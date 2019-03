Son muchos los prejuicios que rodean a los libros clasificados bajo la etiqueta de "autoayuda", recelos que supusieron un freno para el propio autor por aquello del "qué dirán". Hasta que se miró al espejo y se dijo "este soy yo y esto es lo que puedo ofrecer". El coach y escritor Curro Cañete, autor de la novela Una nueva felicidad (Destino), publica El poder de confiar en ti (Planeta) un manual de crecimiento personal para alcanzar la transformación que ansiamos y, en definitiva, ser más felices. Ofrece diversas técnicas, ejercicios prácticos y reflexiones íntimas para que el lector sea capaz de aparcar los "no puedo" y otros bloqueos mentales que le adormecen. "Este libro no es un 'deséalo con fuerza y se hará realidad'. Habla de trabajar duro, con pasión y alegría, para crear la vida que has soñado".

Por el miedo a lo que dirán, al que pasará, a que alguien se moleste... y pasan los años y no nos atrevemos a hacer lo que de verdad queremos

El poder de confiar en ti pretende despertarnos: "Tú eres tu proyecto más importante". "Todos podemos ser más felices de lo que somos, pero primero hay que decidirlo", explica el autor. Cañete sostiene que las personas viven por debajo de sus posibilidades, escondiendo su potencial por limitaciones autoimpuestas: "Por el miedo a lo que dirán, al que pasará, a que alguien se moleste... y pasan los años y no nos atrevemos a hacer lo que de verdad queremos".

Si te preguntas 'qué he hecho yo para merecer esto', te quedas anclado

Curro Cañete | B. Medina

Con frecuencia nos inundan pensamientos negativos que merman nuestra autoestima. Para contrarrestar esta deriva, habría que cultivar día a día una actitud entusiasta y positiva, mirar la vida sin miedo y reenfocarnos: "Tienes que preguntarte '¿Qué puedo hacer hoy para mejorar mi vida? ¿qué puedo hacer en los próximos meses que me lleve a una vida mejor?' Esa pregunta ya te lleva a la posibilidad de mejorar. Pero si te preguntas 'qué he hecho yo para merecer esto', te quedas anclado".

Curro Cañete es consciente de las suspicacias que despiertan estos libros: "Si te ha servido el consejo de alguien, ¿cómo un libro escrito por alguien que ha investigado sobre la mente, las emociones y sobre qué hace feliz a las personas, no te va a servir? Hay que tener la mente abierta". El cambio puede llegar en el plano personal o profesional. "La clave está en averiguar cuáles son tus deseos reales y convertirlos en un objetivo. Hay tres áreas maestras: salud, dinero y amor. Debes ver cuál tienes más baja y enfocarte en mejorar esa área ayudándote de las otras dos".

Vivir con todas las consecuencias nunca es un riesgo, apostar por tus sueños no es un error

"Requiere autoconocimiento, pero puedes estar muy despistado e ir a una dirección completamente contraria". De hecho, el autor estudió Derecho. "Estaba despistadísimo", reconoce. Los resultados se ven pronto y la transformación total puede llegar en cinco años desde que ponemos "el foco" en nuestra meta.

Darle la vuelta a nuestra vida no significa dejar de tener los pies en la Tierra. "Vivir con todas las consecuencias nunca es un riesgo, apostar por tus sueños no es un error", defiende. "Ya que vivimos solo una vez, realmente merece la pena ir a por los sueños. Lo que no soy es un kamikaze, estoy a favor de los saltos con red de seguridad. No existe el fracaso sino las oportunidades de aprendizaje", añade.

En muchas ocasiones, las personas que logran "despertar" han sufrido una experiencia especialmente traumática. El autor, por ejemplo, relata en el libro el antes y después que significó la muerte de su hermano. "El sufrimiento lleva al crecimiento y esto es un consuelo porque ya que estás pasándolo mal te servirá para ser una mejor versión de ti mismo". Sin embargo, incide, podemos aprender y evolucionar sin necesidad de sufrir.

Curro Cañete, titulado en Derecho y en Periodismo, tiene un máster en Coaching Personal y Profesional en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.

Curro Cañete. El poder de confiar en ti. Planeta, 2019. 256 páginas. Tapa blanda: 16 euros. Versión Kindle: 9 euros.