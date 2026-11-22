El historiador y arqueólogo Tito Vivas, doctor en Egiptología y experto en religiones, ha cuestionado en esRadio la supuesta nueva evidencia del arca de Noé en el monte Ararat (Turquía). Durante su intervención el pasado 18 de noviembre en Las noticias de Herrero, Vivas confesó sentirse "bastante decepcionado con todo lo que se está publicando", lamentando que se esté dando por hecho que dicha formación geológica corresponde a la embarcación bíblica.

Presentado por Herrero como uno de los mayores especialistas de España en esta materia, el arqueólogo, que ya ha visitado el enclave en un par de ocasiones, reconoció que, ante el revuelo mediático actual, "va a ser hora de volver".

Qué se ha anunciado en Durupinar

Durupinar es una formación geológica en el monte Ararat, situada al este de Turquía y a muy pocos kilómetros de la frontera con Armenia, según explicó en el programa la redactora Lorena López. Allí, en 2021, un equipo internacional formado por una veintena de arqueólogos de cinco países puso en marcha un proyecto bautizado como Guardianes del Arca. Por su forma, la formación se asemeja a una enorme embarcación: tiene 157 metros de largo y, según algunos historiadores, coincide con la descripción bíblica del arca que aparece en el capítulo 6 del Génesis.

La expedición asegura haber extraído más de 300 muestras, entre ellas fragmentos de madera ennegrecida y carbonizada a unos 9 metros de profundidad en la ladera sur de la formación. Según los primeros análisis, las piezas conservan anillos de crecimiento y cortes rectilíneos que, para los investigadores, indicarían trabajo con herramientas humanas. Las muestras viajan ahora a cuatro laboratorios independientes de cuatro países, que no se han desvelado, para someterlas a la prueba del carbono 14.

El programa emitió un corte de Andrew Jones, vinculado al proyecto: "Fue descubierto por primera vez el 11 de septiembre de 1959 y esta formación atrajo la atención mundial porque mide exactamente 300 codos de largo, las dimensiones dadas en la Biblia para el arca de Noé". Jones añadió que un radar de penetración terrestre detectó "una serie de ángulos rectos y otras líneas paralelas y perpendiculares que sugieren que había un patrón organizado bajo la superficie". El Ararat ha sido lugar de peregrinación durante siglos: el emperador romano Heraclio visitó la zona y Marco Polo dejó escrito en el siglo XIII que en su cima descansaba el arca de Noé, según recordó López.

Un punto de partida con prejuicio

Para Vivas, dar por hecho que Durupinar es el arca "en ciencia es un sesgo" que hay que evitar. El arqueólogo señaló que "no se puede partir con un prejuicio" y que eso es lo que, a su juicio, están haciendo los investigadores actuales.

Herrero le recordó que la novedad era la aparición de rastros de madera carbonizada, al parecer manipulada por el hombre. "La cuestión es que eso no es cierto", respondió Vivas, que atribuyó esa información a quienes dirigen el proyecto.

Brocas en lugar de excavación

Vivas explicó que el material se está sacando mediante perforaciones, un método que la metodología científica de una excavación arqueológica no admite. Según dijo, los propios responsables han publicado que han hecho hasta 16 perforaciones, "incluso con brocas que se les han roto" por el camino.

"Eso es una investigación geológica, usted está extrayendo muestras geológicas con brocas del terreno para analizarlas", explicó el arqueólogo, que añadió que "jamás se podría emplear esa metodología en una excavación arqueológica". Lo ilustró con una imagen: "¿Cómo vamos a meter una broca 20 m de profundidad? Y si es verdad que el pobre Noé está ahí enterrado desde hace miles de años, le taladramos la cabeza con una broca".

De ahí su conclusión: "se está realizando un trabajo que es geológico, pero se nos está vendiendo que es arqueológico", con la premisa de adelantar de nuevo la teoría de que aquello es el arca de Noé, algo que, según Vivas, ya se demostró en los años 90 que no era cierto.

Quién está detrás del proyecto

Herrero le preguntó quién podría tener interés en reavivar la historia y Vivas matizó: "Yo no creo que la intención sea tomarnos el pelo, yo creo que la intención es intentar demostrar una creencia que determinadas personas tienen de antemano". Según el arqueólogo, Jones tiene una fundación llamada Fundación de la Búsqueda del Arca de Noé y pone el dinero para que el asunto vuelva a la mesa a través de la universidad, "que es lo que le da el empaque académico". Vivas añadió que esa asociación organiza expediciones turísticas y tiene una tienda online con productos relacionados con el arca.

Para Vivas se trata de "una campaña de marketing" que rescata el bluff de los años 80 y 90. El arqueólogo vinculó a los promotores con las teorías de Ron Wyatt, al que calificó de pseudoarqueólogo y que en esos años sostuvo que aquello era el arca de Noé.

Las alineaciones de los años 90

Las líneas detectadas ahora con georradar "ya se detectaron en los años 90", recordó Vivas. Entonces, David Fasold encontró alineaciones y restos metálicos que se interpretaron como restos petrificados de las cuadernas de una embarcación remachada o claveteada.

En 1996, Lawrence Collins publicó un artículo cuyo título traducido sería algo así como El bluff del arca de Noé en Turquía, en el que demostraba que esas evidencias eran restos de magnetita y de otro material ferroso que, en una zona volcánica como esa, solidifica de forma alineada. Según Vivas, esas alineaciones se documentaron en todo el entorno, y no solo en la formación con forma de barco, lo que descartó que fueran cuadernas u objetos fabricados por el hombre.

Vivas añadió que las muestras de madera de los años 90 las analizaron personas que creían que aquello era el arca, como Fasold o Collins, y que terminaron concluyendo que se trataba de una formación geológica: "Allí no había madera trabajada ni mucho menos [...] fosilizada". "Ya está completamente demostrado", aseguró.

Las medidas no cuadran con la Biblia

Vivas también rebatió el argumento de los 300 codos: "La Biblia también dice que tiene 50 codos de ancho y, sin embargo, Durupinar es muchísimo más ancho que esos 50 codos". El arca bíblica, explicó, es una caja rectangular, sin proa ni popa apuntadas, y la formación de Durupinar "sí la tiene".

A su juicio, la comunicación del proyecto incurre en lo que se llama cherry picking: seleccionar los datos que dan credibilidad y ocultar los que irían en contra de lo que se quiere defender de antemano. "Y claro, la ciencia no funciona así", dijo.