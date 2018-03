Desde el pasado verano, a Manuel Bartual (Valencia, 1979) se le conoce como "el del hilo de Twitter". Tuvo en vilo a miles de usuarios de esta red social con sus extrañas vacaciones, que fue narrando tuit a tuit, con fotos y vídeos incluidos. Era un thriller de misterio con tintes de ciencia ficción y dosis contadas de humor que se convirtió en trending topic mundial.

Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras. pic.twitter.com/6gd7Rqs6bL — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Bartual es un ejemplo andante de la potencialidad de las redes sociales. Ahora, presenta su primera novela: El otro Manuel (Planeta). Trata sobre un tipo, llamado Manuel Bartual, que el verano pasado se hizo viral con un hilo en Twitter y que desde entonces le pasan cosas raras. Un día, hace un pedido de comida a domicilio, pero en lugar de su cena le entregan la de Alicia, una vecina del barrio que a su vez ha recibido el pedido de Manuel. Será el detonante de los días más extraños en la vida de ambos.

Es una especie de suma y sigue muy loco y hace alusión a lo que sucedió en verano sin dejar de ser una novela en sí misma

"He querido trasladar el espíritu de la historia de Twitter a la novela, tanto a nivel de misterio como de humor. Es una especie de suma y sigue muy loco y hace alusión a lo que sucedió en verano sin dejar de ser una novela en sí misma, el lector no necesita saber quién soy", explicó Bartual, que considera que su historia demuestra que no se necesita más que "una buena idea y un teléfono" para triunfar.

El escritor y dibujante valenciano juega de nuevo con la fina línea que separa la realidad de la ficción con la salvedad, esta vez, de que la réplica de los lectores no es immediata. "A medida que construía la historia los lectores estaban ahí, ya me daban su respuesta. Sirvió como campo de pruebas y fui incorporando sus comentarios a la historia. Ahora es distinto, pero estoy interpelando constantemente al lector", aseguró. "Me gusta mucho la metaficción, las obras que juegan con incluir al autor y tener en cuenta que hay alguien leyendo".

Fue gracioso ver el umbral de credibilidad que manejaba la gente

Bartual sigue impresionado con la repercusión que obtuvo en las redes sociales. "Fue gracioso ver el umbral de credibilidad que manejaba la gente. Hubo muchas personas que se lo tragaron hasta el final, no era para nada mi intención pero dice mucho del ser humano. Explica, por ejemplo, el fenómeno de las fake news, la gente no contrasta lo que le llega. Creo que había quienes no querían pensar que era mentira, simplemente".

Durante la presentación de su primera novela estuvo acompañado por Emilio Pila, director creativo de Twitter España, que reconoció que la compañía alucinó al mismo nivel: "Creíamos que estábamos ante un pobre tipo que lo pasaba mal en un hotel de Mallorca y, sin embargo, nos dimos cuenta de que eso era directamente literatura. Nos enseñó que se podía romper la barrera del tuit. Ahora hay miles de creadores de hilos en Twitter sobre arquitectura, psicología, ciencias sociales... Demuestra que la red sirve para informar y opinar pero también para reflexionar y educar".

Manuel Bartual ha dirigido una docena de cortometrajes y un largometraje (Todos tus secretos), ha dibujado cómics en publicaciones como El Jueves y Orgullo y Satisfacción y ha diseñado para editoriales como Astiberri, Dibbuks o Es Pop. Tras su éxito el pasado verano, ha recibido algunas propuestas "muy chulas" para una adaptación cinematográfica, pero está todo en el aire.

Manuel Bartual. El otro Manuel. Editorial Planeta, 2018. 256 páginas. 16 euros.