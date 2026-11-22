La huida a Valencia del Gobierno de Largo Caballero en la tarde y noche del 6 de noviembre de 1936 ante la proximidad de las fuerzas de Franco, deja el poder en la capital en manos de la Junta de Defensa de Madrid.

Segundo Serrano Poncela, mano derecha de Santiago Carrillo en la Consejería de Orden Público, asegura a sus hombres que el ministro Galarza le había llamado esa noche del 6 de noviembre desde la localidad conquense de Tarancón, camino de la ciudad del Turia, para que se procediera a una "evacuación… definitiva" de los presos.

En la noche del día 7, el delegado de Cruz Roja Internacional en Madrid, Georges Henny, y el encargado de negocios de Noruega, Félix Schlayer, visitan al general Miaja y al consejero Carrillo para exponerles su preocupación por la suerte de los presos, que saben que ese mismo día han salido de la Modelo. Tanto Miaja como Carrillo les garantizan que no hay ningún peligro para los presos cuando cientos de ellos llevaban varias horas asesinados en Paracuellos.

La Junta de Defensa de Madrid esquiva así la atención de Cruz Roja Internacional y el cuerpo diplomático para seguir actuando con las manos libres y continuar las sacas hasta diciembre. Para estas expediciones y las sucesivas aprovechan las fuerzas que estaban a las órdenes de Gobernación, a las que se supeditan los directores y funcionarios de prisiones, así como recursos materiales dependientes de la propia Junta.

Entre las fuerzas, la Junta de Defensa cuenta para dirigir las sacas con agentes de la disuelta checa de Fomento, destinados ahora por Carrillo en los "consejillos" de las comisarías de distrito. También moviliza a las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, cuerpo creado por el Gobierno y bajo mando comunista, que serán empleadas para escoltar y ejecutar a los presos.

Por lo que respecta a los recursos materiales, las expediciones contarán con los autobuses de dos pisos de la Sociedad Madrileña de Tranvías, sometidos al control de la propia Junta de Defensa. No pueden circular por las calles ni recibir combustible sin una autorización expresa del órgano delegado del Gobierno.

El cónsul de Noruega Félix Schlayer, el encargado de negocios de Argentina Edgardo Pérez Quesada y el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Madrid Georges Henny

El Gobierno sabe lo que está ocurriendo, pero lo oculta o enmascara. El ministro Galarza cuenta a los ministros sin cartera Manuel de Irujo y José Giral que en un traslado de presos de la Modelo, la cárcel ha sido asaltada por una masa enfurecida por un bombardeo franquista y han sido fusilados algunos prisioneros. Irujo y Giral tienen otra información, que revela una saca de cerca de ochocientos presos de la Modelo. Le dicen incluso a Galarza que se han visto "camiones de la basura de Madrid conduciendo cadáveres" en dirección a Aravaca.

El río de sangre suena, aunque aún no se sabe dónde. Henny y Schlayer lo descubrirán el día 13 de noviembre cuando, en sus pesquisas para saber el destino de los presos, visitan Soto de Aldovea, una finca vecina a Torrejón de Ardoz. En un antiguo caz que canaliza el agua del río Henares hacia el castillo del lugar, hallan enterrados los restos de cerca de cuatrocientos fusilados.

Han sido llevados allí el día 8 al saber que en Paracuellos no estaban abiertas aún las fosas para enterrarlos, pues los vecinos del pueblo llevados a la fuerza a cavar no dan abasto con los asesinados el día 7. Algunas extremidades asoman por la tierra y el olor de la descomposición inunda el paraje.

Jesús Galíndez Suárez (1915-1956)

Comunicarán su hallazgo al delegado del PNV en Madrid, Jesús de Galíndez, quien informa a Irujo, que a su vez hace saber a Azaña el destino de los presos de Madrid. Preguntado en nombre de éste por Giral, el general Miaja declara el mismo 13 de noviembre que Carrillo le había asegurado que "no había pasado nada".

Sin embargo, el consejero de Orden Público no tendrá reparo en anunciar el 12 de noviembre desde los estudios de Unión Radio que "la quinta columna está cerca de ser aplastada", pero, dice, con "arreglo a la ley". La primera que emplea el término "quinta columna" es la también dirigente comunista Dolores Ibarruri, "Pasionaria", en un artículo en Mundo Obrero del 3 de octubre.

El aparato de propaganda comunista difunde desde entonces la supuesta existencia de una columna a las órdenes del general Emilio Mola en el interior de Madrid que se sumaría a las cuatro que avanzan sobre la capital. No hay rastro de la declaración de Mola por ningún lado, ni en Madrid existe una organización en esos momentos mínimamente asimilable. Es una simple excusa para justificar la "limpieza" de retaguardia de personas cuyo único delito es no comulgar con el Frente Popular.

Respecto a la situación de las cárceles, Miaja llega a afirmar el día 7 que

"Se han debido comunicar detalles al Presidente del Consejo [Largo Caballero] por el Ministro de Justicia [García Oliver] que estuvo ayer en esta y supongo se enteraría si hay algo de cierto".

