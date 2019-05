Isabel Allende: "Trump ha convertido la frontera prácticamente en un genocidio"

Isabel Allende está en España presentado su última novela Largo pétalo del mar (Plaza & Janés), un relato sobre los dos mil exiliados españoles que llegaron a Chile a bordo del Winnipeg, navío fletado por el poeta Pablo Neruda en 1939. Como en sus tres anteriores novelas, la autora chilena trata el tema del desarraigo y del amor maduro. Presume de experiencia en ambos asuntos.

La novela arranca en la Guerra Civil española y avanza medio siglo. Cuenta el exilio del joven médico Víctor Dalmau, junto a su amiga pianista Roser Bruguera, rumbo a Francia para embarcar en el Winnipeg, un navío fletado por el poeta Pablo Neruda que llevó a más de dos mil españoles rumbo a Valparaíso. Recibidos como héroes en Chile -ese "largo pétalo de mar y nieve" en palabras del poeta chileno-, se integrarán en la vida social del país durante varias décadas hasta el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende.

Esta historia ha perseguido a la autora chilena desde la niñez, cuando conoció la existencia de ese navío. Años más tarde, trató en Venezuela con Victor Pey, periodista español, consejero de Salvador Allende y uno de esos pasajeros del Winnipeg. "Me contó su aventura. La historia ya estaba, yo solo tuve que coger los pedazos y armarlos", admitió la escritora.

El gobierno de Trump ha hecho imposible pedir asilo, ha convertido la frontera prácticamente en un genocidio

Aún con todo, la trama de este último libro ha germinado lentamente. Ha sido ahora cuando ha sentido la necesidad "urgente" de hablar de inmigrantes y refugiados. "Vivo en Estados Unidos y ese es el tema de debate a diario. El gobierno de Trump ha hecho imposible pedir asilo, ha convertido la frontera prácticamente en un genocidio".

"La inmigración nunca es bien recibida. En Estados Unidos, un país de inmigrantes, es mal recibida por los que llegaron antes. Es el síndrome del ascensor, una vez que uno lo coge no quiere que se suba nadie más para estar más cómodo", aseguró durante la presentación de su libro. "Ese sentimiento antiinmigrante no es nuevo. Siempre hay gente que se siente amenazada por el cambio y este problema se va a agravar con el cambio climático, cuando haya refugiados que huyen de sequías, inundaciones y hambrunas", añadió.

Asimismo, alertó sobre el avance del populismo en Europa o Estados Unidos. "He estudiado mucho la historia y ahora se ven síntomas similares a los que se dieron cuando surgieron Hitler, Mussolini o Franco".

Como en novelas anteriores, Isabel Allende cuenta en este libro uno de los episodios más importantes de la historia reciente de Chile. "Hay siempre una tendencia a olvidar el pasado. La historia dentro de la ficción alcanza a más gente que los libros de historia comunes. Hoy en Chile, nadie ignora lo que sucedió. No se puede vivir en el pasado. Chile ha revendado los desgarros de la dictadura como ha podido, pero mientras quede una persona que vivió aquello, no se podrá cerrar la herida".

Estoy enamorada y a mis nietos le da una vergüenza horrible que diga esto

Otro de los temas que aborda en este libro es el "amor maduro", algo que, a sus 76 años, experimenta cada día en su propia piel. "Estoy enamorada y a mis nietos le da una vergüenza horrible que diga esto. El amor se puede dar en cualquier edad. Lo que veo difícil es amar cuando se ha vivido mucho tiempo con la misma persona. Lo mejor es cambiar de marido cada 20 años", bromeó.

Tampoco tiene complejos derivados de su condición de bestseller. "El prejuicio proviene de otros colegas que sienten que uno les ha quitado oxígeno y de algunos críticos. No viene nunca de los lectores. Siempre he tenido la lealtad de los lectores. No siento que por el hecho de vender más tenga que estar avergonzada".

Isabel Allende. Largo pétalo del mar. Plaza y Janés, 2019. ISBN: 9788401023392. 384 páginas. Precio: 21,75 € Version Kindle: 12.99 €