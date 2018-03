Laura Falcó: "No se me ocurriría hacer una 'ouija' en la vida"

Laura Falcó (Barcelona, España, 1969) recoge en Ecos del pasado (Luciérnaga) los mejores casos de fantasmas, impregnaciones y poltergeist del mundo. Detalla decenas de historias y sucesos misteriosos – en muchos casos trágicos- donde han quedado "ecos y huellas de su pasado", misterios que le "apasionan" desde niña. "Siempre he tenido una sensibilidad especial para percibir aquellas cosas que no se ven. Además, tuve la suerte de tropezar en mi vida con personas relacionadas con estos temas y grandes referentes", recuerda.

La autora, especialista en el estudio de fenómenos misteriosos y paranormales, desgrana en breves capítulos las historias más enigmáticas de diferentes lugares, como el Hotel Stanley (Colorado) donde se grabó El resplandor, la Torre de Londres, la cárcel de Alcatraz, el parador de Cardona, las catacumbas de París o el Museo Reina Sofía. "Nos atrae lo desconocido. Más allá de las religiones, desde los inicios de los tiempos nos hemos preguntado qué ocurre cuando dejas el cuerpo físico, qué hay después de la vida. Ese miedo e interés nos hace, algunos desde el escepticismo y otros desde la experiencia, interesarnos en estos temas", explica.

Célebre hotel que inspiró 'El Resplandor' de Stephen King

No hay nada peor que un escéptico al que le pones delante una evidencia que no puede cuestionar

Hay mucha superchería, pero según explica, cada vez se afronta desde una óptica más científica. "A mí no se me ocurriría hacer una ouija en la vida. Cada vez se utilizan más instrumentos con los que medir de forma objetiva. Se está tecnificando para buscar razones más objetivas para creer que hay algo ahí", argumenta Falcó. "No hay nada peor que un escéptico al que le pones delante una evidencia que no puede cuestionar. Mucha parte de ese escepticismo no es más que miedo, les aterroriza pensar que hay algo que no ven y no controlan". En este sentido, reconoce que son temas "que levantan ampollas": "Hay muchas personas incapaces de respetar el que otras personas creamos y defendamos que hay un mundo después de éste".

El libro incluye códigos que dan acceso a un microsite con material inédito como imágenes, vídeos y supuestas psicofonías con los que ampliar la información de cada capítulo, como el que se aporta sobre uno de sus casos preferidos, el del Hotel Windrift, en Indiana (Estados Unidos). "Es el vídeo donde más claramente se puede ver lo que realmente puede ser un fantasma", dice.

En España, por nuestro carácter -dice la autora-, hay muchas leyendas. "Tenemos casos fascinantes. Mussara, en Tarragona, es un pueblo abandonado donde ha habido todo tipo de fenomenología: ovni, apariciones sin resolver, fenómeno paranornal... Siempre que he ido a investigar allí no hay aparato que no se dispare. Es un lugar con una actividad desenfrenada".

Belchite | Archivo

Belchite es otro entorno de leyenda, un pueblo fantasma de Zaragoza que quedó derruido por las bombas durante la Guerra civil. "Es increíble pasear por sus calles", asegura. O los almacenes Vilima, en Sevilla, donde murió un grupo de bomberos durante un desolador incendio. En 2004 se grabó allí la película Crimen ferpecto, de Álex de la Iglesia. Cuando fueron a positivar los negativos, faltaba metraje y se habían registrado sonidos extraños que nadie identificaba. Estos enigmas son carne de ficción, como es el caso Vallecas, que inspiró la película Verónica del director Paco Plaza.

No puede faltar la clásica "chica de la curva": "Hay un efecto contagio. Es cierto que hay casos reales y testigos muy fiables, como García Márquez, lo cuento en el libro, pero ha llegado a convertirse en una leyenda urbana".

Los aficionados a lo desconocido – que no son solo cazafantasmas, sino que hay interés por los ovnis, el Santo Grial o la leyenda del Arca de la alianza- son, muchas veces, tomados por frikis o locos, pero lo cierto es que cada vez son más. Se puede hablar incluso de turismo de fantasmas, empresas que proponen rutas por casas encantadas o pueblos abandonados. "Es un hobby más".

Laura Falcó es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona y Máster en Dirección de Empresas por ESADE. Actualmente es Presidenta de Prisma, la división de revistas de Grupo Planeta. Ha publicado tres novelas: Gritos antes de morir, Chelston House y Última llamada.