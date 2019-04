Agustín de Foxá, un antimarxista radical y feroz

La editorial Renacimiento reúne en A las orillas del Ladoga una selección de artículos, poemas y cartas que muestran la mirada nostálgica, culta, romántica al fin y al cabo, de un conde en medio de una Europa que se desangraba: Agustín de Foxá (1903-1959).

Es la recuperación de un escritor fantástico, autor de una de las mejores novelas de la Guerra Civil Madrid, de corte a cheka. Agustín de Foxá era un aristócrata falangista. Fue el encargado de Negocios de España en Helsinki durante la Operación Barbarroja, que tuvo lugar cuando Finlandia, Italia y Rumanía se encontraban en guerra con Rusia. Cuenta con cierta emoción como en el cerco de Leningrado había españoles en los dos bandos.

Son unos artículos muy costumbristas: naturaleza, embrujo noches blancas, muchachas voluntaria, gitanos... "Extraño país éste donde los obreros rechazan el salmón y las cocineras llevan zorros de plata, en el cual, en cambio, es como una joya una naranja", escribe.

Incluye cuestiones personales. "Estoy como Robinsón en su isla", escribe. "El primer año que no he tosido ni he estado un día en la cama, debido, sin duda, a los 32 grados bajo cero del invierno" (pág. 228). Además, muestra su nostalgia de las corridas de San Saturio.

También hay un antimarxismo radical y feroz. Critica cómo Stalin se ha convertido en un dios. "El marxismo ha brutalizado al pueblo ruso quitándole toda moral", escribe. Muestra el odio del marxismo a la religión y como se sustituye por carteles. Describe las tumbas de soldados señaladas con un palo, sin cruz.

Uno de los episodios más terribles que describe el libro es la repatriación de los niños españoles. Pone como ejemplo el caso de niño llamado Luis Suárez, de Gijón: "Íbamos a jugar al fútbol, nos metieron en un cuartel y nos vistieron de soldados" (pág. 44).

Es un estilo muy poético: "Los renos llevan andrajos en el verano. En el Sur, que es para ellos como Andalucía, se mueren de tristeza. Tienen una brújula en lugar de corazón, que siempre señala hacia el Norte" (pág. 135).