Una declaración envenenada contra el jefe de Gobierno, sobre el que arroja la sombra de que estuviese informado de lo que estaba ocurriendo con los presos.

Azaña anota en sus cuadernos en esos días una sentencia de García Oliver en el Consejo de Ministros, que le relata Irujo: "Hay que hacer la guerra cruel". El antiguo pistolero anarquista se refiere al fusilamiento de ochenta militares presos en San Antón que se han negado a servir a la República, la mayor parte de ellos asesinados el día 7 en Paracuellos y el resto dos días antes en Rivas-Vaciamadrid. "Y no me arrepiento de lo hecho", exclama el titular de Justicia, según Irujo.

Azaña no solo recibe confirmación de que se ha masacrado a presos, sino que incluso conoce que "un inspector de prisiones de la FAI había impedido nuevas entregas de presos".

Melchor Rodríguez

Se trata de Melchor Rodríguez, nombrado el día 9 de noviembre inspector general de prisiones en la capital gracias al subsecretario de Justicia, Mariano Sánchez-Roca, que rubrica su nombramiento, no el ministro; el presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez; y el secretario del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Zubillaga. Estos hombres han recibido las protestas de los diplomáticos extranjeros por lo que está sucediendo y van a protagonizar una ejemplar oposición a las matanzas desde el propio bando republicano.

El mismo día 9 Melchor Rodríguez ordena detener las sacas. Al día siguiente se reúne con Georges Henny y Félix Schlayer para comprometer su vida en defensa de los presos, reconociendo su condición de prisioneros de guerra. Pero el Gobierno, lejos de hacer suya la actitud del que será bautizado como el "Ángel Rojo", envía a Madrid al ministro de Justicia, antiguo pistolero anarquista, Juan García Oliver, que el 14 de noviembre llama a capítulo a Melchor Rodríguez.

El ministro le dice a Rodríguez que "no debía actuar en estas cuestiones" sin consultarle, en referencia a las sacas, como declararía el "Ángel Rojo", que entiende el mensaje y presenta su dimisión en ese mismo momento. Cuatro días después se reanudan las masacres en Paracuellos, al que llegan otras quince expediciones de infortunados.

La presión diplomática, incluidos los informes con las denuncias de las matanzas enviados por Georges Henny a la sede en Ginebra de la Cruz Roja Internacional, llevarán al Gobierno a nombrar de nuevo a Melchor Rodríguez, que toma posesión del cargo de delegado de prisiones el día 4 de diciembre para detener definitivamente el exterminio de los presos desafectos.

Timbres, sellos oficiales y firmas de responsables políticos

Si Largo Caballero tuvo en sus manos la palanca para detener las masacres, es lógico cuestionarse si la tuvo también para ponerlas en marcha. Para responder a esta pregunta cabe concluir con una breve reflexión sobre el "modus operandi" en Paracuellos y demás escenarios de la barbarie en aquel Madrid sangriento.

Paracuellos no fue una reacción brutal de una masa furibunda, a veces activada intempestivamente en venganza de otra brutalidad del enemigo, como otros terribles asesinatos masivos de presos en la retaguardia republicana, tanto en cárceles como barcos-prisión, caso de Guadalajara, Bilbao, San Sebastián, Santander, Ibiza o Úbeda.

Con el enemigo a las puertas y la ciudad sometida a terribles bombardeos aéreos, en noviembre de 1936 habría podido esperarse en Madrid una sucesión de asaltos y matanzas sobre las cárceles, como sucedió en la propia Modelo madrileña el 23 de agosto de 1936.

Al contrario, las matanzas de presos fueron una operación que contó con un sello gubernamental, no sólo en medios sino también en el procedimiento, empezando por el hecho de que se enmascarase en un traslado de presos a otras cárceles, tramitado con sus correspondientes timbres y sellos oficiales y firmas de responsables políticos y funcionarios.

Hubo además un trabajo previo de selección de víctimas con interrogatorios por policías gubernamentales y mediante consultas de ficheros oficiales. Funcionó en su ejecución una cadena de mando entre Gobernación primero y la Consejería de Orden Público después con sus respectivos agentes, que no por nada resultaron ser los mismos, antes destinados en Fomento y luego en los "consejillos" de las comisarías. Cambiaron de destino, pero no de misión.

Existió también una planificación de fuerzas a emplear, escogiendo aquellas que pudieran responder ciegamente a las órdenes, como eran las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, cuyos miembros fueron reclutados de forma voluntaria como vigilantes y verdugos de las expediciones. A su frente había mandos comunistas leales a Carrillo, desde Lucio de Santiago a Federico Manzano, quien dirigió las ejecuciones "in situ" con un silbato.

Hasta el empleo de los recursos materiales, como los autobuses de dos pisos de la empresa municipal de tranvías y el combustible que se les suministró, dependían de las autorizaciones de la Junta de Defensa de Madrid. Incluso para circular por aquel Madrid en guerra era preceptivo un permiso del órgano delegado del Gobierno.

Todos estos elementos permiten responder a la pregunta sobre la responsabilidad del Gobierno de Largo Caballero en las matanzas de Paracuellos con muy escaso o nulo margen de duda.