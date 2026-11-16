El "terror rojo" en Paracuellos, 90 aniversario de una masacre "que se pudo evitar"

Del 7 de noviembre al 4 de diciembre de 1936 se produjo la masacre de Paracuellos del Jarama por parte de los leales a la II República cercados por las tropas de Francisco Franco en Madrid. Una matanza de la que se cumplen ahora 90 años y que en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio se ha analizado con los historiadores Pedro Corral y Javier Paredes y la jurista, historiadora y profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Consuelo Martínez-Sicluna, que, además, varios familiares suyos fueron asesinados en Paracuellos.

Federico Jiménez Losantos ha dirigido esta tertulia especial en la que ha incidido en cómo el "terror rojo" se cebó, sobre todo, en religiosos y en simpatizantes de los partidos de la derecha o contrarios al Frente Popular. Pedro Corral ha contado que "la preparación de Paracuellos lleva semanas, no es una cosa que se improvisa por unos incontrolados" y el director de Es la Mañana ha destacado que la masacre de Paracuellos "se pudo evitar".

El historiador ha destacado que en otoño de 1936 "van agentes de la checa de Fomento a las cárceles a sacar los listados de presos. Estamos hablando en las primeras semanas de octubre". Además, en esos días "convencen a los militares retirados para acudir a la Fábrica de Moneda para ponerles al día de sus pensiones". Muchos de ellos cayeron en "una trampa organizada por el socialista Ángel Galarza", ha explicado Corral que ha dicho que "de estos militares retirados 500 fueron fusilados en Paracuellos".

"Como ha habido muchos militares retirados que no caen en la trampa esto ya es una operación a gran escala en todo Madrid casa por casa, calle por calle, barrio por barrio durante cuatro noches consecutivas", ha dicho Pedro Corral. El historiador ha contado que el Frente Popular hace "un peinado completo de Madrid no sólo deteniendo a militares retirados sino a religiosos, estudiantes y mujeres". En este sentido, ha apuntado que "un tercio de las mujeres encarceladas a finales de octubre en la cárcel de Conde de Toreno en el Convento de las Capuchinas habían sido detenidas en esta redada".

Pedro Corral ha asegurado que "hay algo que se está planificando, se está organizando y se va a ejecutar ya con las tropas de Franco a las puertas de la capital, pero la idea de hacer listas y seleccionar a los que tienen que ser eliminados ya está". Además, ha indicado que el Frente Popular usó como excusa que había una quinta columna en Madrid pero "la quinta columna es el gran bulo del Partido Comunista".

Paracuellos, una matanza de católicos

El autor de ¡Hasta el Cielo! Mártires de la Segunda República y la Guerra Civil, Javier Paredes ha añadido que "la realidad es mucho más interesante de la ficción. Las cosas son lo que son" y que el Frente Popular tenía los nombres de muchos simpatizantes de partidos de la derecha porque "el Partido Comunista incauta una casa en el barrio de Salamanca con todos los ficheros, ahí es donde los cogen".

Sobre la masacre de católicos ha criticado "la denominación oficial que hacen los obispos de mártires del siglo XX" porque "los siglos no matan a nadie y no fue durante todo el siglo". En este sentido, el historiador ha asegurado que "no es una denominación inocente" porque "oculta a los verdugos, a los socialistas, los comunistas y anarquistas alentados por los masones metidos en un proceso revolucionario".

Ha explicado que en "Paracuellos no le vamos a quitar la responsabilidad a Santiago Carrillo, toda la que tiene" porque "Paracuellos no se entiende sin ese proceso revolucionario que viene de atrás que consiste en eliminar todo lo que estorba el proceso revolucionario que sigue en la mente de los socialistas y comunistas actuales". Ha añadido que "si no hubieran beatificado muchos por ser mártires podían haber sido beatificados por haber vivido las virtudes en grado heroico".

Una historia familiar

La jurista, historiadora y profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Consuelo Martínez-Sicluna, que tiene varios familiares fusilados en Paracuellos, ha dicho que "las familias pasaron una travesía por el desierto" durante muchos años porque el cementerio "se ha mantenido por el dinero de las familias". En este sentido, ha dicho que "el listado de los asesinados en Paracuellos lo hacían las familias".

Consuelo Martínez-Sicluna ha indicado que en su familia, cercana a Alfonso XIII, "se habló siempre de la historia familiar" y que "en mi casa había por las dos ramas familiares. Recuerdo ir a Paracuellos desde niña". Sobre la persecución de católicos y de contrarios al Frente Popular ha dicho que "esa era la legalidad republicana" ya que muchos fueron "detenidos por cosas variopintas".

En este sentido, ha explicado que "habían saqueado y tenían todo el censo de afiliados a las distintas asociaciones" además "en La Gaceta de Madrid aparecieron las listas" con muchos nombres de desafectos del régimen republicano. Ha apuntado que esto le "recuerda tanto a lo que está pasando" actualmente.