Los destinos de la tragedia se cruzan en la Guerra Civil española de manera insólitamente caprichosa. Así sucedió con un joven ingeniero industrial de Granada, Antonio Velasco Vitini, vecino de Federico García Lorca en la calle Alcalá 102. Superviviente de las matanzas de presos derechistas en Paracuellos de Jarama, de las que ahora se cumple el nonagésimo aniversario, Velasco Vitini pidió a un tribunal popular que el poeta declarara en su favor como afecto al régimen republicano. El juez llegó a cursar la citación al autor de La casa de Bernarda Alba, ignorando que García Lorca había sido asesinado por los sublevados un año antes.

Antonio Velasco Vitini, soltero, de 27 años, ingeniero industrial, fue una de las decenas de miles de personas, hombres, mujeres y niños, sobre los que se abatió en Madrid la represión de las fuerzas leales al Gobierno del Frente Popular en el verano y otoño de 1936.

Vivía en el piso tercero derecha de Alcalá 102, actual 96, esquina con Goya y Narváez, con sus padres, Alfredo y Micaela, y con sus hermanos Francisco y Leopoldo, estudiantes. En la misma finca, en el séptimo piso, residía también el poeta Federico García Lorca, con quien le unía no solo la vecindad, sino su común origen granadino.

Hoy una placa recuerda al autor de Yerma en esa comunidad de vecinos que, a la postre, serían sus vecinos de sangre. El poeta vivía allí con sus padres desde finales de 1932. Fue el propio Federico quien alquiló la casa, que era propiedad, como toda la finca, de Victoriano Veguillas. Fue su última residencia en Madrid, donde escribió el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, terminó La casa de Bernarda Alba y empezó el borrador de La bola negra.

Su último amor, Juan Ramírez de Lucas, describe el piso de los García Lorca en su libro Recuerdos. Breve historia de un amor (Seix Barral) como "de muebles corrientes y un poco pueblerino-burgués". En el dormitorio de Federico, al que le condujo una criada, colgaba un cuadro de Dalí, Sifón y botella de ron, hoy en el Museo Nacional Reina Sofía.

Boda de D. Victoriano Veguillas, el casero de García Lorca, en la iglesia de la Concepción

En el dintel de una puerta de aquel piso se estrelló una bala a consecuencia de una algarada callejera en la convulsa primavera de 1936. "Poco ha faltado para que me encontraras muerto", le dijo el poeta a su amigo José Caballero al mostrarle el impacto.

La detención de los vecinos de Alcalá, 102

El poeta dejó Madrid para viajar a Granada en tren la noche del 13 de julio, día del asesinato de Calvo Sotelo, no sin antes haber entregado el manuscrito de El público a su amigo Rafael Martínez Nadal en su casa de Alcalá 102, mientras hacía las maletas.

Declaración del portero de Alcalá, 102

Su intención era celebrar en familia su onomástica y la de su padre, que era el 18 de julio, la misma fecha en la que la sublevación del Ejército de África se extendió a la península. Un mes después era asesinado por fuerzas sublevadas en el barranco de Víznar.

Antonio y Francisco Velasco Vitini fueron detenidos el 4 de agosto de 1936 junto con un familiar, José Vitini Las Heras, en su domicilio de la misma Alcalá 102. Francisco se acababa de enrolar en unas milicias andaluzas, por lo que su apresamiento impidió la incorporación a sus filas. Una patrulla mixta de policías y milicianos, como era costumbre, practicó las detenciones después de un registro sin resultados. Varios pisos de la finca fueron objeto de registros y saqueos durante la contienda, pero no el de los García Lorca, según el portero, Vicente Paniagua Ángel.

A los tres detenidos les condujeron a la comisaría del Congreso y después a la Dirección General de Seguridad, en la calle Víctor Hugo. De ahí, Antonio y Francisco pasaron a la prisión provisional de las Escuelas Pías de San Antón, en la calle Hortaleza, donde por esas fechas se encontraba ya preso el dramaturgo Pedro Muñoz Seca, detenido en julio en Barcelona.

Lista de presos de San Antón, entre ellos Velasco Vitini

Mientras Antonio y Francisco están en prisión, unas milicias irrumpen el 18 de septiembre en su domicilio de Alcalá 102 y detienen a su padre, Alfredo Velasco Sotillo, teniente coronel de Ingenieros retirado, de 63 años, que dirige una fábrica de azúcar en Adra (Almería). Su cadáver aparecerá en la Dehesa de la Villa al día siguiente, con tres tiros de pistola en la sien derecha.

Al contrario que el autor de La venganza de don Mendo, que saldría de San Antón para ser asesinado en Paracuellos de Jarama en una expedición de presos el 28 de noviembre, Antonio y Francisco Velasco Vitini abandonaron la cárcel un día después en uno de los únicos cinco convoyes de las prisiones madrileñas, con un total de cuatrocientos detenidos, que llegaron a su destino en aquel otoño sangriento.

Los hermanos Velasco Vitini serían procesados y juzgados por desafección al régimen un año después de su detención. La acusación que pesaba contra ellos era la de haber intervenido en los tiroteos que siguieron el 14 de julio de 1936 a los entierros de José Calvo Sotelo y el teniente José Castillo en el cementerio de la Almudena, extremo que ambos negaron.

