Santiago Abascal: "Cataluña sin España no es Cataluña, sino únicamente una panda de traidores"

Esta tarde, con motivo de la presentación del nuevo libro de Fernando Sánchez Dragó, titulado Santiago Abascal. España vertebrada (Planeta), tanto el escritor como el líder de Vox han mantenido una charla en la que han analizado la situación actual del país. De esa manera, Abascal no ha dudado en resumir lo que, para él, es la clave del éxito repentino de su formación: "Nosotros somos una gran reacción de emergencia nacional", ha dicho. "Los progres, desde hace mucho tiempo, han impuesto lo que teníamos que pensar y lo que teníamos que decir. Han dominado hasta el lenguaje, censurando a quienes no lo utilizaban como ellos querían. Por eso, Vox ha surgido para recuperar las libertades de todos los españoles".

Su discurso ha reiterado en varias ocasiones "la necesidad de combatir a las ideologías autoritarias de izquierdas", y partiendo de ahí se ha desplazado hacia cuestiones más concretas. Con las leyes de Violencia de Género y de Memoria Histórica, por ejemplo, el candidato a la presidencia ha sido tajante: "Vamos a derogar las dos. No estoy dispuesto a desproteger a mis dos hijos y a sobreproteger a mis dos hijas. Me parece injusto. Igual que me parece injusto tener ahora que cargar en contra de mi abuelo por haber luchado en el bando franquista durante la guerra". Después, centrándose todavía más concretamente en el feminismo, ha comentado que "tenemos que acabar con esta ideología de género y con esta lucha de sexos. Las cuotas no nos valen, porque las mujeres ya valen por sí solas".

Cuestionado entonces por otros asuntos, como por su idea personal de la patria, ha explicado que para él "España no es un proyecto de vida en común, sino una realidad histórica de la que debemos sentirnos orgullosos. Y no me cabe duda que los españoles vamos a defenderla hasta las últimas consecuencias". Y después, ha añadido que "la patria no es sólo un sentimiento. Es material. Son una serie de personas y es un territorio. Un territorio, por cierto, que fue mucho más grande en otros momentos gloriosos de nuestra historia".

Abierto ese melón, Abascal ha considerado "absolutamente urgente reivindicar la Reconquista, el Descubrimiento de América y la Guerra de Independencia contra los franceses". Hechos que ha catalogado de "fundacionales de la nación española", y que, según ha asegurado, "deberían estudiarse en todos los colegios de todas las Comunidades Autónomas del país". "Si no, corremos el riesgo de perder España", ha continuado, antes de pasar a valorar el asunto del secesionismo catalán: "España sin Cataluña no es España. Y Cataluña sin España no es Cataluña, sino únicamente una panda de traidores", ha sentenciado.

Durante toda su intervención, el líder de Vox ha querido mantener una postura resuelta y sin complejos, asegurando que no tiene problemas en llamar a sus adversarios políticos "enemigos". "Son enemigos que hay que combatir. Últimamente escucho muchos discursos de otros partidos en los que apelan al miedo. Y eso me parece una falta de afecto. Miedo hay que tener a quienes quieren romper España", ha dicho, resaltando después que su partido no es "una reacción extremista". "Nosotros defendemos el sentido común. He escuchado muchas veces esa teoría del péndulo que dice que ante un extremismo aparece siempre otro contrapuesto que lo combate. Pero nosotros no somos extremistas. Somos simplemente gente normal que está harta de la tiranía progre".

Con respecto a otros asuntos como el animalismo y la campaña antitaurina ha comentado que le parece inaudito "que sean los urbanitas los que vayan a dar lecciones a la gente del campo, que son los que más aman a los animales y los que más trabajan por preservar la naturaleza".

Y para finalizar, ha lanzado algunos mensajes a los dos partidos con los que ve posible pactar: "Después de lo que está pasando en Andalucía, con el PP y Ciudadanos frustrando todas nuestras propuestas, ha quedado claro que, para que de verdad podamos cambiar las cosas, es Vox quien tiene que liderar la alternativa". Preguntado, sin embargo, si se ve en la Moncloa, ha sido más reservado: "No pienso mucho en ello, pero no descartamos esa posibilidad".