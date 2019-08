La dimensión religiosa de la que Graham Greene (1904-1991) vestía sus novelas le valió la etiqueta indeleble de "escritor católico", un apelativo que el escritor rechazó reiteradamente. Sus personajes se hallaban constantemente atrapados en callejones morales que evidenciaban las contradicciones entre sus actos y sus pensamientos. Temas como la desilusión y el desgaste vital, el mal y la incapacidad humana de hacerle frente, y su búsqueda de la historia bien narrada, le auparon como uno de los estandartes más originales de la literatura británica del siglo XX. William Golding, autor de El señor de las moscas, describió a Greene como "el mejor cronista de la conciencia y ansiedad del hombre en el siglo XX". Entró en todas las quinielas del Premio Nobel de Literatura pero se fue de este mundo sin él.

La editorial Asteroide añade a su catálogo la reedición de El final del affaire, considerada la mejor novela de Greene, traducida por Eduardo Jordá, una gran oportunidad para que las nuevas generaciones se atrevan a acercarse a su literatura. Ambientada en 1946, en un Londres herido por la guerra, es, en su capa más superficial, una historia de adulterio. Maurice Bendrix, un mediocre novelista, tiene un romance con Sarah, la mujer de un funcionario. Años después, descubre que hay un tercer hombre en discordia y embriagado por los celos, contrata a un detective privado para destapar esa otra infidelidad.

Este libro saca a relucir su habilidad para narrar historias y su destreza para radiografiar los sentimientos y sufrimientos humanos – poniendo la lupa sobre la soledad y y los dilemas que provoca la imposibilidad de combinar fe y pasión, principalmente-.

El epílogo corresponde a Mario Vargas Llosa, que destaca, precisamente, como "la sencillez estructural del relato es engañosa, porque encierra una compleja trama espiritual de la que el lector va tomando conciencia tardíamente, al igual que el propio protagonista".

El tema profundo, señala Vargas Llosa, es si Dios existe y si su existencia "es compatible con una vida que no exija de los creyentes el heroísmo, la santidad, que congenie con los vaivenes y quebrantos de la normalidad".

La narración en primera persona, inédita en su obra, amplifica la profundidad de los sentimientos y pude asumirse como autobiográfica. La novela recuerda a El revés de la trama (1948), en la que también explora temas como amor, el pecado y la culpa.

Diálogos concisos, descripciones acertadas

La historia se reserva otra voz narrativa en el último tercio de la novela que enriquece la historia. "Luché contra la fe durante mucho más tiempo del que me pasé luchando contra el amor. Solo que ahora ya no me quedan fuerzas para luchar".

La novela ha sido llevada al cine en dos ocasiones. En 1999, dirigida por Neil Jordan y protagonizada por Julianne Moore; y en 1955, bajo el título de Vivir un Gran Amor dirigido por Edward Dmytryk, con Deborah Kerr y Van Johnson.



Henry Graham Greene (Inglaterra, 1904 - Suiza, 1991) gozó de una interesante biografía que contribuyó a su buen hacer como narrador de historias. Fue reclutado durante la Segunda Guerra Mundial por el MI6, el servicio de inteligencia extranjero del Reino Unido. Ha pasado a la historia por novelas como El poder y la gloria (1940), El tercer hombre (1943) o El americano impasible (1955).

El final del affaire. Graham Greene Traducción de Eduardo Jordá. Epílogo de Mario Vargas Llosa. PVP: 21,95 euros. ISBN: 978-84-17007-80-5. Páginas: 320. 13 euros.