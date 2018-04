Avisan desde la página 1. Este libro no es la salvación para el caótico mundo de la paternidad. Dos conocidos bloggers en temas de pañales, Carlos Escudero y Cristina Torrón se han unido para compartir ocurrencias sobre la crianza en La libreta roja (Lunwerg).

No se trata de dar lecciones. Ellos quieren disfrutar de la experiencia y hablar de la parte buena y de la menos buena con la naturalidad que daría tener "una cerveza de por medio". Empiezan por ese momento "fusión rollo Bola de dragón" en la que se decide encargar un retoño. Luego vendrá el embarazo, el parto, la elección de colegio, los primeros cumpleaños infantiles y demás reuniones. Dicen que solo se necesita "instinto, corazón y sentido común" para que este proceso salga bien, la misma receta que ellos han usado para confeccionar este libro cargado de humor. Cuenta con las ilustraciones de Cristina Torrón, que se describe como "la anti-voz de la experiencia".

Es mejor tirar de instinto y sentido común que leerte 18 manuales

"La libreta roja es una manera de tomarse la crianza con humor, siempre con cariño y respeto. Es una forma de reírse de todos estos manuales que prometen que el niño va a comer, va a dormir, vas a saber gestionar sus rabietas….pero que del dicho al hecho hay un trecho", explica Carlos Escudero a este periódico. "Hoy en día, los padres y madres están muy implicados, con muchas ganas de saber, quizás a veces demasiado. Es mejor tirar de instinto y sentido común que leerte 18 manuales". Por eso, estas páginas que servirán para reducir la tensión van dirigidas a las personas que van a ser padres, a los abuelos, a los que se lo están pensando y "hasta a la gente que ha decidido no tener hijos".

A pesar de haber escrito un libro al respecto, resulta que no, que Carlos tampoco tiene la receta mágica que evita que un niño se ponga enfermo el día de antes de ese gran concierto que esperabas desde hace años. Y sí, como les pasa a muchos, si el peque llora le encantaría llamar a los Cazafantasmas. "El humor nos salvará, hay que reírnos de nosotros mismos".

No somos padres perfectos. Lo natural es que alguna vez queramos salir corriendo a lo Forrest Gump

Estos bloggers utilizan personajes de la cultura pop, muy ochenteros para simular situaciones cotidianas. Echan mano de Hulk Hogan, del DeLorean de Regreso al futuro o de E.T. para bromear sobre los pros y los contras. "Es muy humano querer huir en algún momento, se tiene que normalizar. No somos padres perfectos. Lo natural es que alguna vez queramos salir corriendo a lo Forrest Gump. Yo cada dos por tres quiero hacerlo", bromea. "Es como una maratón: paramos, nos bebemos una botella de agua y seguimos. No hay que sentirse culpable", añade.

Imagen de la película 'Forrest Gump'

Escudero critica esa frase tan repetida de "un niño te cambiará la vida". "La odio", dice. "¡Es una frase tan abstracta!".

Con mucha guasa, listan los seres nocivos que más vale evitar, como el padre molón, ese que "tiene ocho carreras, dos doctorados y ejerce una crianza respetuosa nivel Dios"; la creepy mum, a la que le encanta contar "las catastróficas desdichas" que ha sufrido desde que se quedó embarazada o los niñofóbicos, que "odian todo lo que huele a parque, inocencia y juegos". Estos últimos son los peores, dice Escudero: "Es verdad que hay padres que se pasan tres pueblos, que su niño la está liando en el museo y pasan de todo, pero eso no da derecho al niñofóbico a crucificar a los pequeños".

Ser padre y a la vez un Peter Pan es fantástico

Pero los progenitores deben lidiar también con ese ser al que no le basta con educar a sus hijos y que también quiere educar a los tuyos: "Esos deberían arder en la hoguera de San Juan y hasta luego Mari Carmen", dice en plena carcajada. "Es una pena, estamos todos en el mismo barco. Si tú prefieres teta al biberón, pues ya está. Si tú prefieres llevarlo a un cole megapijo solo de chicos y yo al cole público de más de 100 que está cerca de casa, pues ya está. Cada uno hace lo que mejor le parece. No podemos juzgar".

Y te enseñarán, ojo, a saber qué grupos de WhatsApp de padres hay que silenciar. "Horrible, eso es horrible", repite. "Los tengo silenciados todos. ¿De dónde saca el tiempo para hablar esta gente?¿Cómo pueden llegar a todo? Hay un niño que tiene piojos y todos '¡¡¡ahhhh!! ¡¡Piojos!!' A la media hora, que resulta que a Juanito le ha salido un granito, después el cumpleaños de no se quién...¡basta ya!"

La libreta roja reivindica que "ser padre y a la vez un Peter Pan es fantástico" e invita al lector a participar activamente. Le reserva espacios donde tendrá que hacer una lista con "sus propios zascas" para cuando le digan eso de "tienes mala cara" o para que dibuje su propia versión de la hormona prolactina, esa que estimula la producción de leche materna.

Carlos Escudero y Cristina Torrón. La libreta roja. Lunweg, 2018. 160 páginas. 17,95 euros.