Esta mañana ha presentado en Es la mañana de Federico su libro Fernando Sánchez Dragó: Santiago Abascal. España vertebrada (Planeta). "No es que yo haya adoptado las ideas de Vox, sino más bien Vox ha adoptado mi ideario", ha arrancado.

La idea del libro, en un principio, era "algo más ambiciosa". "Quería reunir a los tres líderes del centro derecha y meterlos en una habitación junto a otros intelectuales como Escohotado o Savater". El plan, sin embargo, se vino abajo debido a la negativa de Albert Rivera. "Y evidentemente, si no estaban los tres, no se podía hacer", ha comentado Dragó. De todas formas tampoco tuvo que renunciar del todo a su proyecto debido a que, al poco, Vox consiguió 12 diputados en las elecciones andaluzas. "Era indudable entonces, por más que a mucha gente no le guste, que Santiago Abascal se había convertido en el hombre del año. Así que sólo le necesitaba a él para hacer el libro".

Para Jiménez Losantos el libro de Dragó es interesante porque ayuda a dibujar quién es el líder de Vox: "Es un monólogo de Fernando al que asiste discretamente Santiago Abascal. Y sinceramente, es admirable la capacidad que tiene de aguantar el bombardeo constante de ideas, muchas contradictorias y disparatadas, que le haces durante tres días". "Yo lo que hago es ponerle la muleta por todos lados, para ver si cae", ha respondido Dragó. "Pero no has conseguido que caiga", ha concluido Losantos.

Llegados a ese punto Sánchez Dragó se ha visto obligado a explicar sus impresiones del político. "A ver. Este libro no es una entrevista, como se ha vendido. En realidad es una reelaboración literaria de una conversación muy larga. Yo, cuando terminé el manuscrito, se lo pasé, para que cambiase algo, si quería, porque soy consciente de que muchas veces se nos calienta la boca y decimos cosas que no pensamos exactamente de esa manera. Pero la verdad es que no cambió casi nada. Únicamente algunos adjetivos excesivamente coloquiales, y poco más", ha dicho. "Lo que yo hago entonces en el libro es un retrato de Abascal. Y lo que muestro es el gran aprecio que siento por su carácter y por su valor. Es el primer político que conozco que no pretende llegar a la Moncloa, sino que lo único que quiere es que lleguen sus ideas".

A este respecto, Jiménez Losantos ha destacado una frase que le ha llamado la atención del libro: "Cuando Abascal te explica, en el momento en el que habláis de la dificultad de suprimir las autonomías, que él lo que está haciendo es defender posiciones maximalistas sobre ese tema para que, a la larga, tanto Casado como Rivera adopten al menos posiciones minimalistas que pretendan recuperar las competencias del Estado".

"Por supuesto", ha respondido Dragó. "Su ideario político pasa por cuestiones muy concretas: Ir en contra de la ideología LGTB, que en realidad no es eso exactamente, sino ir en contra de la Ley de Violencia de Género, porque es consciente que atenta contra el Estado de derecho; hablar sin tapujos de las autonomías; y enfrentar el problema de la inmigración con sentido común, porque es uno de los problemas más grandes al que nos enfrentamos ahora mismo".

En definitiva, el escritor ha destacado a Abascal como "la voz del sentido común". "No es que haya descubierto la pólvora. Es que se atreve a decir lo que otros muchos no, ya sean de derechas, de centro o de izquierdas, aunque también lo piensen. Y eso es lo que explica todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Desde el Brexit hasta Trump y Bolsonaro...". "Santiago Abascal no es un todólogo de las tertulias literarias. Habla siempre con humildad y sinceridad de lo que piensa. Por eso va a liderar el mayor cambio de rumbo de la sociedad actual. El mismo cambio que está sucediendo en todo el mundo".