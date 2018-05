Decía Sergio Ramírez, premio Cervantes, que la literatura tiene un "poder redentor", en primer lugar, sobre quien escribe. Antonio Colinas, Premio Nacional de Literatura 1982, consideraba "que sana y salva al que escribe y al que la lee". Estas potestades de las letras envuelven Nuestro es el cielo (Harper Collins), el debut del británico Luke Allnutt, una terapia para el autor y una novela trágica que invita a la reflexión a quien se lanza a sus páginas.

Rob Coates es su protagonista. Dirige una página web de fotografía, We Own the Sky –en español, Nuestro es el cielo–, donde cuelga fotos panorámicas de lugares que visitó con su familia. Antaño felizmente casado con Anna y padre de Jack, ahora deja que su vida se consuma sumido en el alcoholismo. Lucha por olvidarse de la enfermedad que acabó con todo lo que amaba, por deshacerse de las malas decisiones y por perdonarse a sí mismo.

Empezó a temblarle la barbilla y un instante después se echó a llorar en medio de la llovizna de la tarde.

-Ojalá fuera yo, ojalá fuera yo- dijo.

Las tragedias de la vida también merecen ser contadas. Este es el caso, es una tremenda bofetada de realidad. A pesar de la dureza, que durante capítulos se ata como un nudo a la garganta, el autor no se recrea en la pena. Plantea dos temas principales: la pérdida y la frustración, pero desde una óptica liberadora. Allnutt dota a su escritura de una gran intensidad dramática trenzada con destellos de luz. El protagonista debe asumir en muy poco tiempo un giro en su vida de 180 grados y el lector le acompañará en este extenuante proceso.

- Lo siento- dijo el doctor. No me cabe duda de que es un duro golpe para ustedes. El caso es que parece, y eso es una buena noticia, que el tumor está creciendo despacio.

Es un libro muy duro, del que es difícil desprenderse incluso cuando se termina, pero del que llevarse un par de lecciones. Subyacen otros temas como el duelo, la búsqueda de consuelo, el amor incondicional o el despreciable intento de sacar beneficio de la desesperación ajena.

Nuestro es el cielo fue lanzado de forma internacional en 30 países. Dice Allnutt que resonará entre aquellos que hayan sufrido una pérdida o hayan experimentado un gran amor. Nació, sin embargo, de la desesperación. Su autor padeció un cáncer y estaba convencido de que iba a morir. En el hospital, alejado de su familia, decidió dejar estas páginas como legado.

Luke Allnutt. Nuestro es el cielo. Harper Collins, 2017. ISBN: 9788491392125. 376 páginas. 20 euros.