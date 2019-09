El escritor Álber Vázquez (Rentería, 1969) ha presentado este martes en la Librería Náutica Robinsón de Madrid su última novela, Poniente (La Esfera de los Libros, 2019), en la que combina literatura e historia para narrar "la increíble hazaña de Juan Sebastián Elcano y los hombres de la nao Victoria". A la pregunta de quién fue más importante en esta aventura, si Magallanes o el marino español, respondió sin atisbo de duda: "La controversia la establecen quienes no conocen la historia: el gran hombre es Elcano".

Según Vázquez, escritor de novela bélica especializado en el siglo XVIII español –su libro más conocido es Mediohombre. Blas de Lezo y la batalla que Inglaterra ocultó al mundo (La Esfera de los Libros, 2017)–, la hazaña de Elcano supera con creces a lo que hace Magallanes y es comparable a "la llegada del hombre a la Luna".

El novelista lamentó que, "estando en España, ¿cómo no vamos a defender a Elcano? Nos estamos echando piedras a nuestro propio tejado". En su opinión, nuestro país sufre, desde hace más de un siglo –desde la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico–, "una depresión constante en lo que se refiere a su memoria histórica". Después, la dictadura de Franco se apropió de los episodios más notables de nuestra Historia y, por ello, parece que "reivindicar a Hernán Cortés y a Pizarro es de fachas. Y no es así: la Historia es transversal".

Sobre el papel de Portugal en la empresa, el autor vasco recordó que el país vecino "capturó la Trinidad y a la tripulación la mandó como presos a la India" y que "en Cabo Verde detuvieron a tres hombres". El viaje "no era una perita en dulce. Las posibilidades de éxito no eran definitivas y no todo el mundo quería enrolarse. Se metieron unos portugueses de tapadillo, a los que se les castellanizó el nombre y ya está".

Vázquez imagina a Elcano como "un hombre seco, taciturno, que no dice una palabra si no tiene que decirla, aunque sí era dialogante". El novelista, nieto de marinos, afirmó que no le costó demasiado esbozar al personaje: "Son los rasgos típicos del marino vasco. Es muy sencillo: el guipuzcoano es así". Por su parte, Magallanes era, para el novelista, "un hombre de carácter difícil", que se granjeaba enemistades él solo, aunque "daba la cara por los suyos".

Además, Vázquez subrayó que la suya es "una novela de aventuras en la que el lector va a bordo", añadiendo que se trata de "la narración de un éxito, no de un fracaso". "La labor del novelista es crear esa capa que lo superpone todo: la emotividad, la sentimentalidad… Eso es clave. El gran error de la novela histórica es la erudición", remató.