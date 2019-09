Santiago Navajas

O el peor mejor supervillano. Bruce Wayne es un tipo tan exitoso como vengativo, tan admirado como amargado y tan benefactor como pérfido. Su fascinante atractivo, como el de Darth Vader y Hannibal Lecter, descansa en que tiene un pie en el Bien y otro en el Mal. A diferencia de los otros dos Malvados, Batman carga un poco más del lado del bien. Por el momento. También sucede con otro estupendo mejor peor superhéore, el Rorschach imaginado por Alan Moore en Watchmen.

Hablando de Moore, no es de extrañar que escribiera el mejor guión para Batman: La broma asesina. Moore ha sido el que mejor ha comprendido, tras Rorschach, que Bruce Wayne no es sino un pobre humano sin más poderes especiales que su enorme capacidad de superación, un supererogatorio kantiano sentido de la justicia y, en el nombre lleva la sentencia, un punto de locura psicoanalítica que vuelve locos a los psiquiatras que lo tratan.

Alan Moore critica los tradicionales cómics de superhéroes por ser una "catástrofe cultural" debido a que su éxito en el siglo XXI, vía su alianza con superproducciones cinematográficas, significa la derrota de la razón en una extensión muy amplia del público que se ceñiría a los universos limitados, absurdos y descontrolados de Marvel o DC, en lugar de tratar de analizar directamente las complejidades de la vida moderna. Además, esta cultura infantil e ingenua estaría haciendo de tapón para las formas culturales de nuestra época que están pugnando por salir pero que se encuentran con el dique fosilizado de los cómics.

Alguien tan ultraconservador como Ted Cruz, el candidato republicano a la nominación para presidente de los Estados Unidos, cita entre sus cinco superhéroes favoritos a Spiderman, Lobezno, Iron Man, Rorschach y… Batman. Sin embargo, a Robert Downey Jr. no le gustó El caballero oscuro, la versión rodada por Christopher Nolan

"Lo que digo es que vi El Caballero Oscuro. Me siento como un idiota porque no entiendo muchas cosas que son inteligentes. Es como el motor de un Ferrari en lo que se refiere a narrativa y guión y yo me digo ‘Eso no es lo que quiero ver en una película’. Me encantó El Truco Final, pero no comprendí El Caballero Oscuro, lo que ocurre con el personaje y lo que le sucede al final. Así que me dije ,’Ah, ya lo comprendo, es todo tan intelectual y jodidamente inteligente, que me hace falta una educación universitaria para entender esta película. ¿Sabes qué? Que se joda DC Cómics. Eso es lo que tengo que decir, y esa es mi opinión"