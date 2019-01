Néstor Rojas es poeta, pintor y periodista. Nació en el estado venezolano de Anzoátegui en 1961, "un lugar en el que, a pesar de tener minas de oro y estar bañada por varios ríos, la población no tiene ni acceso al agua potable". Hace seis meses, hostigado por la situación política, hizo las maletas dejando atrás a familiares, amigos y a su trayectoria, reconocida por el mundo de la cultura en forma de Premio Nacional de Poesía de Venezuela (2006). Como el resto de compatriotas, mantiene la respiración, expectante, desde que el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó presidente de Venezuela: "El régimen y sus secuaces asesinos están acorralados".

Por primera vez, cree que está cerca la regeneración de Venezuela. "Ahora hay esperanza. La aparición inesperada de Guaidó en la escena política dio un empuje poderoso a la oposición venezolana y a la población. Simboliza a la juventud, esa juventud que ha sido maltratada y masacrada. Encarna los símbolos de la libertad y la democracia", cuenta Rojas a Libertad Digital, realmente emocionado. "Maduro ha provocado un gran sufrimiento. La economía está destrozada, los venezolanos están pasando hambre y necesidades desde hace muchísimo tiempo, no es de ahora. Es espantoso. Está sometiendo al pueblo con la comida, con lo que más necesita".

Néstor Rojas lleva veinte años criticando "la nefasta gestión" en Venezuela, una denuncia que le ha obligado a abandonar su patria para proteger su propia integridad: "Allí dejé a familia, a amigos y a mi mundo. Me vine sin nada y tuve que dejar atrás lo que más quería. Volver a Venezuela, como para el resto de compatriotas que se han ido, sería un reencuentro con esa patria que ha sido mancillada. Somos una legión de venezolanos los que tuvimos que salir. Algunos, en mi caso, por la persecución política. Otros han huido de la miseria. Creo que todos tenemos la voluntad y el deseo de volver a nuestro país para la reconstrucción de Venezuela".

Rojas es una figura destacada de la cultura venezolana. Recibió el Premio Nacional de Poesía de manos de un jurado independiente, pese a la oposición del Gobierno. Sin embargo, sus libros no ocuparon librerías, fueron "secuestrados". "Es lamentable la situación que viven los artistas en Venezuela. Es imposible pintar, escribir o hacer música. La cultura está en el suelo en Venezuela, como la propia población. No hay un Estado de derecho sino un partido y una dictadura que han hecho con Venezuela lo que les ha dado la gana".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a Nicolás Maduro un plazo de 8 días para convocar "elecciones libres y democráticas" en Venezuela. Si no, reconocerá a Juan Guaidó como presidente. "La postura del Gobierno español ha sido bastante timorata. Nosotros tenemos una herencia española, es nuestra cultura, nuestra visión de vida es española. Hay muchísimos españoles que emigraron hace años a Venezuela y les duele muchísimo que el gobierno español no haya establecido una postura más acorde con lo que significa para todos".

En España, Rojas continúa con su activismo a favor de la libertad, participando en diferentes encuentros con intelectuales españoles para denunciar el atropello de los derechos humanos en Venezuela. Próximamente inaugurará una exposición de pintura en Valladolid y tiene previsto ofrecer un recital de poesía. Solo le ronda un pensamiento: "Tengo la esperanza de que vamos a comenzar febrero con un nuevo Gobierno".

Lo que no pudo ser

Lo que no pudo ser comienza con las aguas:

no es el fuego en la cola del relámpago lo que quema los sueños.

No es lo frío en la cavidad de la boca, hija del deseo, lo que congela la sangre.

Lo que no huye es más duro que la piedra, ya sin ánimo ni éxtasis.

Lo que yace sin alma en el suelo está como rendido o cansado.

Lo que vivió ya muerto se hace tierra.

El camino fue largo

y larga será la caída desde los altos cielos.

¿Quién triunfa en la casa del tiempo,

tan voraz que no cesa de estar en todas partes?

(Néstor Rojas)