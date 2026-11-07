En el Cementerio de los Mártires de Paracuellos
Se cumplen noventa años de las conocidas como sacas de Paracuellos, el mayor genocidio de todos los siglos de la Historia de España. Ejecuciones sumarias de miles de presos en la retaguardia de Madrid ordenadas por los responsables del gobierno del Frente Popular. Un sistema de exterminio en un régimen de terror.
Puerta de entrada al cementerio
El cementerio es privado y pertenece a la Hermandad de Nuestra Señora de los Mártires y Caídos de Paracuellos, de la que forman parte los familiares de las víctimas.
Pasillo central que conduce a la ermita
A la izquierda del amplio paseo central está la fosa 6, donde fueron depositadas las víctimas de las últimas sacas. Aquí está el dramaturgo Pedro Muñoz Seca.
Cruz del dramaturgo Pedro Muñoz Seca
Muñoz Seca fue asesinado el sábado 28 de noviembre de 1936, a los 57 años. Fue sacado de la cárcel de San Antón y trasladado a Paracuellos, donde fue fusilado. En este articulo lo contaba su nieto, Alfonso Ussía.
Una de las grandes fosas
En el Cementerio de los Mártires de Paracuellos del Jarama hay siete grandes fosas comunes donde reposan las víctimas de las matanzas de noviembre y diciembre de 1936.
Las cruces de metal son las más antiguas
Quedan pocas cruces de metal y son las primeras que pusieron los familiares cuando llegaron al lugar, al finalizar la guerra.
Fosa de los asesinados en las primeras sacas
Ls fosas 1 a 6 fueron excavadas durante las matanzas de 1936 por vecinos de localidades próximas. La fosa 7 se abrió después de la Guerra Civil, en 1940, para recibir restos de personas asesinadas en otros lugares, especialmente en Soto de Aldovea, en Torrejón de Ardoz.
Cruz de una de las fosos
Los expertos tienen documentado que en Paracuellos hay cerca de 4000 víctimas enterradas.
Base de una cruz que indica la procedencia de los asesinados
Al lado de las fosas se instalaron una grandes cruces con peanas en las que se lee la cárcel de la que venían los presos asesinados, la Modelo, Porlier, Ventas…
Cruz de uno de las víctimas
En esta cruz está atado un trozo del alambre original con el que se ataba al tronco de unos pinos a los que llegaban en las sacas a la espera de ser fusilados.
Detalle de las cruces en las fosas comunes
No hay una cruz por víctima. Nunca se han exhumado los cuerpos ni pudieron ser identificados por sus familiares al acabar la guerra. Están situadas de manera simbólica.
Cruces en las fosas comunes
Impresiona el gran número de cruces blancas. Recuerda al Cementerio Nacional de Arlington en Washington.
Cuatro hermanos asesinados en Paracuellos
Es una de las cruces que más impresiona. Los cuatro miembros de una misma familia fusilados aquí. Nos contaba el familiar de una víctima que "las casas se quedaron sin hombres".
Una enorme cruz blanca preside el camposanto
En el Cementerio de los Mártires de Paracuellos del Jarama hay una gran cruz blanca monumental, situada en la ladera del cerro de San José y visible desde el aeropuerto de Barajas.
Cruz de cemento en el cerro de San José
La pintaron con alquitrán en los años 1939-1940 los familiares y la reforzaron con hormigón. Primero era negra y posteriormente se pintó de blanco.