Lo primero en lo que hace hincapié Mireia Guix, responsable de Marketing de Storytel en España, cuando accede a presentar la plataforma de audiolibros que acaba de implantarse en el país, es en que no viene a sustituir al papel. "No somos un suplemento del libro", explica al otro lado del teléfono, "somos más bien un complemento. Algo que puede usar la gente cuando quiere seguir leyendo pero las responsabilidades del día no le permiten hacerlo". Lo que buscan, según su propio ejemplo, es que los usuarios puedan retomar sus lecturas por donde las dejaron, "mientras realizan otras actividades como cocinar, hacer ejercicio o conducir".

La llegada de Storytel es solo la última de las muchas propuestas que las nuevas tecnologías han añadido al mercado editorial. Las historias narradas y los audiolibros, con el auge de los podcast en los últimos tiempos, han terminado por ocupar un hueco en la industria librera debido a que ofrecen aquello que más necesitan muchos lectores: accesibilidad total y compatibilidad con otras tareas. Tal vez respondiendo a esa necesidad, la aplicación de Storytel está pensada solo para dispositivos móviles y tablets.

Su propuesta, pese a todo, no se reduce únicamente a eso. "Queremos ser el Netflix de los libros", comenta Guix. La idea es que el usuario, al igual que en las plataformas citadas, tenga acceso ilimitado a todo el catálogo, pagando una mensualidad. "Funcionamos por streaming, como Spotify, y por 10 euros al mes permitimos el acceso a toda nuestra librería. Además ahora también ofrecemos hasta 20.000 Ebooks, y nuestros productos pueden ser descargados para ser escuchados o leídos sin necesidad de tener acceso a internet". Las descargas, eso sí, se realizarán dentro de la aplicación, por lo que si un usuario se da de baja del servicio, perderá automáticamente todos sus libros.

Storytel nació en Suecia en 2005, y desde entonces ha crecido y se ha extendido por multitud de países de todo el mundo. Algunos ejemplos serían Noruega, Holanda, Rusia, Italia, Emiratos Árabes o México. "Aquí en España acabamos de llegar, pero ya trabajamos con todas las editoriales, desde las más grandes, como Planeta o Pengüin, hasta las más pequeñas y alternativas", explica Guix. Sus labores, una vez establecido el vínculo con los sellos, varían. "Porque nosotros también nos encargamos de grabar los audiolibros, en muchos de los casos. Cuando trabajamos con las grandes no hace falta… ya suelen tenerlos hechos… pero las pequeñas necesitan más ayuda". "Actualmente trabajamos en 30 estudios de grabación de todo el país, y creemos que eso es algo positivo para la industria, ya que generamos bastante empleo, entre actores y técnicos".

Cinco (audio)libros para lograr los propósitos de Año Nuevo

En su promoción de estas navidades, Storytel ha querido enganchar con el público a través de varios títulos útiles, que pueden ayudar a las personas con sus pequeños retos de cada día. "No es lo único que tenemos en el catálogo, evidentemente", aclara Guix, "de hecho tenemos de todo y de todas las editoriales… Desde novela negra hasta best sellers; poesía, literatura infantil, clásicos…".

Sus propuestas para este inicio de año, sin embargo, son claras: Mindfulness para runners, de J. González Martínez; Mi agenda y yo, de Santiago Álvarez de Mon; 175 ideas para alcanzar tus metas, de Álvaro Merino; Reiníciate, de Antonio Fornés; y Come bien hoy, vive mejor mañana, de Henri Joyeux.