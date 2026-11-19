La historia de La Barraca es también la historia de una generación de jóvenes españoles cuyo proyecto cultural quedó destrozado por la Guerra Civil. La compañía universitaria impulsada por Federico García Lorca y Eduardo Ugarte había recorrido pueblos y ciudades llevando las grandes obras del teatro clásico a quienes apenas tenían acceso a ellas. Pero el estallido de la contienda acabó con aquella experiencia y convirtió a sus integrantes en víctimas de una tragedia que no distinguió entre amistades, trayectorias artísticas ni convicciones políticas.

La muerte de Lorca, fusilado en agosto de 1936, suele marcar simbólicamente el final de La Barraca. Sin embargo, algunos de sus integrantes continuaron representando obras durante los primeros meses de la guerra. El grupo llegó incluso a actuar en hospitales y en el frente republicano. De hecho, la compañía sobrevivió durante un tiempo a la desaparición de su principal impulsor, pero ya nunca recuperó el espíritu ni la estructura de sus primeros años.

Lo que vino después fue una dispersión dramática. Y conviene recordar un detalle que a menudo queda oculto tras la imagen de Lorca: La Barraca no estaba integrada por un grupo políticamente uniforme. Entre sus componentes había jóvenes de distintas procedencias e ideas, incluidos militantes de izquierdas y falangistas. La guerra terminó convirtiendo aquella diversidad en una tragedia que alcanzó a integrantes de ambos bandos.

Particularidades de algunos actores

Uno de los casos más significativos fue el de Eduardo Ródenas Llusía, estudiante y miembro de La Barraca que había ingresado en Falange Española. Fue detenido en Madrid por milicianos de las Juventudes Socialistas Unificadas y asesinado el 7 de agosto de 1936, once días antes de la muerte de Lorca. También fue asesinado Alfonso Ponce de León, pintor y escenógrafo que había colaborado con la compañía. Su cadáver apareció en septiembre de 1936, después de haber sido detenido por su vinculación falangista. Dos destinos que muestran hasta qué punto la violencia política acabó con personas que habían compartido un mismo proyecto cultural.

La violencia también alcanzó a Ambrosio Fernández-Llamazares, antiguo integrante del entorno de La Barraca que se incorporó al bando sublevado al comenzar la contienda. Fue capturado en el frente asturiano y ejecutado por los republicanos después de los combates de Somiedo. La tragedia no terminó ahí. Otros integrantes perdieron la vida combatiendo en las filas republicanas, entre ellos Emilio Loma, Luis Manresa y David Tarancón. También murió Rafael Rodríguez Rapún, secretario de La Barraca y una de las personas más cercanas a Lorca, que se incorporó al Ejército republicano y falleció en agosto de 1937 tras resultar herido en el frente norte.

Para otros, el final de la guerra no significó regresar a casa. El exilio fue el destino de numerosos integrantes. Carmen Antón, actriz de La Barraca y estudiante de Medicina, abandonó España en 1939 a bordo del buque Massilia rumbo a América. Su trayectoria representa la de tantos jóvenes que tuvieron que reconstruir sus vidas lejos de su país. También marcharon al exilio Arturo Sáenz de la Calzada, que terminó en México, y Carmen García Lasgoity, que se estableció en Argentina. Santiago Ontañón fue otro de los integrantes que conoció el exilio antes de continuar su trayectoria artística.

El exilio tampoco garantizó la supervivencia. Luis Simarro murió poco después de cruzar la frontera francesa, mientras que Francisco Boluda Ferrero terminó asesinado en el campo de concentración nazi de Mauthausen en 1941. Germán Bleiberg, poeta vinculado al grupo, sobrevivió a la guerra, aunque sufrió las consecuencias del conflicto y la represión posterior.

Hubo también quienes permanecieron en España y encontraron acomodo en el nuevo panorama teatral. Es el caso de Modesto Higueras, antiguo discípulo de Lorca que dirigió en 1940 la denominada Barraca Azul, vinculada al Sindicato Español Universitario de Falange. La paradoja resulta evidente: una experiencia nacida durante la República tuvo una continuación bajo el régimen franquista, aunque con una orientación y unas circunstancias completamente distintas.

El destino de La Barraca resume, en definitiva, la destrucción de una generación que había demostrado que la cultura podía unir a españoles de ideas diferentes. Sus integrantes no tuvieron un final común: hubo asesinatos, muertes en el frente, campos de concentración, cárceles y exilios. Recordarlos exige algo más que evocar a Lorca. También obliga a recuperar los nombres de quienes compartieron con él aquella aventura teatral y terminaron pagando un precio terrible por una guerra que arrasó con mucho más que una compañía de estudiantes.