La sentencia del Supremo sobre el procés ha creado un clima de tensión en Barcelona que, como no, ha tenido su eco en los Premios Planeta, que se celebran este martes en el MNAC. En la tradicional rueda de prensa previa a la velada literaria, José Crehueras, presidente del grupo, ha rechazado emitir una opinión al respecto en nombre de Planeta pero sí ha valorado la sentencia de forma personal. "Afortunadamente España es un país democrático, con separación de poderes, mi máximo respeto a las decisiones judiciales", expresó.

En 2017, el Grupo Planeta decidió cambiar su sede social de Barcelona a Madrid, una decisión que, por el momento, no es reversible. "Desde que tomamos la decisión hasta hoy no han cambiado las condiciones, por eso no contemplamos volvernos a Barcelona", aseguró Crehueras.

Se pretende que este clima político no enturbie la celebración anual de una editorial que cumplió el pasado junio 70 años, fundada por José Manuel Lara. "Nuestro objetivo con este premio es darle la mayor difusión posible al libro", aseguró. "Los libros hacen mejor a la sociedad. Debería ser una cuestión de Estado. Habría que fomentar las políticas transversales para ayudar a las librerías, proteger a los autores y promocionar la lectura. Haríamos una sociedad mucho mejor".

El boom del género policiaco

En esta edición se han presentado 469 obras, un número menor respecto a la anterior edición. Solo diez han llegado hasta la final, la mayoría firmadas bajo pseudónimo. "Destaca el género policiaco", aseguró Juan Eslava Galán, uno de los miembros del jurado. "La mayoría de las novelas que se presentan a este certamen siguen las tendencias literarias y estamos en un gran momento para la novela policiaca, antes considerada un género menor", añadió. Además, hay thriller, relatos cercanos al terror, una novela en la que "se escapan las carcajadas" y otra con el trasfondo de la Guerra Civil.

El pasado año, el jurado destacó que la mayoría de las obras finalistas tenía voz femenina, una circunstancia que esta vez no se ha dado. "El tema de la mujer ya no es una bandera que haya que reivindicar, ya no hace falta, se ha normalizado", aseguró Carmen Posadas, presidenta del jurado.