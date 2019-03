Matilde Asensi: "¿De verdad nadie sabía que Van Gogh copiaba como un poseso?"

Después de casi cuatro años de silencio y de su inesperado cambio de editorial (de Planeta a La esfera de los Libros), la escritora Matilde Asensi se acerca a la figura de Vincent van Gogh y traza un enigmático viaje desde París a Japón en su última novela Sakura.

Este nuevo libro comienza con la subasta en Christie’s de El retrato del doctor Gachet de Vincent van Gogh, una pintura que alcanzó la inesperada cifra de ochenta y dos millones y medio de dólares. El millonario japonés Ryoei Saito fue el responsable de convertir esta pintura en la más cara hasta entonces. Desde su muerte, en 1996, nada se sabe de la obra.

El retrato del doctor Gachet

Desentrañar este misterio que envuelve a una de las obras más reverenciadas del artista holandés sirve de excusa para que Asensi regale al lector un libro cargado de los intrincados símbolos de la cultura japonesa y de la belleza de la pintura de Van Gogh. "Esta novela me supera a mí misma", contó la escritora durante la presentación de la novela en Madrid. "Hay algo que no sabría explicar y que va más allá de que la haya escrito yo", añadió.

Asensi se mostró muy sorprendida sobre el desconocimiento que hay en torno a la figura del artista holandés, sobre todo en lo referente al gran impacto que tuvo en su producción artística el género japonés conocido como Ukiyo-e (traducido como estampa japonesa), que vivió su época dorada a finales del siglo XVIII. "¿Cómo es posible que nadie supiera que Van Gogh copiaba el arte japonés? Quiero pensar que no solo ocurre en España", apostilló.

Justamente esta influencia enriquece una de las tramas de Sakura, en la que Matilde Asensi descubre las sorprendentes coincidencias entre el arte japonés y las obras impresionistas. "Todas las premisas sobre Van Gogh y el arte impresionista que aparecen en la novela son verdad", asegura Asensi, que se ha documentado en biografías publicadas en inglés. Hay un curioso aspecto, sin embargo, que pertenece a su cosecha. "Me la juego en el libro. Descubrí que Van Gogh había copiado como un poseso. ¿De verdad nadie sabía eso? ¿Solo pasa en España? Espero que no. Todo lo que sabemos del impresionismo viene de Japón. Eso está publicado, pero en mitad de todo el proceso, encontré que Los lirios de Van Gogh no son de él, son de un japonés del siglo XVII, Ogata Korin".

Sakura está protagonizada por cinco personas –la enfermera Odette, el galerista Hubert, el artista urbano Oliver, la pintora y galerista on line Gabriella y el manitas John– que emprenderán un viaje por el país del sol naciente descifrando enigmas. Asensi reconoció haber modificado la estructura habitual de sus libros, apostando esta vez por capítulos más cortos y por la fórmula del cliffhanger, una técnica que consiste en "dejar colgado al lector o espectador", muy usado en las series de televisión. "Me siento a escribir cuando ya sé el final. Lo divertido es engañar al lector. Les tapo los ojos para que no vean lo que no quiero que vean".

El arte está muy presente

Sakura arranca con una cita del controvertido artista Banksy: "No hay nada más peligroso que alguien que quiera hacer del mundo un lugar mejor".

El arte ha estado presente en la mayoría de las novelas de Asensi, es el hilo invisible que las une. Durante la presentación, contó con Mr. Zé, nombre tras el que se esconde Félix Rodríguez, artista multidisciplinar y uno de los 25 embajadores internacionales del movimiento Calligraffiti, el único español.

Matilde Asensi lleva más de veinte años en la industria editorial. Es autora, entre otras, de El último Catón, su novela más leída hasta la fecha, y El regreso del Catón, la esperada continuación de la saga en la que recorre la Ruta de la Seda, el Imperio bizantino, las rutas de Marco Polo y Tierra Santa. Por el momento, ninguna de ellas ha sido llevada al cine o la televisión, aunque hubo negociaciones. "No ha cuajado aún. Estoy muy abierta a aceptar adaptaciones. No voy a ser menos que George R.R. Martin, aunque mis libros serían muy caros de producir".

Matilde Asensi. Sakura. Esfera de los libros, 2019. ISBN:9788491645160. 416 páginas. 20 euros.