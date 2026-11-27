El análisis de una carta de mediados del siglo XVII, preservada en los fondos del Archivo Histórico Nacional (AHN), ha revelado la sorprendente labor de espionaje de un agente turco, que se hizo pasar por embajador del sultán otomano en la corte de Felipe IV.

La carta, que mide casi tres metros desplegada y está encabezada por un gran monograma caligráfico trazado en oro puro como firma del sultán otomano Mehmed IV, fue enviada desde Estambul (entonces Constantinopla) en el año 1650, y llevaba siglos guardada en los fondos del AHN sin haber sido estudiada en detalle.

Ahora, una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), según recoge EFE, ha reconstruido la historia de esta misiva de respuesta del sultán otomano al rey español.

Un falso embajador

En septiembre de 1649, el turco Ahmed Agá se presentó en Madrid con un séquito escaso y dos cartas que lo acreditaban como embajador del sultán otomano para entablar negociaciones con Felipe IV.

La incapacidad de la corte para leer el idioma en el que estaban escritas aquellas cartas, y la falta de relaciones diplomáticas oficiales entre ambos imperios, permitió que el emisario fuera admitido con todos los honores: se alojó en una céntrica mansión de la calle de Alcalá, cuyo mantenimiento corría a cargo de la Corona.

El rey Felipe IV permitió que el emisario se moviese libremente por la corte vestido a la turca, lo que motivó los bulos de Francia respecto a una posible alianza impía hispano-turca y la protesta de Venecia, en conflicto con el Imperio otomano.

Las dudas no tardaron en aparecer y Felipe IV envió a Estambul a Allegreto de Allegretti, un presbítero políglota con experiencia diplomática, para averiguar quién era realmente Ahmed Agá.

Allegretti regresó a Madrid en 1650 con un nuevo conjunto de cartas y una conclusión incómoda: las misivas presentadas por el supuesto emisario el verano anterior no eran del sultán, sino del gran visir y sus ministros. Ahmed Agá no era un embajador imperial, sino un agente personal del gran visir.

4.000 ducados y un caballo español

Según los investigadores, la misión del emisario se podía considerar una maniobra de distracción para evitar que la armada de Juan José de Austria, fondeada en Mesina (Sicilia), acudiera en socorro de la flota veneciana que defendía Creta del asedio otomano.

La historia del emisario terminó cuando el Consejo de Estado dio por terminadas las conversaciones y le animó a regresar a Estambul, no sin antes recibir el obsequio de cuatro mil ducados con el que se despedía a los diplomáticos salientes, y un caballo español gris que había llamado su atención.

Tras este episodio, casi nada cambió en las frías relaciones entre el imperio español y el otomano, que mantenían una fuerte hostilidad por el control del Mediterráneo y no firmaron la paz hasta 1782.

"Eso sí, dejó una enseñanza práctica, al menos en Madrid, pues desde entonces se puso más cuidado en tener un intérprete en lengua turca", explica el autor de la investigación, Rubén González Cuerva, investigador del Instituto de Historia (IH) del CSIC.

Parte de una exposición

En torno a la carta del emperador otomano, pieza del mes de noviembre en el Archivo Histórico Nacional, gira la muestra Un tesoro recuperado: cartas árabes y otomanas del Archivo Histórico Nacional, que puede visitarse hasta final de año en la sede del Archivo, en la calle Serrano de Madrid.

Las cinco cartas expuestas se enviaron desde Estambul entre 1649 y 1650: una del sultán Mehmed IV, dos del gran visir Kara Murad Pasha y otras dos de ministros principales.

Llegaron a Madrid con las misiones del emisario Ahmed Agá y del enviado español al Imperio otomano Allegreto de Allegretti, y, tras ser incorporadas a la documentación del Consejo de Estado, con el tiempo, acabaron en el AHN.

Allí permanecieron custodiadas hasta que llamaron la atención de González Cuerva, mientras investigaba las relaciones diplomáticas entre la Monarquía hispánica y las potencias islámicas.

La muestra sitúa estos documentos en una historia más amplia de la política entre la Monarquía hispánica y el mundo islámico: recorre los primeros contactos diplomáticos, los tratos con el reino de Tremecén, en la actual Argelia, la discreta diplomacia en los siglos XVI y XVII y la normalización de las relaciones en el siglo XVIII.

Hasta ahora se mantenía el tópico sobre la inexistencia de vínculos diplomáticos oficiales entre la Monarquía hispánica y el mundo islámico. Estas cartas evidencian que sí los hubo.