El guionista y escritor Juan del Val ha sido galardonado con el Premio Primavera de Novela 2019 por Candela, una novela que se adentra en el universo femenino para el que se ha inspirado en las dos mujeres de su vida: Nuria Roca, su mujer, y su madre.

El premio está dotado con 100.000 euros. La novela será publicada, en exclusiva, por la editorial Espasa, el 19 de marzo.

El jurado, presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Gervasio Posadas, Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún, destacó "la frescura y la calidad de la escritura y el friso de personajes muy bien retratados". La protagonista, explicó Riera, es "una mujer contemporánea, maravillosamente dibujada con las que todas las lectoras van a empatizar".

"A mí las mujeres me han fascinado siempre, no solo en el aspecto sexual", destacó Del Val. Aquí están las dos mujeres más importantes de mi vida: Nuria y mi madre. En ellas he visto ese universo que reflejo en la novela".

Según explicó, meterse en la piel de una mujer le ha supuesto "un reto" que ha afrontado desde "la fascinación" para acercarse a "cómo piensan y cómo sienten". El premiado adelantó poco sobre la trama de su novela, solo que Candela tiene cuarenta y pocos años y regenta un bar en un barrio de Madrid junto a su madre tuerta y su abuela. "Por ese bar pasarán muchos personajes, es un bar por donde pasa la vida entera", añadió.

"No concibo la vida sin sentido de humor. Lo más saludable del mundo es reírse de todo. Candela ha vivido muchas cosas nada buenas, pero su mirada y su manera de evolucionar tiene que ver con el humor y con la capacidad para reírse de todo. La novela está plagada de cosas trágicas y cosas muy graciosas", contó el autor.

Juan del Val toma el testigo de Javier Moro, que en la edición pasada se alzó con el premio por Mi pecado, una historia basada en la actriz española Conchita Montenegro.

En esta edición de 2019 se han recibido un total de 1.125 originales. Por continentes, se han presentado 552 trabajos de Europa y 540 de América, tres de Asia, uno de África y 29 de procedencia desconocida. España, que aporta 522 novelas, encabeza la lista de participantes, seguida de Argentina y México, con 156 y 78 ejemplares respectivamente.