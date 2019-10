¡Así es Cristina Morales!

Cristina Morales, granadina residente en Barcelona, es la flamante galardonada con el Premio Nacional de Narrativa, otorgado por el Ministerio de Cultura del Reino de España. En sus primeras declaraciones tras la concesión de premio, dotado con 20.000 euros, la señora Morales dijo, entre otras cosas:

Y añadió:

Un dato significativo es que Cristina Morales hizo estas declaraciones precisamente desde Cuba, donde las protestas contra el régimen están prohibidísimas y son duramente reprimidas.

El caso es que no he leído (ni tengo intención de leer, por el momento) la obra por la que se le ha concedido el premio, Lectura fácil, pero les dejo aquí un artículo de Pepe Albert de Paco, que sí se la ha leído y ha extractado cuatro significativos párrafos. Uno de ellos dice lo siguiente:

Empiezo a tirarme pedos silenciosos, apretando el culo para que no suenen, haciendo equilibrios sobre los isquiones en el asiento, avergonzándome del olor. Alguna vez he llegado a la Autónoma con las bragas cagadas. Después de soltar un poquito de caca ya puedes aguantar mejor, pero siguen quedando seis paradas con el lametoncito de mierda en el culo. ¿No hay lavabos en el tren? No, en los ferrocarriles de corta distancia de la Generalitat no hay lavabos. Hay que subirse al tren meada, cagada y follada.