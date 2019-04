Mario Vaquerizo se lanza al mundo editorial con 'Cuentos para niños rockeros'

Con su peculiar estilo, Mario Vaquerizo (Madrid, 1974) se lanza al mundo de los cuentos infantiles con historias del universo de la música, de Mozart a Elvis, pasando por Lola Flores. Cuentos para niños rockeros (Espasa) contiene 50 ilustraciones de los personajes, realizadas por ilustradores de primera línea como Juan Gatti, Leo Peralta o Aitor Saraiba

No es el primer libro que firma, pues escribió la primera biografía oficial de Alaska y colaboró en el libro You are a star, de Julio Manzanares, dedicado a la vida y obra de los pintores Costus. Mario es una autentica celebridad y reúne en sus redes sociales a casi un millón de seguidores.

"Hace cuarenta y cuatro años nacía en Madrid un niño muy gordito con un ojo más cerrado que el otro. 'El ojito triste', como lo llama su mujer, y que todavía hoy se manifiesta cuando se enfada o llora. Fue el segundo hijo de un matrimonio muy joven que desde siempre se quiso y que tuvo la intención de dar a sus hijos lo mejor para ellos. A ese niño, al contrario que a Ángel, su hermano mayor, siempre le gustaron cosas que no eran muy comunes en los niños de su edad", escribe.

Mario Vaquerizo escribe sobre Bimba Bosé, una niña que "desde sus primeros años mostró una personalidad fuera de lo común. Y no solo por un físico que rozaba la androginia más femenina, sino porque, además, cuando quería sacaba su lado gamberro y machirulo, lo que le hacía aún más atractiva y deseada" .

También sobre artistas internacionales como Madonna: "Perdió a su madre siendo muy pequeñita y siempre ha mostrado una gran ambición por dejar muy claro a su madrastra (su niñera) que el puesto de su mamá, que falleció de cáncer, jamás lo iba a ocupar, al menos en su corazón".

Es así como creció esta "niña rebelde, contestataria y muy provocadora", escribe Mario, que repasa algunos de sus mayores éxitos: "Con 'Like a Virgin', vestida con tops de encaje, medias de rejilla, faldas sobre pantalones, tutús, pelo rubio oxigenado y exagerados colgantes dorados creó tendencia y ocupó portadas que coincidían en nombrarla como la nueva revolución del pop".

"Había una vez una niña muy rubia y con cara angelical que nació en una tranquila ciudad donde todos se conocían. Era la mediana de tres hermanos. Sus padres no se llevaban muy bien, tenían muchas peleas y estuvieron a punto de separarse antes de que naciera Britney", dice de la estrella del pop Britney Spears.