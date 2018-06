Las brillantes confesiones de Billy Wilder

En Conversaciones con Billy Wilder, el legendario director, ya nonagenario, accedió por primera vez a hablar extensamente sobre su vida y obra entrevistado por Cameron Crowe. Habla de su experiencia en Hollywood, sobre guiones, fotografía y escenografía, compañeros, sus películas y el cine de hoy. En este largo coloquio de director a director, cuenta cómo fue la colaboración de Wilder con estrellas de la talla de Audrey Hepburn, Jack Lemmon, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich o Charles Laughton, entre muchos otros, y descubre divertidas historias ocurridas entre bastidores durante el rodaje de Perdición, El crepúsculo de los dioses, El gran carnaval, Traidor en el infierno, Sabrina, La tentación vive arriba, Con faldas y a lo loco o El apartamento.

Billy Wilder era un personaje inteligentísimo, con una gran sentido del humor único. "He transformado mi personaje para ser el bromista premiado que quita importancia a todo", aseguraba.

Sigue la línea de la comedia agridulce vienesa, aunque trabajó otros géneros. A pesar de estar en buena forma, solo dirigió hasta el año 1981. Las compañías de seguros temían que se pusiera enfermo en mitad de un rodaje y los estudios optaron por no darle oportunidades. En su estudio, tenía fotografías junto a Fellini y Kurosawa, y de Marlene.

"He estado enamorado de las chicas desde que tenía 10 o 12 años. Las chicas me rompieron el corazón", contó. En cambio, no se llevaba bien con los niños: "Siempre me toman el pelo, me ponen nervioso".

No solía comprar muchas obras de arte, pero las que compró fueron de bastante nivel. De muy mayor, vendió algunos cuadros por la cantidad de 32 millones de dólares.

Gracias a este libro, se descubre que le hubiese encantado dirigir La lista de Schlinder."He vivido muchas vidas. Si pidiera volver a vivir, haría menos películas y mejores", confesó. De hecho, fue muy crítico con sus propias películas y admitió que apenas le habían gustado El apartamento y La vida privada de Sherlock Holmes. Además, siempre lamentó no tener a Cary Grant.

Tumba de Billy Wilder

Conversaciones con Billy Wilder reúne anécdotas y frases brillantes. Al preguntarle si alguna vez se enamoró de una de las actrices con las que trabajó, dijo: "Nunca me enamoré de la estrella. Hubiera perdido tiempo en el rodaje, esperando que le arreglaran el pelo, después. Era mejor la doble".

No guardaba vídeos de sus películas, sólo los guiones; y cronometraba la duración de las carcajadas, como hermanos Marx, para que se pudiera escuchar el siguiente chiste sin pisarlo.

Cameron Crowe. Conversaciones con Billy Wilder, Madrid, Alianza Editorial, col. Libro de Bolsillo, 2018, 13’50 euros. ISBN: 978-84-206-0976-8.