La escritora Cristina Morales, galardonada con el premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa correspondiente a 2019, aseguró que siente "alegría" al ver las protestas contra la sentencia del 1-O en las calles de Barcelona, ciudad donde reside, y defiende que es la Policía quien ejerce "la violencia".

"Es una alegría ver el centro de Barcelona, las vías comerciales tomadas por la explotación turística y capitalista, de las que estamos desposeídas quienes vivimos ahí. Es una alegría que haya fuego en vez de tiendas y cafeterías abiertas", subrayó desde Cuba en declaraciones a Europa Press.

Nacida en Granada y licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Morales criticó la actitud de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la hora de responder a las protestas por la condena a los principales líderes del proceso separatista. "La violencia es la de la Policía; lo único que se puede esperar de la Policía. Es un cuerpo violento ante el que solo cabe el sometimiento o la autodefensa", defendió la galardonada por su obra Lectura fácil (Anagrama).

A pesar de esta crítica, la premiada no contempla rechazar un galardón que concede el Ministerio de Cultura y Deporte. "Lo que hagan en los despachos no me interesa en absoluto", recalcó.

Cuatro mujeres con discapacidad

Lectura fácil está centrado en la historia de cuatro mujeres con diferentes grados de capacidad intelectual que comparten un piso tutelado en Barcelona. En el primer trimestre de 2020, Anagrama recuperará dos obras de la autora publicadas anteriormente: Los combatientes (Caballo de Troya, 2013) y Malas palabras (Lumen, 2015).

El jurado ha adoptado este fallo "por tratarse de una propuesta radical y radicalmente original, que no cuenta con una genealogía en la literatura española y que destaca por la recreación de la oralidad, unos personajes extraordinarios y su lectura del contexto político en el que se desarrolla".