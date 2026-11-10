¿Por qué la catedral de Toledo es conocida como la catedral Primada de España?

Entre las 40 catedrales que hay en España, solo hay una que lleva el título de "Primada": la de Santa María de Toledo. Detrás de ese adjetivo hay una historia que arranca en la Antigüedad tardía, se consolida con la Reconquista y se mantiene hoy como una de las distinciones más singulares de la Iglesia española. Es la catedral elegida para el funeral por las 69 víctimas mortales de la tragedia ferroviaria de Urda.

¿Qué significa ser "primada"?

El término procede del latín primas ("el primero"). Una sede primada es aquella cuyo titular goza de una preeminencia histórica de honor sobre el resto de sedes episcopales de un territorio.

Asimismo, el arzobispo de Toledo ostenta el título de Primado de España, un título honorífico que le sitúa como la figura de mayor rango en la jerarquía eclesiástica española, pero que ni gobierna sobre los demás obispos ni sustituye la autoridad de la Santa Sede. Cada arzobispo y cada obispo dirige su propia diócesis con plena autonomía. Se trata de una primacía honorífica y de precedencia, no de jurisdicción: una especie de "primero entre iguales" de origen histórico.

La historia de un título

Las raíces del título se remontan a la época visigoda. Toledo fue capital del reino visigodo y se consolidó como la urbs regia (ciudad real) y escenario de los célebres Concilios de Toledo, asambleas que reunían a obispos y nobles y que marcaron la vida política y religiosa de la Hispania de entonces. El más conocido, el III Concilio (589), selló la conversión del rey Recaredo del arrianismo al catolicismo. Esa centralidad convirtió a la sede toledana en la más influyente de la península.

Tras la invasión musulmana, la Iglesia toledana mantuvo su vida cristiana bajo el dominio islámico, con la comunidad mozárabe como protagonista. Pero el momento decisivo llegó en 1085, cuando Alfonso VI conquistó la ciudad. El rey impulsó la restauración de la sede y nombró arzobispo a Bernardo de Cluny, monje de la influyente orden francesa.

El respaldo papal se produjo el 15 de octubre de 1088, cuando el papa Urbano II confirmó la primacía de Toledo sobre las Iglesias de las Españas, mediante la bula pontificia Cunctis Sanctorum que reconoce a la sede toledana la primacía sobre todas las demás diócesis de la península ibérica. Pontífices posteriores ratificaron la distinción en sucesivas bulas durante el siglo XII.

No fue un reconocimiento pacífico. Otras sedes, como Santiago de Compostela, Braga o Tarragona, disputaron durante generaciones el liderazgo eclesiástico. Un papel clave en la defensa de los derechos toledanos lo desempeñó el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, figura de enorme peso político e intelectual del siglo XIII, que además promovió el inicio de la actual catedral hacia 1226 y que contó con el apoyo del rey Fernando III el Santo.

Históricamente, las grandes catedrales españolas tenían un dicho: "Sancta Ovetensis, pulchra Leonina, fortis Salmantina". La primacía le otorgó un enorme poder económico a la archidiócesis, convirtiéndola en una de las más ricas del mundo católico.

Más allá de su valor simbólico, la primacía toledana tiene un peso cultural y espiritual notable. Es el testimonio vivo de que la Iglesia española hunde sus raíces en la Hispania visigoda, y de que Toledo, la ciudad de las tres culturas, fue durante siglos el centro del poder religioso del país. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, los arzobispos toledanos figuraron entre las personalidades más poderosas de Castilla, con figuras como el cardenal Cisneros, que fue también regente del reino.

Como curiosidad, al ser la sede primada, Toledo conservó y protegió el antiguo rito mozárabe (la liturgia visigoda), que aún hoy se celebra a diario en una capilla dedicada exclusivamente a ello dentro de la catedral, conocida como capilla del Corpus Christi o Capilla Mozárabe.