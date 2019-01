Comenzó la intervención de Andrés Amorós en Es la mañana de Federico de esRadio con la marcha primera de Edward Elgar. El libro que trae es británico y policíaco, "para variar los temas sesudos que llevo trayendo desde hace unas semanas". La novela que viene a presentar "es de un escritor desconocido en España, y de nombre difícil: George Limnelius". Aunque su obra fue muy aclamada en su momento. "Tiene en total tres grandes novelas policíacas, y yo he traído hoy la primera de ellas, la más famosa, titulada El asesinato del Fuerte Medbury (Renacimiento)".

"Lo primero que quiero destacar es el esfuerzo de Renacimiento por rescatar los clásicos policiacos en España", comentó el crítico, antes de profundizar en la obra. "El argumento transcurre en un antiguo fuerte militar en el Támesis, en el que aparece muerto de repente el malvado teniente Lepean". "Se trata de una de esas novelas que, en el género, se llaman ‘de cuarto cerrado’. Una persona sola, muchos posibles sospechosos, un crimen inverosímil y una serie de incógnitas que hay que resolver: ¿Quién, cómo y por qué?".

Investigando un poco, Amorós ha mencionado que es un estilo de novela que "viene de Poe, con Los asesinatos de la calle Morgue, pero que también puede encontrarse en varios más, como Israel Zangwill con The Big Bow Mistery, Conan Doyle con La Banda moteada o Gaston Leroux con El misterio del cuarto amarillo". La novela además es "muy británica", según sus palabras, ya que rebosa "inteligencia, humor, buena psicología de los personajes, y no elude el erotismo, tanto del hombre como de la mujer". Se trata de un enigma complejo, "y todos en el fondo somos como niños, queriendo resolverlo antes de que se nos desvele el misterio". "En resumen", finalizó. "¿Es una obra maestra? Pues no. ¿Es un divertimento? Pues sí".