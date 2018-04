Nuria Gago: "Vivimos en una sociedad que aparta a la gente mayor"

Han sido necesarias dos novelas, la última galardonada con el Premio Azorín, para sentirse escritora además de actriz. Nuria Gago (Barcelona, 1980) ha canalizado sus sentimientos en Quiéreme siempre (Planeta), una novela que, a pesar de no ser autobiográfica, está confeccionada con retazos de ella y de su abuela. Le brillan los ojos al hablar de su libro y le asoman las lágrimas al recordar las tardes de risas y confidencias con ella, un pilar fundamental en su camino pues perdió a su madre cuando tan solo tenía 11 años. Cuando su abuela enfermó de alzheimer, le regaló una última lección en la vida. "Marcó la necesidad de escribir esta historia. Cuando aprendí a trascender el dolor de esa pérdida nació la novela", asegura la autora.

Quiéreme siempre es una novela intimista que retrata varios males de nuestra sociedad. Dos mujeres son las protagonistas. Por un lado, Lu, una enfermera treintañera que se encuentra perdida en la vida; y por otro lado, Marina, una nonagenaria a la que su cuerpo ya no le responde como le gustaría y que tiene una hermana con alzheimer. "A pesar de la diferencia generacional, las dos protagonistas son mujeres ávidas de una ayuda que no saben dónde encontrar. En un momento dado de sus vidas, se ven obligadas a vivir juntas y esto se convierte en una salvación", explica. "Yo sentía una fascinación real con mi abuela y ella está en las dos ancianas de la historia, en Marina y en su hermana. Sin buscarlo, me di cuenta de que eran mi abuela cuando estaba bien y mi abuela con alzheimer", desvela Gago.

Es una historia cruda, llena de ternura y humor que desata emociones y que pone sobre la mesa una importante reflexión: el lugar de los ancianos en la sociedad de hoy. "He querido abrir una ventana a la vejez, un lugar al que todos llegaremos". Habla sobre la importancia de "la calidad de la ayuda" porque no es lo mismo "que nos cuiden a que nos cuiden con cariño", sobre la soledad de nuestros mayores, la manera en la que los "infantilizamos", sobre todo cuando las identidades empiezan a borrarse y el olvido se convierte en un estado perenne. Lo hace, y es de agradecer, con un poso esperanzador.

"Vivimos en una sociedad que aparta a la gente mayor. No les dejamos ser ciudadanos. Nos olvidamos de ellos, de que quieren reír, disfrutar, hablar. Hay muchos ancianos que mueren solos", criticó la actriz. En el libro, describe el cuidado a los mayores desde una perspectiva casi épica, con una crudeza desoladora pero real. "Los ancianos sometidos al olvido se ven sobrepasados por un entorno que ya no conocen, que no les entiende. Duchar a una persona mayor puede ser un acto terrorífico para ellos y no somos conscientes", explicó.

Su abuelo, de 100 años, también ha sido una buena fuente de inspiración para esta novela. Le ha hecho ver, dice, las carencias de esa generación. "Me ha dejado ver la sensación de soledad tras la falta de mi abuela y cómo no les dejamos participar del mundo".

Musicoterapia

A Nuria Gago le hubiera encantado tener la información sobre los cuidados a los mayores que tiene hoy en el momento de la enfermedad de su abuela, especialmente sobre el gran potencial de la música para evocar recuerdos y hacer que esa persona regrese. "Me dio mucho coraje no tener esa información entonces y me encantaría compartirla ahora que la conozco. Con canciones de la época de la persona se puede trabajar y los beneficios son increíbles. La música puede hacer que una persona recupere sus recuerdos". En este sentido, la escritora estuvo asesorada por un neurólogo especialista en alzheimer que trabaja con musicoterapia. De ahí, el título del libro.

Al final del libro, la autora deja una hoja en blanco en la que invita a los lectores a confeccionar la lista de canciones de su vida por si, en el futuro, se diera el caso de no contar con la memoria.

Gago combina la interpretación con la escritura desde 2015, año en el que publicó su primera novela, Cuando volvamos a casa. Fue nominada a los premios Goya como actriz revelación por Héctor, de Gracia Querejeta. También ha participado en numerosas series como Amar es para siempre, Hospital Central y Herederos.

Nuria Gago. Quiéreme siempre. Premio Azorín de Novela. Planeta, 2018. 416 páginas. Precio: 20,50 euros.