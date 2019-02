El ingenio gallego de Torrente Ballester regresa a las librerías

Una semana más, la cabecera musical anuncia la intervención de Andrés Amorós en Es la mañana de Federico. En esta ocasión son las gaitas de la Alborada gallega las que le presentan, y él, a modo explicativo, no tarda en contextualizarlas: "El motivo es que hoy vamos a hablar de una novela requetegallega, pero escrita en castellano, que es La Saga/Fuga de JB, de Gonzalo Torrente Ballester".

La selección de la obra tampoco es casual. Alianza Editorial acaba de lanzar una nueva selección literaria y, este mismo mes, ha publicado como primer número la famosa novela del escritor gallego. "Yo conocí a Gonzalo personalmente, y hasta estuve en la presentación de la novela", comenta Amorós, "y llama la atención lo profundamente gallego que era, algo que transmite a su lenguaje literario, con su musicalidad. Era un escritor gallego que escribía en castellano: como Cela o Valle Inclán; pero aún así cuando le hicieron Doctor Honoris Causa en Santiago, los nacionalistas le tiraron huevos por no escribir en gallego. Cómo son las cosas…".

"Otra cosa que es necesario decir para presentarle es que fue un escritor que nunca tuvo éxito. A mí me llegó a decir que había pensado en dejar la literatura, pero que un pequeño premio que le dio la Fundación Marx le alentó a seguir, porque al menos tuvo la sensación de que servía para algo", relata el crítico. "Después viajó a Estados Unidos y conoció de cerca las nuevas tendencias narrativas, y de alguna manera aquello le hizo atreverse a lanzarse a la piscina y a sacar todo su ingenio y su mala baba gallega. Así surgió La Saga/Fuga; que lo cierto es que llegó en un buen momento, porque en España la gente ya estaba agotada de tanto realismo social antifranquista, que a nivel artístico no aportaba demasiado".

Amorós también hace hincapié en que, pese a que la explosión de la literatura Hispanoamericana unos años antes ayudó a la aceptación de la novela, el realismo mágico no tuvo tanta influencia como se cree en la obra de Torrente Ballester. "Se le compara siempre con García Márquez o con Cortázar, pero lo cierto es que su ingenio es puramente gallego, y tendría un antecedente más claro en Cunqueiro". "El género de la novela es una mezcla de muchas cosas. Es fantástica, intelectual, compleja, humorística… Algo nuevo, que le trajo por fin el éxito que jamás había tenido".

Como anécdota, Amorós añade el comentario del censor, en la época: "De todos los disparates que he leído, éste es el peor. No merece ni la denegación: silencio administrativo". "Sin embargo, por otro lado, el propio Saramago llegó a decir: 'Había un sillón vacío, a la derecha de Cervantes, que acaba de ser ocupado'". "Gonzalo me dijo, sin embargo, que aunque a él le llamaban novelista intelectual, no lo era al estilo de un Huxley, sino al de un tal Cervantes; porque sus personajes no hacen más que pensar e intercambiar pensamientos".