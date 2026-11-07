En el Cementerio de los Mártires de Paracuellos

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Fosa de los asesinados en las primeras sacas

Ls fosas 1 a 6 fueron excavadas durante las matanzas de 1936 por vecinos de localidades próximas. La fosa 7 se abrió después de la Guerra Civil, en 1940, para recibir restos de personas asesinadas en otros lugares, especialmente en Soto de Aldovea, en Torrejón de Ardoz.