarió en Madrid, en el punto culminante de la represión roja, 345 chekas, cincuenta lugares de detención, veinticuatro cárceles oficiales y diez comisarías de distrito, donde se detuvo a miles de personas. Los lugares de ejecución y de hallazgo de restos humanos en Madrid se elevaron a veinticinco, de los que el más célebre es una pequeña explanada en las afueras del pueblo de Paracuellos del Jarama.

Cementerio de los Mártires de Paracuellos

En ese lugar, convertido en la posguerra en el Cementerio de los Mártires de Paracuellos, yacen enterrados en siete fosas los fusilados en las sacas entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre, más algunas docenas de cuerpos inhumados de víctimas de otras matanzas, como las cometidas en Soto de Aldovea. Las meticulosas investigaciones de José Manuel de Ezpeleta sitúan el número de cuerpos en aproximadamente 3.750, entre los que aparecen 214 menores de edad (el más joven, de trece años) y cinco mujeres.

Fernández Flórez (El Terror rojo) se preguntaba si se olvidaría tanto dolor y tanta sangre:

Cuando nosotros desaparezcamos, los que vivimos esta verdad tremenda, las generaciones que siguen después reputarán estos hechos -lamentablemente exactísimos- como exageraciones de un partidismo inflado.

No, no lo olvidamos. Sobre todo, porque los descendientes políticos de las organizaciones que ejecutaron esos crímenes contra la humanidad pretenden erigirse en la clase moralmente superior.