El Cristo de Urda, un crucificado que sobrevivió a dos guerras, presidirá el funeral en la Catedral de Toledo

La Catedral de Toledo acoge hoy, 10 de noviembre, la misa funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda, uno de los pueblos de Toledo que recibe a más devotos, no solo de la provincia o de Castilla-La Mancha, sino también de toda España.

En la basílica menor del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda, se encuentra la imagen conocida como el Cristo de Urda (también denominado Cristo Milagroso de Urda o el Cristo de la Mancha), la imagen que presidirá el funeral en la catedral de Toledo.

Tras la tragedia, los vecinos de la localidad expresaron desde el primer instante su fe en la protección de su imagen. Los voluntarios de Urda decían a quienes sufrían: "No os preocupéis, que el Cristo os va a ayudar". Por ese motivo, el Cristo de Urda estará iluminado con 69 velas en memoria de los fallecidos en el accidente, y que serán presentadas al comienzo de la celebración en la catedral por 69 fieles de la parroquia de Urda.

La Archidiócesis de Toledo organizó este traslado excepcional para que la talla represente la memoria, la esperanza y el consuelo espiritual de toda la región. La imagen llegó a la catedral durante la noche del lunes 9 de noviembre, y es la primera vez, desde 1596, que la imagen abandona su localidad, a excepción del tiempo en que permaneció en la ciudad de Valencia, tras la Guerra Civil, para su restauración.

Dada la antigüedad de la talla y la devoción que despierta, el traslado desde Urda a Toledo se ha realizado en la estricta intimidad mediante un dispositivo especial. El Cristo viaja protegido dentro de una estructura adaptada con control de ventilación y temperatura para preservar la madera tallada del siglo XVI.

Se trata de una talla de tamaño natural realizada en madera a principios del siglo XVI por el imaginero conquense Luis de Villoldo, que recibió por su trabajo 400 reales de plata castellanos de la época. Fue entregada a la Real Archicofradía el 30 de junio de 1596.

Una imagen que destaca por su gran realismo, expresividad y dramatismo, que representa a Cristo caminando hacia el Calvario y cargando con la cruz. Sus facciones reflejan el esfuerzo de quien atraviesa el sufrimiento. Va adornado con un largo manto de terciopelo morado, bordado con hilo de oro y ceñido por un cordón de color dorado. Su cabeza está cubierta por una larga cabellera de pelo natural, que donó una devota, y lleva una corona bañada de oro.

Es uno de los llamados "Cristos marineros" que en La Mancha se asocian con leyendas referidas al mundo de la mar. La tradición popular atribuye esta forma a la promesa de un 'indiano' que se salvó de un naufragio tras encomendarse al Cristo. Durante su festividad, el 29 de septiembre, la imagen es portada en procesión sobre una estructura con forma de barca dorada de unos 4 metros de eslora.

Durante la Guerra de la Independencia la imagen permaneció oculta y con ello se salvó de la destrucción o el expolio. En 1936, durante la Guerra Civil el templo sufrió saqueos. Unos milicianos lo derribaron, violentaron y amputaron del camarín en el que se encuentra y tiraron sus restos a una cantera. Un cantero local y un mecánico apodado "el Alemán" rescataron los restos y escondieron el torso y la cabeza de la histórica imagen del siglo XVI hasta el final de la guerra, que es cuando los devolvieron y trasladaron hasta Valencia, donde la restauraron. Fue devuelta a su camarín, en el altar mayor, el 18 de agosto de 1939, donde mantiene intacto su valor devocional e histórico hasta el día de hoy.

Son más de cuatro siglos de generaciones de devotos que acuden ante la imagen para pedir su protección, hacer peticiones o dar gracias ya que se le considera una imagen muy milagrosa, muchos de ellos recogidos en crónicas y documentos. El arzobispado destaca que atrae peregrinos de toda la archidiócesis y que su basílica goza de jubileo perpetuo, una gracia que comparte con lugares como Caravaca de la Cruz. Cada 29 de septiembre se celebra su fiesta, declarada de Interés Turístico Regional, con una procesión multitudinaria. Tras el funeral, la imagen regresará directamente a su basílica.