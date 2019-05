Arturo Pérez-Reverte y el cámara de guerra José Luis Márquez, moderados por la periodista Berna G. Harbour, han conversado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense sobre sus trabajos en Eritrea, Tiananmen y, sobre todo, en los Balcanes, donde coincidieron, a propósito del 25 aniversario de la publicación de Territorio comanche (Alfaguara, 1994), novela en la que el autor cartaginés relata su experiencia como reportero durante los conflictos bélicos de la antigua Yugoslavia –y en la que Márquez es coprotagonista–.

Pérez-Reverte ha dicho que tanto él como el cámara vivieron "la época dorada del periodismo de guerra": "No opinábamos. Éramos putos reporteros, no éramos analistas. La gente de corbata estaba en la redacción". "Éramos muy caros: en vida, en salud, en divorcios… Eso nos daba una especie de orgullo de casta, una cierta chulería, legítima, por otra parte, pero ahora –el mundo periodístico– no es así. Ya nadie demanda ese material", ha añadido.

El escritor de obras como Falcó o El tango de la Guardia Vieja ha apuntado que tanto él como Márquez eran "cazadores" y que su obligación era la de "contar lo que había": "Yo nunca fui a parar una guerra, ni él tampoco". En este sentido, el cámara ha dicho: "Te tienes que concienciar, y esto lo consigues a lo largo de la vida, que tú vas a hacer una misión. No vas ni de bombero ni de Cruz Roja: la misión es la de ir e informar de lo que pasa allí".

El acto celebrado este jueves ha sido concebido por Pérez-Reverte como un homenaje a su buen amigo: "No sois conscientes del privilegio que es tener aquí a José Luis Márquez. Los cámaras de la CNN o de la NBC venían a ver qué había hecho". A lo largo de la conversación, ambos han recordado algunas experiencias que vivieron juntos y han homenajeado a los compañeros muertos, como Julio Fuentes o Miguel Gil. Cuando el encuentro a punto de finalizar, el escritor ha advertido: "Pensamos que la matanza, la muerte, el horror, el degollar es propio de Burkina Faso, del Perú de Sendero Luminoso, de los Balcanes…, pero el que está en la guerra se da cuenta de que la frontera es muy tenue. En ese sentido, el periodismo vale para señalar peligros: ‘Cuidado, porque al final de este camino, hay un bosque de cruces de madera’".