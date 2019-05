La ambigua respuesta de George R.R. Martin sobre el final de sus libros

Nada más concluir Juego de tronos, el autor de la saga de libros en la que se inspiró HBO, George R. R. Martin, ha escrito en su blog y ha reflexionado acerca de un fenómeno que comenzó hace algo más de una década. Y entre otras cosas, ha abordado uno de los temas que más interesan a sus lectores: ¿Va a ser diferente el final que tiene pensado escribir al que han sacado adelante los guionistas de la serie?

Su respuesta ha sido algo ambigua: "Bueno... sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí", ha escrito. "Estoy trabajando en un medio muy diferente al de David [Benioff] y Dan [B. Weiss], no lo olvidéis. Ellos tuvieron seis horas para su temporada final. Yo espero que estos dos últimos libros lleguen a las 3.000 páginas manuscritas entre ambos antes de que acabe... Y si son necesarias más páginas, capítulos y escenas, las añadiré". Además, ha añadido que existen tramas y personajes que ni siquiera han aparecido en la pantalla, por lo que todavía existe mucha parte de la historia que nadie sabe cómo acabará.

Por otro lado, el escritor ha desvelado algunos pormenores de cómo se fraguó lo que iba a ser un fenómeno mundial: "¿De verdad ha pasado más de una década desde que mi mánager, Vince Geradis, organizara una reunión en The Palm de Los Ángeles y me sentara por primera vez junto a David Benioff y D. B. Weiss para un almuerzo que se alargó más allá de la cena?", se ha preguntado. Y ha concluido agradeciendo a la cadena que haya acercado su mundo a tanta gente: "En cualquier otra cadena, Juego de tronos no se habría convertido en lo que se convirtió. En la mayoría del resto de cadenas, esta serie no se hubiera hecho en absoluto".