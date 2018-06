Guía para descifrar los rincones secretos del Vaticano

Los turistas que se acercan a diario a la basílica más importante de la cristiandad se cuentan por miles. Muchos devotos –que esperan pacientes su turno para acariciar el pie de la estatua negra de san Pedro– y otros muchos admiradores de la belleza del lugar que define el horizonte de Roma. Es un lugar en el que se veneran los restos del apóstol y que soporta el peso de una parte importantísima de la historia de Occidente. Ha sido testigo mudo del trabajo de algunos de los arquitectos más insignes de los siglos pasados, como Donato Bramante, Miguel Ángel o Bernini, o de la peregrinación de Dante; y ha albergado la coronación de emperadores tan notorios como Carlomagno. Detrás de cada adorno y estatua se asoman anécdotas y secretos: el atrio de la basílica fue construido por un espía, un papa que robó diez días, uno de sus adoquines esconde el Corazón de Neón... Es historia convertida en Patrimonio de la Humanidad.

El granadino Javier Martínez-Brocal, director de Rome Reports, la mayor agencia de noticias del Vaticano, recoge en El Vaticano como nunca te lo habían contado (Planeta) curiosidades de la Basílica de San Pedro. Aúna arte, episodios y grandes protagonistas que han forjado un lugar "en el que nada existe por casualidad". Sirve de guía para descifrar cada rincón, mosaico, placa y detalles decorativos. El autor va guiando al lector por los rincones que conforman el espectacular espacio, les dice hacia dónde deben caminar y qué deben mirar. "Lo que me entusiasmó de la idea de preparar este libro era la posibilidad de contribuir a que quienes visiten San Pedro no se pierdan en la maraña de información técnica", escribe.

Obelisco de la plaza de san Pedro

Quizás el nombre del libro peque de ambicioso, a pesar de que Martínez-Brocal ostenta una posición privilegiada. Ha sido el encargado de cubrir la actualidad en el Vaticano desde la última etapa de Juan Pablo II hasta la actualidad. El libro se articula en treinta capítulos en los que va ligando detalles arquitectónicos con nombres propios, comenzando por el propio san Pedro o por el Obelisco de la plaza –3.200 años, 25 metros de altura y 350 toneladas– que trajo Calígula en el año 40 para el circo que estaba construyendo.

El Vaticano como nunca te lo habían contado no deja de ser una recopilación de anécdotas, muchas conocidas, contadas con ritmo y sin exceso de detallismo. Explora los motivos por los que se tomaron las decisiones más relevantes en cuanto a su construcción y acerca al lector a símbolos como la Guardia del Vaticano, que debe su uniforme, asegura, a un fresco de Rafael. Desvela las curiosas condiciones que deben cumplir los candidatos a formar parte de este ejército. Muchos de los cuales, por cierto, entran en el seminario tras dejar la Guardia.

La expulsión de Heliodoro del templo, de Rafael

Las curiosidades de este manual pasan por conocer que en el Vaticano hay tres mujeres enterradas y una de ellas también cuenta con una estatua. Se trata de Matilde de Toscana, una noble italiana que medió entre el papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV durante la conocida como "humillación de Canossa". Sus restos descansan en una tumba esculpida por Bernini.

Hay lugar para la sinrazón, para contar el ataque que sufrió una de las obras más importantes de Miguel Ángel, o el atentado contra el papa Juan Pablo II, cuyo lugar exacto recuerda una placa. "Prefiero verlo como un aldabonazo en la conciencia, pues me recuerda que es posible perdonar, y también ser perdonado", escribe Martínez-Brocal.

Es una guía que, por momentos, se convierte en un diario personal del autor. Sucede, por ejemplo, al referirse de la Capilla del Crucifijo, que atesora La Piedad de Miguel Angel: "Es uno de los lugares donde he pasado más tiempo. Si lo contemplas a pocos centímetros, es imposible no conmoverse y no admirar aún más a este genio".

Javier Martínez- Brocal. El Vaticano como nunca te lo habían contado. Planeta, 2018. 288 páginas. Precio: 18.50 euros.