Sobre ellos recaía también la imputación de "fascistas" por pertenecer a Falange Española, según la ficha obrante en la Oficina de Control de Nóminas, un departamento del Ministerio de Gobernación que centralizaba toda la información sobre los desafectos al Gobierno del Frente Popular proveniente de los ficheros de militantes y socios incautados a partidos de derechas y organizaciones católicas. No les ayudó mucho el que sus hermanos Manuel, Miguel y Alfredo, militares profesionales, estuvieran luchando como oficiales en las filas de Franco.

Acta del juicio contra Antonio Velasco donde pide el testimonio de Lorca (Pág.1)

En una declaración realizada en Alcalá de Henares el 21 de enero de 1937 ante el juez instructor de su sumario, Antonio justificaba su detención por el hecho de que "no poseía ningún carnet político ni sindical". Afirmó también que no pertenecía a ningún partido ni sindicato, "siendo completamente apolítico", pero que acataba "el Régimen Republicano legalmente constituido, y si fuera puesto en libertad estaría dispuesto a defender el mismo con el ejercicio de mi profesión".

Es en esta declaración en la que Antonio "propone para que puedan responder de su adhesión al Régimen a Don Federico García Lorca, que cree pertenece al partido Socialista y tiene su domicilio en la calle de Alcalá ciento dos". Su hermano Francisco cita también al poeta en su declaración de la misma fecha, como persona que puede dar referencias de su lealtad a la República, pero no solicita formalmente su comparecencia.

La condición del poeta granadino como militante socialista no respondía a la verdad, como todo el mundo sabe. Su amigo Pepín Bello decía de García Lorca que "era la persona más apolítica que he conocido en toda mi vida". Es notorio que sus amistades y amores profesaban credos políticos muy diversos, desde el falangismo de Luis Rosales al socialismo de su gran amor, Rafael Rodríguez Rapún.

Su vecino Antonio Velasco Vitini le asignó al poeta dicha militancia con la intención de dar más autoridad a su testimonio de descargo, en unas circunstancias en que se preciaban los avales de los miembros o simpatizantes del Frente Popular para salir bien librado de cualquier atropello.

Acta del juicio contra Antonio Velasco que aparece como declaración donde pide el testimonio de Lorca (Pág. 2)

Desconocemos los detalles de la relación de Federico con los Velasco Vitini, pero el hecho de que Antonio reclamara al poeta como testigo de descargo indica que había entre ellos algo más que una mera coincidencia de vecindad. El ser ambos granadinos debió de añadir un factor más de cercanía, aunque fuera desde la nostalgia común por la tierra.

Dada la petición de Antonio Velasco para que el poeta testificara a su favor, el Juzgado Instructor n.º 3 de los Jurados Populares de Guardia emite el 11 de septiembre de 1937 una cédula de citación a nombre de Federico García Lorca. El agente judicial firma la cédula para que comparezca el día 14 a las 12 de la mañana en el Juzgado para recibirle declaración en el juicio sumarísimo 191 seguido contra Antonio Velasco.

No deja de sorprender que la Justicia republicana ignorara más de un año después de su asesinato en Granada el destino cruel del autor de Bodas de sangre. La noticia de su muerte había trascendido en la zona republicana apenas dos semanas después de que se produjera. Es posible que los responsables del juzgado desconocieran que se trataba del poeta y pensaran que era otra persona.

El 10 de septiembre de 1937, el alguacil Félix García cumplimenta la diligencia y hace constar que "constituido en la calle de Alcalá nº 102 no pude citar a Federico García Lorca por manifestar los vecinos de la casa que dicho sujeto desapareció de la casa desde el mes de junio del año pasado ignorando donde se puede encontrar".

En la citación se da por desaparecido a Federico García Lorca

El juicio contra Antonio Velasco se fijó para el 14 de octubre siguiente en el Palacio de Justicia que sirve hoy de sede del Tribunal Supremo. Se tuvo que posponer al caer enfermo el acusado, aquejado de una infección en el glúteo derecho. Sin haberse celebrado el juicio, fue trasladado un mes más tarde al Reformatorio de Adultos de Alicante, mientras que su hermano Francisco era encarcelado en la prisión de Porlier.

En marzo de 1938 serán juzgados finalmente, casi dos años después de su detención. Se les condena por desafectos a cuatro años de prisión, que empezarán a cumplir en un batallón disciplinario de trabajadores, Antonio en Alicante y Francisco en Madrid. Antes de que termine la guerra estarán ya en libertad, según el testimonio del portero.

La finca de Alcalá 102 fue una de tantas comunidades de vecinos en las que la guerra dejó muerte y desolación por uno y otro bando. Muchas de ellas acogieron historias de solidaridad y humanidad, cuando los vecinos decidieron protegerse mutuamente de los peligros que acecharon durante y después de la contienda.

La petición de Antonio Velasco Vitini para que Federico García Lorca testificara a su favor refleja esa conmovedora confianza, esa sencilla fe en el corazón del hombre, donde incluso la cordialidad entre vecinos puede ser un seguro refugio contra los desastres de la guerra.