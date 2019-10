Parecía que las protestas independentistas que han sacudido Barcelona estos días iban a enturbiar los Premios Planeta 2019, una gala que finalmente se ha celebrado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) sin ninguna incidencia. La sorpresa de la noche tuvo que ver – y hacía tiempo que no ocurría- con la literatura. El escritor Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) ha resultado ganador de esta edición con la novela Cristales rotos, que se publicará definitivamente bajo el título de Terra alta. Este premio recibe 600.000 euros en concepto de adelanto.

Con esta decisión, Planeta se ha salido del camino marcado desde hace un tiempo. Su tónica habitual ha sido premiar a autores de la casa y, sin embargo, Cercas ha publicado sus últimos libros con Penguim Random House: Anatomía de un instante (2009), Las leyes de la frontera (2012), El impostor (2014) y El monarca de las sombras (2017). Es decir, es un terremoto editorial.

Manuel Vilas / Sergio Sánchez

Pero el terremoto ha venido acompañado por un tsunami. El finalista fue Manuel Vilas (Barbastro, Huesca, 1962) con la obra titulada Alegría. Vilas lleva años publicando con Alfaguara, sello de Penguim Random House: Los inmortales (Alfaguara, 2012), El luminoso regalo (Alfaguara, 2013), Lou Reed era español (Malpaso, 2016) y su gran éxito Ordesa (Alfaguara, 2018).

Javier Cercas, Premio Nacional de Narrativa 2010, se mostró "enormemente feliz". "Es la primera vez en mi vida que me presento a un premio literario. Si lo he hecho es porque cada año, al día siguiente de la concesión del Planeta, mis vecinos me miran con una mezcla de compasión y solidaridad", bromeó. "Tengo 57 años, no soy un chaval. A mi edad, el peligro de los escritores es repetirnos. Este libro trata de ser radicalmente distinto a lo que he escrito hasta ahora. La novela trata de ser la epopeya de un hombre en busca de su lugar en el mundo".

Este año, destacaban, por número, las novelas policiacas y precisamente la ganadora corresponde a este género. Se trata de una ficción que entrelaza dos historias protagonizada por Melchor Marín, el seudónimo que eligió l autor para presentarse.

Por su parte, la apuesta de Vilas ha sido una novela descrita por el jurado como "un buen reflejo de la sociedad que ofrece una mirada lúcida y descarnada" y que hará reflexionar al lector. A través de un hombre de mediana edad, asolado por sus propios demonios, nos invita a recorrer el inexorable camino hacia un tiempo de comprensión y felicidad.

"Es una historia muy sencilla y muy común, la de un hombre que en la madurez de su vida se da cuenta de la importancia de la alegría, se da cuenta que memoria y alegría son la misma cosa y que existe una alegría en el presente. Es una novela sobre los sentimientos familiares, las raíces, el misterio del amor y un tema ancestral, la relación entre padres e hijos. Es una novela donde se viaja mucho, hay muchos países y muchas ciudades", adelantó el autor.

"Es una historia que quiere hablar del presente político y social de España. Tiene una intención de carácter político. La búsqueda de sentimientos puros en un tiempo de desesperación colectiva sería el resumen. Es una invitación humilde al lector para recordarle con intensidad que el sentimiento de alegría es un derecho de todos los seres humanos", añadió Vilas.

Por el camino se han quedado thriller psicológicos, relatos de terror e incluso novelas con un trasfondo sobre la Guerra Civil. El Jurado del Premio estuvo integrado por Alberto Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs y Belén López, secretaria con voto.