En marzo de 2015 murió Sara Torres, la esposa de Fernando Savater. Ahora él ha terminado su "último libro", titulado La peor parte. Memorias de Amor, dedicado exclusivamente a ella. En una entrevista con el diario ABC con respecto a la que será su obra final, el filósofo ha dejado bastantes titulares sobre la actualidad en la política española. En concreto le ha restado dramatismo a la irrupción de Vox, y ha mencionado que, "desde el punto de vista teórico, fue mucho más peligroso Podemos".

"La mayoría de sus propuestas [las de Vox] no me gustan, pero no pretenden pasar por encima de la Constitución ni privar de su ciudadanía a nadie que la tenga. (...) Podemos pretendía saltar por encima del Estado de derecho. (...). Y además tuvo mucho más apoyo mediático y de votos. Cinco millones de votos. Imagínese, no creía yo que hubiera tantos tontos en España", le ha dicho a Bruno Pardo Porto, periodista de ABC, antes de sentenciar, "Lo que hemos visto como cosa masiva y peligrosa y antidemocrática ha sido Podemos. Y hay gente que está encantada".

Además, con respecto a otros asuntos, como el nacionalismo catalán, ha manifestado que lo que defiende es que la ciudadanía es "una capacidad de participación" que está por encima de "un territorio, un sexo o una ideología". "Para mí no hay más ciudadanos que los ciudadanos de un Estado de Derecho. (...). Y todo el que quiera acabar con la ciudadanía española nos invalida como sujetos políticos".

Por último, ha hablado del problema venezolano y ha explicado que, según su punto de vista, desde que Maduro "se inventó otra Asamblea" para restarle poder a la Asamblea Nacional, democráticamente elegida, "no podía decir que representa ninguna legalidad. La legalidad la representa la Asamblea Nacional que salió elegida y con la que Juan Guaidó se ha propuesto presidente. Está recuperando la legalidad que Maduro se ha saltado".